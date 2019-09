Des constats de plus en plus précis au chevet de la planète

Certains rapports du GIEC resteront dans l’histoire comme des jalons dans la lutte contre le réchauffement climatique. C’est par exemple à la suite de son premier rapport, en 1990, qu’a été décidée, au Sommet de la Terre de Rio, l’adoption de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, dont découlent les différentes COP. À l’époque, les experts du GIEC prévoyaient un réchauffement global de 3 °C en 2100… alors que récemment, le scénario du pire des scientifiques français parle de 7 °C.

Le deuxième rapport, en 1995, a été le socle sur lequel s’est construit le Protocole de Kyoto, premier traité international signé en 1997 par 37 pays industrialisés pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ce protocole visait à réduire, entre 2008 et 2012, d’au moins 5% par rapport au niveau de 1990 les émissions de gaz à effet de serre. C’est sans doute l’accord climat le plus connu du grand public. Il a été reconduit jusqu’en 2020, même si son bilan aujourd’hui est mitigé. Avec l’absence de gros pollueurs comme la Chine, la Russie, le Canada ou les États-Unis, seulement 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont concernées.

Le troisième rapport du GIEC, en 2001, prenant acte du caractère inéluctable du réchauffement climatique, a mis en avant la question de l’adaptation de nos sociétés. On a commencé à parler des événements extrêmes et de leur intensification, canicules et précipitations intenses en tête. Le quatrième rapport, en 2007, à conduit à la COP de Copenhague. Il est à l’origine de l’objectif de contenir le réchauffement à 2 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Au fil des années, les rapports se sont aussi densifiés, devenant de véritables pavés d’experts. La pièce maîtresse de l’accord de Paris en 2015 (qui engage 196 pays à poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l’augmentation de la température à 1,5 degré) totalise 4800 pages et a été rédigée par plus de 2000 auteurs. Auxquels se sont ajoutés autant d’experts relecteurs qui leur ont adressé près de 150 000 commentaires. En tout, plus de 30 000 études scientifiques s’y trouvent examinées et synthétisées.

Le GIEC a également publié ces dernières années des rapports spéciaux. Celui de 2018 sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5 °C est régulièrement cité par les jeunes manifestants pour le climat. Cette année, deux rapports ont fait parler d’eux. Celui à propos des conséquences du réchauffement climatique sur les terres (élevage intensif, monocultures, usage immodéré de l’eau) pointe du doigt notre consommation de viande et le gaspillage de nourriture. Le dernier, sur la surchauffe des océans et la cryosphère (banquise), s’alarme des conséquences de la montée des eaux, inévitable.