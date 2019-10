Ebola reste une «urgence» mondiale, selon l'OMS

L'épidémie d'Ebola en cours en République démocratique du Congo (RDC) reste une «urgence» sanitaire mondiale, a déclaré vendredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle s'exprimait à l'issue d'une réunion de son comité d'urgence.

L'OMS, qui avait déclaré l'épidémie urgence sanitaire mondiale le 17 juillet, était tenue de réévaluer la situation dans un délai de trois mois.

«L'urgence de santé publique sera maintenue pendant trois mois supplémentaires» et «le comité d'urgence sera reconvoqué dans trois mois», a déclaré le directeur général de l'OMS, le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse. «Cette épidémie reste complexe et dangereuse», a-t-il dit, déplorant par ailleurs le manque cruel de fonds.

The IHR Emergency Committee's view is that the #Ebola outbreak in #DRC still constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. We are on full response mode until we get to zero cases. https://t.co/ck2GIfmecb pic.twitter.com/sOxsJk4B0V