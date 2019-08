Etat d'urgence à l'approche d'un ouragan

Le président américain Donald Trump a approuvé mardi soir l'état d'urgence à Porto Rico à l'approche de la tempête tropicale Dorian, susceptible de devenir un ouragan avant de toucher mercredi l'île ravagée par le passage de Maria en 2017.

Selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC) américain, à 12H00 GMT, la tempête Dorian, dont les vents atteignaient 95 km/h, est amenée à se renforcer avant d'atteindre Porto Rico et les Iles vierges britanniques et américaines.

Elle devrait ensuite prendre jeudi la direction des îles Turques-et-Caïques et des Bahamas. La déclaration d'état d'urgence permet de débloquer des fonds fédéraux pour les secours, coordonnés par l'Agence fédérale américaine des situations d'urgence Fema.

«Nous suivons de près la tempête tropicale Dorian alors qu'elle se dirige, comme d'habitude, vers Porto Rico», a tweeté mercredi Donald Trump. «La Fema et tous les autres sont prêts, et vont faire du très bon travail. Lorsque c'est le cas, faites-leur savoir et remerciez les chaleureusement - pas comme la dernière fois», a-t-il ajouté. (afp/nxp)