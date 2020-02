Ce diplomate à l’OMC était parti en mission pour tuer

Cyberattaques et assassinats: les opérations russes à l'ouest

Janvier 2015: Cyber-attaque contre le Bundestag allemand. Les experts en sécurité accusent les hackers du groupe «APT28», qui est affecté aux services secrets militaires russes GRU.



Avril 2015: Cyber-attaque sur la chaîne de télévision «TV5 Monde» à Paris. L'APT28 serait également à l'origine de cette affaire.



Avril et août 2015: Attaques au poison contre un trafiquant d'armes bulgare, son fils et un directeur de l’entreprise. Tous les trois survivent. Le ministère public bulgare enquête sur huit agents du GRU.





Mars 2016: En pleine campagne électorale américaine, les serveurs de messagerie de l'équipe d'Hillary Clinton sont piratés et les courriers sont publiés. En 2018, l'enquêteur spécial américain Robert Mueller inculpe donc douze agents du GRU.



Septembre 2016: Cyber-attaque lors d’une conférence de l'Agence mondiale antidopage (AMA) à Lausanne. En 2019, les États-Unis inculpent sept agents du GRU.



Octobre 2016: Une tentative de coup d'Etat au Monténégro échoue. Deux ans plus tard, quatorze personnes sont condamnées à de longues peines de prison, dont (par contumace) deux agents russes du GRU.



Printemps 2017: Pendant la campagne électorale française, les courriers de l'équipe d’Emmanuel Macron sont publiés. Des hackers du GRU sont soupçonnés.



Mars 2018: Tentative de meurtre de l'agent double russe Sergei Skripal et de sa fille Julia. Les agents du GRU sont identifiés comme des auteurs présumés. Ils étaient passés plusieurs fois par Genève et Lausanne.



Avril 2018: Arrestation et expulsion de quatre agents du GRU à Amsterdam qui avaient tenté de pirater le réseau informatique de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Le quatuor détenait des billets de train pour la Suisse. Leur cible? Le laboratoire de Spiez.