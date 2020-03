Le duel débute Joe Biden et Bernie Sanders

Une nouvelle campagne a débuté samedi pour Joe Biden et Bernie Sanders dans la primaire démocrate pour la présidentielle. Le duel a désormais lieu entre les deux septuagénaires aux positionnements très éloignés.

Joe Biden, 77 ans, s'est adressé à ses partisans dans le Missouri, l'un des six États (avec Idaho, Michigan, Mississippi, Dakota du Nord et Washington) qui voteront mardi, une semaine après le grand renversement du «Super Tuesday». Monté sur scène avec ses désormais célèbres lunettes d'aviateur sous un beau soleil à Saint-Louis, Joe Biden a encore savouré son spectaculaire retour en grâce dans la course démocrate à la Maison Blanche.

«Qu'est-ce que les choses peuvent changer en une semaine!», a-t-il lancé. «Il y a tout juste une semaine, j'étais en Caroline du Sud et les médias et les analystes avaient enterré ma campagne».

Pas «une campagne d'attaques»

«Mais la Caroline du Sud avait son mot à dire là-dessus. Puis le 'Super Tuesday' est passé par là. Et nous avons aujourd'hui 11 victoires en poche, et sommes devant en termes de délégués et de nombre de voix», a-t-il lancé, revanchard.

Avec pour arrière-plan la monumentale Gateway Arch, porte d'entrée symbolique vers l'Ouest du pays, l'ancien vice-président n'a évoqué qu'indirectement son adversaire Bernie Sanders.

A full look at the crowd in St. Louis for @JoeBiden’s rally, with the iconic Gateway Arch and Old Courthouse in the background.



Many attendees I’ve interviewed said they just began supporting Biden in the past week. pic.twitter.com/ZD5QL39CJ7