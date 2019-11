Deux médias d'État boliviens pris pour cibles

Une foule de manifestants hostiles au président Evo Morales a occupé samedi à La Paz les sièges de deux médias d'État, la télévision Bolivia TV et Radio Patria Nueva, et a contraint leurs employés à quitter les lieux, a annoncé un responsable.

«Nous avons été chassés par la force après avoir reçu des menaces de personnes qui s'étaient rassemblées» devant l'immeuble dans lequel se trouvent ces deux médias, a déclaré par téléphone à l'AFP Ivan Maldonado, le directeur de Radio Patria Nueva.

Plusieurs dizaines d'employés ont été vus en train de quitter le bâtiment en se tenant par les mains et sous les insultes de quelque 300 personnes rassemblées sur place, qui les accusent de servir les intérêts du gouvernement d'Evo Morales. A la suite de leur occupation, Bolivia TV et Radio Patria Nueva ne diffusaient plus que de la musique.

Une radio également envahie

Le président Morales a condamné l'occupation de ces médias par des manifestants. «Ils disent défendre la démocratie, mais ils agissent comme en dictature», a-t-il déclaré sur Twitter.

Los medios estatales BTV y RPN han sido intervenidos por grupos organizados que después de amenazar y amedrentar a los periodistas los obligaron a abandonar sus fuentes de trabajo. Dicen defender la democracia, pero actúan como en dictadura. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2019

L'opposition refuse de reconnaître la réélection d'Evo Morales car elle considère que le scrutin présidentiel du 20 octobre qui lui a donné un quatrième mandat a été entaché de fraude. Peu après l'occupation des deux médias officiels, une radio du syndicat paysan CSUTCB à La Paz a également été envahie par des manifestants, selon un autre tweet d'Evo Morales, premier président indigène de gauche en Bolivie.

«En ma condition d'adhérent à la CSUCTB, organisation essentielle du mouvement indigène et paysan», a écrit Evo Morales, «je dénonce l'attaque lâche et sauvage contre la radio de cette confédération». «Dans le style des dictatures militaires, les putschistes attaquent des sièges syndicaux», a-t-il ajouté.

En mi condición de afiliado a la CSUTCB, organización matriz del movimiento indígena originario campesino del Pacto de Unidad, denuncio el ataque cobarde y salvaje a la radio de esa confederación. Al estilo de las dictaduras militares, los golpistas atacan sedes sindicales. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2019

(afp/nxp)