Donald Trump surprend à l'ouverture du G20

C'est avec un Donald Trump radouci qu'a débuté vendredi le G20 d'Osaka, sans réduire sur le fond les fractures entre les grands dirigeants du monde, sur le commerce, le climat et le sens même de la mondialisation.

Coutumier de ce rôle de pompier pyromane, le président américain a multiplié les amabilités et déclarations conciliantes lors de ses premières réunions avec les 19 autres chefs d'Etat et de gouvernement réunis pour deux jours dans la grande ville côtière japonaise, alors qu'il en avait étrillé certains ces derniers jours.

Illustration vendredi lors du tête-à-tête avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, avant le début officiel des débats à 20. «Nous allons discuter l'achat par le Japon de nombreux équipements militaires», s'est réjoui le milliardaire républicain, qui avait mercredi moqué publiquement la dépendance japonaise à l'égard de la protection militaire américaine.

Il a aussi vanté les «magnifiques usines» construites par les constructeurs automobiles japonais aux Etats-Unis. Shinzo Abe avait d'ailleurs préparé à l'intention de son invité un document recensant des investissements nippons sur le marché américain.

Même ton lors d'une rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi, auquel Donald Trump avait reproché jeudi des taxes douanières «inacceptables». «Nous allons continuer à bien nous entendre avec l'Inde», a au contraire affirmé le président américain vendredi.

President Trump on Iran: "We have a lot of time. There's no rush. They can take their time. There's absolutely no time pressure. I think that in the end hopefully it's going to work out. If it does, great. And if it doesn't, you'll be hearing about it." pic.twitter.com/R05ymcPVng