Donald Trump se défend d'être raciste

Donald Trump s'est défendu mardi de tout racisme après ses violents tweets visant quatre élues démocrates issues de minorités qui ont suscité un malaise chez nombre d'élus, mais que les leaders du parti républicain ont refusé de condamner.

«Ces tweets n'étaient PAS racistes. Il n'y a pas une once de racisme en moi!», a lancé le président américain, appelant les élus de son parti à ne pas tomber dans le «piège» tendu selon lui par ses adversaires démocrates.

Une motion condamnant les propos présidentiels devait être soumise, à l'initiative des démocrates, à un vote à la Chambre des représentants.

Kevin McCarthy @GOPLeader, “The President’s Tweets were not Racist. The controversy over the tweets is ALL POLITICS. I will vote against this resolution.” Thank you Kevin!