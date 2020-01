Les e-cigarettes seront en partie bannies

Le gouvernement de Donald Trump a annoncé jeudi l'interdiction de la plupart des arômes de cigarettes électroniques utilisant des cartouches, prisées des jeunes, mais la filière du vapotage a arraché de larges exceptions, décriées par les associations de santé publique.

Après des années de laisser-faire et plusieurs mois d'hésitation, les Etats-Unis ont donc choisi un compromis entre la promotion de l'e-cigarette en tant qu'alternative à la cigarette, comme au Royaume-Uni, et l'interdiction totale comme décidé par l'Inde en septembre.

