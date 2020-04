Donald Trump veut que la vie reprenne aux États-Unis

Trois jours à peine après avoir affirmé qu’il jouissait d’un «pouvoir total« pour forcer les gouverneurs américains à relancer l’économie des États-Unis, Donald Trump a battu en retraite. Jeudi soir, le président de États-Unis les a invités à «prendre leurs propres décisions» sur la réouverture de leurs États respectifs et sur l’assouplissement des règles de confinement.

Redémarrage en trois étapes

Au cours d’une conférence de presse qu’il avait lui-même qualifiée de «majeure», il a recommandé un redémarrage des États-Unis en trois étapes vaguement définies.

La première étape représente un léger assouplissement des règles de confinement strict que vivent les Américains en ce moment. Elle prévoit une timide reprise du quotidien, mais voyages restent découragés, les rassemblements de plus de dix personnes déconseillés et le maintien des deux mètres de distanciation sociale entre les individus est recommandée.

Au cours de la phase 2, les voyages peuvent reprendre, les rassemblements peuvent passer à 50 personnes et la distanciations sociale entre les individus n'est plus qu’encouragée.

La phase 3 correspond à un retour à la normale avant la pandémie de coronavirus.

Donald Trump a affirmé jeudi que certains États pouvaient «littéralement» entamer la phase 1 «demain (ndlr: ce vendredi)». «Nous reprenons notre vie», a affirmé le président des États-Unis. «Nous entamons le rajeunissement de notre économie d’une manière sûre, structurée et très responsable». Il a aussi appelé les Américains à «utiliser toutes leurs armes dans cette guerre» contre le virus dont «une hygiène rigoureuse», le télétravail, le confinement en cas de symptômes et la distanciation sociale notamment.

Les recommandations de la Maison Blanche établissent une période de 14 jours au cours de laquelle le nombre de cas de coronavirus et d’hospitalisations doit diminuer avant le passage à la phase suivante. Cette approche présuppose la pratique de tests de dépistage en masse. Or, l’accès à ces tests reste un problème aux États-Unis et les recommandations de la Maison Blanche ne définissent aucune stratégie pour y remédier.

Tests de dépistage

Chaque jour entre 120 000 et 140 000 tests environ sont pratiqués aux États-Unis. Le taux de personnes testées outre-Atlantique reste inférieur à celui d’autres pays. Malgré cela, Donald Trump est impatient de rouvrir une économie américaine qui continue de ployer sous les coups de la pandémie. Jeudi, la Maison Blanche a annoncé 5,2 millions de nouvelles inscriptions au chômage. Au total, plus de 22 millions d’Américains ont perdu leur emploi depuis un mois à cause du coronavirus.

L’annonce de Donald Trump jeudi a renforcé l’impression d’un manque total de coordination entre la Maison Blanche et les divers États américains. Quelques heures avant que le président ne présente ses recommandations pour la relance de l’économie, Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, avait prolongé jusqu’au 15 mai les mesures de confinement dans son État. La veille, il avait aussi annoncé que les New-Yorkais auraient désormais l’obligation de porter un masque en public.

Andrew Cuomo a aussi souligné jeudi l’importance des tests de dépistage avant la réouverture de l’économie américaine. «C’est le meilleur outil pour guider nos décisions et calibrer notre réponse», a-t-il affirmé. «Il faut trouver une solution. Je comprends que c’est problématique et que le gouvernement fédéral n’a pas envie d’être impliqué dans le dépistage. Je le comprends, mais la réalité est que nous devons le faire en partenariat avec le gouvernement fédéral».

La colère d'un ambulancier

Alors que les États-Unis ont passé la barre des 33 000 victimes du coronavirus, Donald Trump a affirmé jeudi que son pays avait passé le pic de cas et allait «compter bien moins de morts que selon les projections optimistes». À New York, épicentre de la pandémie aux Etats-Unis, le nombre de décès dû au coronavirus est en baisse. Il y en a eu 606 jeudi, soit le nombre le plus faible depuis dix jours.

Malgré ces progrès, la situation reste tendue sur le terrain. Un ambulancier rencontré jeudi soir et interrogé au volant de son ambulance, ne cachait pas sa colère face à ses conditions de travail et sa faible rémunération par rapport au volume de travail et aux risques qu’il prend depuis des semaines. «Nous manquons toujours de matériel de protection», a-t-il lancé avant d’ajouter en brandissant son masque: «Vous voyez ce masque? J’ai dû le porter toute la journée car je n’en ai qu’un. Écrivez aux sénateurs, aux parlementaires pour qu’ils nous donnent enfin le matériel dont nous avons besoin».