Enormes évacuations à cause de vieilles bombes

Quelque 13'000 personnes doivent être évacuées dimanche de leur domicile à Dortmund. Les autorités locales ont découvert des sites soupçonnés de recéler des bombes non explosées datant de la Deuxième guerre mondiale, a annoncé samedi la mairie.

Dans une déclaration publiée en ligne, la mairie de Dortmund, dans l'ouest de l'Allemagne, a indiqué avoir identifié quatre sites où pourraient être ensevelies des bombes non explosées larguées par les forces aériennes alliées lors de la Deuxième guerre mondiale.

Les soupçons sont basés sur des «anomalies» détectées pendant des travaux de construction. «Seules des fouilles» pourront confirmer l'existence de bombes, selon le communiqué.

La zone devant être évacuée correspond à une grande partie du centre ville, dont la gare principale de Dortmund et le Musée national du football. La gare sera fermée dimanche matin et les trains détournés pour éviter la ville.

Travaux d'excavation

Les habitants résidant dans un rayon de 500 mètres autour de chaque site suspect devront quitter leur domicile avant 8h dimanche, les travaux d'excavation devant commencer plus tard dans la journée.

Les préparatifs battaient leur plein samedi, avec l'évacuation en ambulance de 58 patients de deux hôpitaux et de résidents de deux maisons de retraite. La mairie a mis en ligne des images de conteneurs destinés à former un mur protecteur autour de la zone sensible.

Evacuations of some 14,000 residents have begun in Dortmund as experts prepare to disarm four bombs suspected buried since WWII. https://t.co/fNVbCtqVIO