Donald Trump «adore les immigrants»

«J'adore les immigrants»: Donald Trump, qui a officiellement lancé mardi sa campagne de réélection, drague l'électorat hispanique dans un entretien à la chaîne américaine hispanophone Telemundo diffusé jeudi.

Accusé d'entrée par le journaliste qui l'interroge d'être «très dur envers les immigrants», le président américain le coupe immédiatement: «Vous voulez dire, les immigrants clandestins. Car j'ai été très bon avec les immigrants».

«J'adore les immigrants. Ce pays repose sur les immigrants», insiste-t-il, disant même en vouloir davantage afin de pourvoir les nombreux emplois industriels qu'il assure avoir ramenés aux Etats-Unis depuis son élection en 2016.

Donald Trump souligne dans l'entretien --son premier à une télévision hispanophone-- que le taux de chômage des Hispaniques n'a jamais été aussi bas dans l'histoire du pays et que sa cote de popularité auprès d'eux a progressé de dix-sept points.

La raison? «Parce que je suis dur à la frontière. Les Hispaniques veulent de la fermeté à la frontière», avance le milliardaire. «Ils ne veulent pas de gens qui viennent prendre leurs emplois. Ils ne veulent pas que des criminels viennent, car ils comprennent la frontière mieux que quiconque».

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......