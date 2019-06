Des manifestants tentent d'investir le parlement

Des milliers de protestataires ont tenté d'investir le parlement jeudi à Tbilissi, furieux qu'un législateur russe s'adresse à l'assemblée géorgienne depuis le siège du président à l'occasion d'une rencontre internationale, a constaté un journaliste de l'AFP.

Près de 10'000 personnes, réclamant la démission du président du parlement géorgien, ont réussi à pénétrer dans la cour du bâtiment après avoir forcé un barrage de police anti-émeutes, selon la même source.

La police les a ensuite refoulés, quelques-uns seulement essayant par la suite d'entrer dans le bâtiment.

Growing protests in #Tbilisi now. Certainly not the first time we have seen this recently, but I think this time may be different. Hope so anyway. pic.twitter.com/mwpjhRtnj1