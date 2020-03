Un docu choc se penche sur les prisons privées

Des prisonniers battus, soumis à des électrochocs pour les punir de rixes, des injections forcées de tranquillisants, une violence quotidienne exercée par les gardes. Dans leur documentaire «Prison for Profit», présenté à Genève au Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH), les deux cinéastes Femke et Ilse van Velzen ont plongé dans l’univers de la prison privatisée de Mangaung, en Afrique du Sud, la deuxième plus grande prison privée du monde. Impossible pour elles d’y entrer, elles ont donc recueilli les témoignages vidéo de gardes et de prisonniers libérés. Elles ont aussi travaillé avec la journaliste Ruth Hopkins, qui a dénoncé en 2013 déjà les dérives dans son livre «Misery Merchants». «Nous avons aussi dû nous entourer d’une large équipe d’avocats, pour éviter les procès après la diffusion du documentaire, explique Ilse van Velzen. Mais franchement, humainement, c’était un film très dur à réaliser.»

Dans leur ligne de mire, la multinationale britannique G4S, qui gère des prisons comme celle de Mangaung depuis 2001. Mais G4S n’est que le reflet d’un modèle né aux États-Unis, qui s’est exporté dans le monde entier. «La privatisation pose un problème d’ordre philosophique et politique, explique Agnès Callamard, rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires ou arbitraires au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Est-il appréciable et juste de mettre un prix et un profit sur un prisonnier? Peut-on parler d’un marché de l’emprisonnement? Et, si nous construisons ce marché, quelles en sont les implications sur la réinsertion et la sécurité de notre société? Car si on est une entreprise, on cherche le profit et des parts de marché. Il y aurait des éléments qui prouveraient que ces entreprises auraient tout intérêt à garder les prisonniers et à construire de plus en plus de prisons.»

Derrière ces sociétés, l’État est lui aussi pointé du doigt. «En théorie l’État demeure responsable de ce qu’il a délégué, mais en pratique c’est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. La recherche des chaînes de commandement est complexe, les réponses en cas de plaintes sont difficiles. Tout ça crée un flou pratique et juridique en cas de violence ou de mort.»

Lieux de déshumanisation

Aux États-Unis, les scandales liés aux prisons privatisées font réagir. La Californie a promulgué récemment une loi abolissant les prisons privées, accusées de contribuer à un nombre excessif d’incarcérations. Et certains candidats démocrates à la Maison-Blanche en ont fait un de leurs chevaux de bataille. «En revenant en arrière, on ne va pas forcément résoudre le problème. Il existe aussi des problèmes dans les prisons publiques, notamment en France. Aux États-Unis, les prisons ont un aspect social et racial très marqué. Elles sont vétustes, avec un manque total de réinsertion, beaucoup de prisonniers ont des problèmes mentaux. Tout cela doit faire partie de la réflexion.»

La rapporteuse, qui a visité des prisons dans le cadre de son travail, notamment au Salvador, a été frappée par ces lieux de déshumanisation totale. «Les prisons sont le reflet de notre société, comment gère-t-on les citoyens qui ont violé la loi, quelle politique de réinsertion met-on en œuvre. Surtout, comment traite-t-on la prison dans ce projet beaucoup plus large de société. Des prisons qui deviennent uniquement des lieux de punition en renvoient une image très négative.»