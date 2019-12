Disparition dans l'Outback: corps retrouvé

Le corps d'une femme a été découvert dans l'aride Outback australien, a annoncé mercredi la police. Elle pense qu'il s'agit du dernier des trois touristes qui s'y étaient perdus après la panne de leur voiture il y a deux semaines.

Les trois amis étaient partis le 19 novembre explorer une zone proche d'Alice Springs, dans le Territoire du Nord, quand leur véhicule s'est embourbé dans le lit d'une rivière. Après avoir passé trois jours près de leur voiture en attendant d'être secourus, le groupe a décidé de partir chercher de l'aide, voyant ses vivres diminuer. Deux ont décidé de longer le grillage d'une propriété dans l'espoir de tomber sur quelqu'un.

La police a annoncé mardi qu'un éleveur local avait découvert l'un des deux, un homme de 40 ans s'appelant Phu Tran, à deux jours de marche de son véhicule. Il était «légèrement désorienté», mais «en bonne santé».

