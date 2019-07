Ecotaxe en vue pour les billets d'avion en France

Le gouvernement français va mettre en place une écotaxe de 1,50 à 18 euros sur les billets d'avion à partir de 2020 pour tous les vols au départ d'aéroports français, sauf pour les vols en correspondance et ceux vers la Corse ou les territoires français d'Outre Mer.

Cette écotaxe devrait rapporter 182 millions d'euros à partir de 2020, destinés à des investissements pour des infrastructures de transports plus écologiques, notamment le ferroviaire, a précisé la ministre des Transports Elisabeth Borne.

L'écotaxe s'appliquera à toutes les compagnies. Pour les vols intérieurs et intra-européens, elle s'élèvera à 1,50 euro en classe économique et 9 euros en classe affaires, selon la ministre, et pour les vols hors Union européenne à 3 euros en classe économique et 18 euros en classe affaires.

Décidée mardi lors d'un deuxième Conseil de défense écologique présidé par le chef de l'Etat Emmanuel Macron, l'écotaxe ne s'appliquera qu'aux vols partant de France et non à ceux y arrivant. (afp/nxp)