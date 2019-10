Des élus démocrates veulent déplacer le G7

Des élus démocrates ont introduit vendredi au Congrès américain une proposition de loi visant à empêcher Donald Trump d'organiser le prochain sommet du G7 dans un de ses clubs de golf en Floride. Les élus ont baptisé leur proposition de loi «THUG Act», jeu de mot entre ce terme signifiant «voyou» en anglais et un acronyme pour «Trump's heist undermines the G7» («Le coup de Trump nuit au G7», en français).

Just in >> House and Senate Dems just introduced the “THUG Act” which would block funding for the G7 at Doral. pic.twitter.com/ol1G85ZrLX