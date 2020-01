Encore moins de vols entre les USA et Cuba

Le gouvernement américain a annoncé vendredi qu'il limitait drastiquement les vols entre les États-Unis et Cuba, pour réduire les revenus issus du tourisme dont bénéficie l'île communiste. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a déclaré dans un communiqué que les vols charters ne seraient autorisés à se rendre qu'à La Havane, pas dans les autres aéroports du pays, une mesure déjà adoptée le 25 octobre pour les vols commerciaux.

«Aujourd'hui, à ma demande, le ministère américain des Transports a suspendu jusqu'à nouvel ordre tous les vols charters publics entre les États-Unis et les destinations cubaines autres que l'aéroport international de La Havane», a-t-il affirmé. Et les vols à destination de La Havane seront eux-mêmes limités à «un nombre approprié» qu'il n'a pas précisé.

«Neuf aéroports cubains qui reçoivent actuellement des vols charters publics américains seront affectés» par cette décision, a-t-il ajouté, précisant que les compagnies avaient 60 jours pour cesser leurs opérations. Selon Mike Pompeo, cette mesure «va réduire encore davantage la capacité du régime cubain à bénéficier des revenus, qu'il utilise pour financer la répression du peuple cubain et son soutien injustifiable au dictateur Nicolas Maduro au Venezuela».

I have asked @USDOT to suspend all public charter flights to #Cuba , except Havana, and to firmly limit public charters to Havana. This action prevents the Castro regime from using the profit from revenues to repress the Cuban people.

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a dénoncé sur Twitter une «violation grave des droits de l'homme et de la liberté de voyager des Américains», qui par ailleurs «entrave la réunification des familles» entre les Cubains vivant aux États-Unis et ceux sur l'île.

«Je rejette énergiquement» ces nouvelles mesures, a-t-il dit, alors que le tourisme est la deuxième source de revenus de Cuba, avec 3,3 milliards de dollars (3,2 milliards de francs suisse) pour 4,75 millions de visiteurs en 2018, derrière l'envoi à l'étranger de professionnels (surtout des médecins).

I strongly reject new #US government ban on charter flights to #Cuba, except for Havana, and restrictions on their number. This is serious violation of human rights and freedom of travel of US citizens and hinders family reunification. #CubaVsBlockade