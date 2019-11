Emploi: Paris veut des quotas pour les immigrés

La ministre française du Travail Muriel Pénicaud a confirmé mardi que des «quotas» ou «objectifs chiffrés» d'immigrés «professionnels» seront fixés chaque année, dès l'été prochain. L'objectif est que la «France recrute» en fonction de ses besoins de travail.

«C'est la France qui recrute par rapport à ses besoins. C'est une approche nouvelle, un peu une approche qu'a le Canada et l'Australie, c'est assez proche», a-t-elle assuré sur les médias BFMTV/RMC. «L'idée, c'est d'avoir des objectifs chiffrés, ou des quotas, c'est une question de sémantique», a-t-elle dit, à la veille d'annonces officielles sur l'immigration par le Premier ministre français Édouard Philippe.

Lundi soir, le chef du gouvernement français a présenté à plusieurs ministres et à des parlementaires de la majorité des mesures sur l'immigration, dont l'actualisation des filières en tension, datant de 2011.

Immigré «professionnel»

La liste sera fixée «l'été prochain, on a pour trois ou quatre mois de méthodologie», a souligné Mme Pénicaud. Et les quotas aussi seront mis en place «l'été prochain». «On va revoir cette liste chaque année (...) On commence dans quelques semaines avec les partenaires sociaux et les régions (...) On vérifie que tous les efforts de formation ont été faits pour permettre à nos demandeurs d'emploi de prendre ces emplois et ensuite les réfugiés (...), on fixera le nombre de personnes par métiers et par territoire», a-t-elle développé.

Cette immigration est «assez modeste en chiffres», a reconnu la ministre française, soulignant qu'il s'agissait de 33'000 personnes par an. Ces quotas seront fixés en fonction du pays d'origine? «Non, ça n'a aucun sens», a-t-elle répondu. L'immigré «professionnel» aura «un visa de travail pour une durée déterminée et un travail déterminé». (ats/nxp)