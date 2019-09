Donald Trump annonce le limogeage de John Bolton

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi, d'un tweet, le limogeage de John Bolton. Ce dernier occupait le poste très influent de conseiller à la sécurité nationale (NSC).

«J'ai informé John Bolton hier soir que nous n'avions plus besoin de ses services à la Maison Blanche», a tweeté M. Trump. «J'étais en désaccord avec nombre de ses suggestions», a-t-il ajouté, en évoquant cet homme connu pour sa moustache et ses positions très dures à l'égard de l'Iran, de la Russie ou encore de la Corée du Nord.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.