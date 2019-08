En larmes, l'élue dénonce Trump et Netanyahu

La seule élue américaine d'origine palestinienne, Rashida Tlaib, a expliqué lundi, en larmes, pourquoi elle avait renoncé à rendre visite à sa grand-mère en Cisjordanie occupée, accusant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'avoir obéi à Donald Trump en limitant ses déplacements.

Rep. Rashida Tlaib, first Palestinian-American woman in Congress, tears up while recounting her experiences visiting her family: "All I can do ... as the granddaughter of a woman living in occupied territory is to elevate her voice by exposing the truth." https://t.co/BflAp7aeir pic.twitter.com/0RbFwNoibO