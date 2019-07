Espoir après la naissance d'un rhinocéros blanc

Un rhinocéros blanc du Sud conçu par insémination artificielle est né dimanche au zoo californien de San Diego, dont les responsables ont salué une «étape historique» dans la préservation de cette espèce menacée d'extinction.

BIG NEWS: The pitter patter of little hooves at the Nikita Kahn Rhino Rescue Center ushered in a historic milestone yesterday as Victoria gave birth to a healthy male calf. ?????? pic.twitter.com/vXn3hh1e6v — San Diego Zoo Safari Park (@sdzsafaripark) July 29, 2019

La maman Victoria et son petit, un mâle, se portent bien, a fait savoir l'établissement animalier dans un communiqué. «Elle est très attentive à son bébé, qui marche déjà et tète régulièrement», a rassuré Barbara Durrant, en charge de la reproduction au zoo. «Cette naissance est d'autant plus significative qu'elle marque une étape importante dans nos efforts de sauvegarde du rhinocéros blanc du Nord», les cousins des rhinocéros blancs du Sud, qui sont sur le point de s'éteindre, a-t-elle ajouté.

En effet, seuls deux rhinocéros blancs du Nord subsistent sur Terre et les deux sont des femelles. Le dernier mâle s'est éteint l'an dernier. La population sauvage de rhinocéros blancs du Sud est, elle, estimée à environ 18'000, mais les braconniers la font décroître rapidement dans le sud de l'Afrique.

Bon espoir

L'insémination artificielle réussie du zoo de Diego, une première en Amérique du Nord, offre donc un espoir. Les scientifiques espèrent que la technique permette un jour à un rhinocéros blanc du Sud femelle de porter un petit cousin du Nord grâce à une insémination de sperme congelé.

«De nombreux défis se dressent devant nous, mais les chercheurs ont bon espoir de voir naître un bébé rhinocéros blanc du Nord grâce à ce procédé d'ici 10 à 20 ans», ont expliqué les responsables du zoo californien.

Victoria et son bébé resteront eux à l'écart des visiteurs pendant un certain temps. Et le petit pourrait bientôt avoir un camarade de jeu: un autre rhino blanc inséminé artificiellement doit mettre bas à l'automne. (afp/nxp)