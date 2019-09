Donald Trump vire par tweet son conseiller à la Sécurité nationale

Donald Trump a poursuivi mardi son One Man Show en matière de politique étrangère. Le président des Etats-Unis a annoncé sur Twitter le renvoi de John Bolton, son conseiller à la Sécurité nationale et l’un des membres de son cabinet qui osait encore s’opposer à lui. Le fossé entre Donald Trump et l’homme qui gérait les multiples crises auxquelles la Maison Blanche est confrontée - Iran, Corée du Nord, Afghanistan, Vénézuela - est profond comme l’a illustré leur dispute sur les médias sociaux.

John Bolton a immédiatement contredit sur Twitter les affirmations de Donald Trump selon lesquelles il avait été poussé vers la sortie: «J’ai proposé de démissionner hier soir et le président Trump a dit: «Parlons-en demain». Il était le troisième conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump en moins de 3 ans. Le premier à ce poste, Michael Flynn, était au tribunal à Washington mardi matin pour connaître la date de sa sentence après avoir plaidé coupable pour avoir menti au FBI. Le second, le général H.R. McMaster, avait tenu un peu plus d’une année à la Maison Blanche avant d’être remplacé par John Bolton.

Le néo-conservateur avait des positions très différentes de Donald Trump face aux adversaires de Washington. Il était opposé à la politique de la main tendue du président américain à Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Quand Donald Trump avait d’ailleurs brièvement pénétré sur le sol nord-coréen pour y rencontrer Kim Jong-un le 30 juin, John Bolton était en Mongolie. L’ex-conseiller à la Sécurité nationale était aussi farouchement opposé à l’idée de Donald Trump d’inviter les talibans à Camp David pour y signer un accord de paix. Ce sommet initialement prévu pour lundi avait été annulé par le président américain à la dernière minute.

L’Iran était aussi un sujet de désaccord entre Donald Trump et son ancien conseiller à la Sécurité nationale. Avant de rejoindre la Maison Blanche, John Bolton avait suggéré de bombarder l’Iran. Il était opposé à une potentielle rencontre entre Donald Trump et le président iranien Hassan Rouhani en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York ce mois-ci. John Bolton avait aussi orchestré en vain une campagne pour faire tomber le président vénézuélien Nicolas Maduro, un échec qui avait agacé Donald Trump.

Hogan Gidley, le porte-parole adjoint de la Maison Blanche, a confirmé mardi l’existence de désaccords multiples entre Donald Trump et John Bolton, affirmant que les «priorités» et les «idées» de ce dernier «ne correspondaient simplement pas à celles du président». Mike Pompeo, le Secrétaire d’Etat américain, a aussi affirmé avoir eu de nombreux désaccords avec John Bolton et a confirmé lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche que Donald Trump était prêt à rencontrer le président iranien Rouhani «sans conditions préalables», contrairement à la position que défendait John Bolton.

Steven Mnuchin, le Secrétaire américain au Trésor, a pour sa part rejeté la notion selon laquelle l’équipe de Donald Trump chargée de gérer les questions liées à la sécurité des Etats-Unis, était en «plein désarroi». «C’est la question la plus ridicule que j’aie entendue de ma vie», a-t-il répondu à un journaliste lors du point presse organisé peu après le renvoi de John Bolton.

Ces nouveaux remous au sein de l’administration Trump ont suscité les critiques de la part de l’opposition démocrate. «Le monde ne reste pas immobile en regardant simplement le dysfonctionnement de notre politique de sécurité nationale», a réagi Chris Murphy, le Sénateur démocrate du Connecticut. «Nos alliés et nos adversaires concluent des accords avec d’autres acteurs majeurs comme la Chine et la Russie, dont la politique est pour le moins consistante pendant que la notre se désintègre. C’est une période effrayante».