«Des corps, du sang et des bouts de chair partout»

«Tout autour de moi, c'était un massacre». Sur son lit d'hôpital à Tripoli, Al-Mahdi dit avoir échappé «par miracle» à la mort, au lendemain de la frappe aérienne ayant touché de plein fouet un hangar où il était détenu avec 120 autres migrants.

«Il y avait des cadavres, du sang et des morceaux de chair partout», raconte mercredi ce Marocain de 26 ans qui s'en sort avec une blessure.

Al-Mahdi Hafyan explique qu'un morceau métallique du toit lui a transpercé la cuisse droite.

«Nous avons eu de la chance. Nous étions au fond du hangar», lance à côté de lui un compatriote qui est sorti indemne. «Ce n'est pas le mien», dit-il à propos du sang qui macule son t-shirt.

Après l'horreur qu'ils ont vécue, les deux hommes, venus ensemble en Libye pour tenter la traversée de la Méditerranée vers l'Europe, ont déjà un autre souci en tête: comment quitter l'hôpital pour ne pas être reconduit dans un autre centre de détention.

At least 40 refugees and migrants were killed and more than 80 injured at the Tajoura immigration detention center in Libya.



The ICC must order an urgent investigation into the abhorrent attack. https://t.co/S7Rhj2Kkfo pic.twitter.com/85jueWybwA