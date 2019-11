Sursaut démocratique à Hong Kong

Hong Kong est imprévisible. Qui aurait parié il y a une semaine sur ses élections locales, menacées de report ou d’annulation? L’ancienne colonie britannique paraissait au seuil d’un bain de sang, alors que son université polytechnique, PolyU, occupée, était assiégée par les forces de l’ordre. Une semaine plus tard, un record absolu de 71,2 % de participation a couronné un scrutin historique, sans incident majeur, et permis, semble-t-il, une vague en faveur de l’opposition démocrate. Il s’agissait pourtant d’un enjeu purement local pour les 4,13 millions d’électeurs hongkongais: élire 452 conseillers de districts, maîtres tout au plus des budgets municipaux. Le contexte exceptionnel de l’année 2019 en a fait un des votes les plus observés de la planète.

South Horizons, presqu’île à la périphérie sud de la cité autonome chinoise, en a été la parfaite illustration. Dans ce quartier de classe moyenne, à l’ombre d’une haie de tours résidentielles identiques, il est 7h20 quand se forme une file d’attente de plusieurs dizaines de mètres. Harcelé par une horde de journalistes, Joshua Wong Chi-fung, 23 ans, l’icône de la révolution des parapluies de 2014, fait la queue au milieu de ses voisins pour glisser son bulletin dans l’urne. Sur plus d’un millier de candidats, il a été le seul disqualifié. «Malgré tout, je continue d’inciter à voter pour montrer à Pékin notre mécontentement», a-t-il sobrement déclaré, résumant le vœu du camp démocrate, composé d’une myriade de partis: transformer ce scrutin local en vote sanction.

Rien n’était joué d’avance. D’un côté, l’opposition pouvait compter sur la défiance envers le Parti communiste chinois et la répression policière. De l’autre, le gouvernement pariait sur l’exaspération face à la paralysie de la ville, à l’usure de l’économie et aux excès de la frange la plus radicale du mouvement.

«Joshua Wong est incroyable, et c’est injuste qu’il n’ait pas pu participer», commente en attendant son tour Lee Wing-Tung, jeune femme de 28 ans. «La manière dont il a été disqualifié est très louche.» Mme Lee, professeure d’anglais, est de cette jeune génération qui soutient les manifestants: «Nous devons reprendre au gouvernement les budgets locaux», plaide-t-elle. «Et cela peut nous permettre aussi de gagner des grands électeurs pour l’élection du chef de l’Exécutif.»

Objectif 2022

Cette autre élection clé, au suffrage indirect, aura lieu en 2022 si l’actuelle tenante du poste, Carrie Lam, ne démissionne pas avant. L’issue dépendra d’un collège électoral de 1200 personnes, largement contrôlé par Pékin, mais dont 117 membres sont choisis par les élus locaux. «Il est difficile de savoir à qui les électeurs attribueront la violence à PolyU, au gouvernement ou aux manifestants», reconnaît cette électrice pro-manifestants. «Mais il y a eu un nombre important de nouveaux électeurs enregistrés, et c’est peut-être un bon signe.» En effet, le corps électoral s’est accru de près de 400000 nouveaux électeurs.

M. Wong, 47 ans, qui travaille dans les hautes technologies, est au contraire de ceux qui ont perdu patience. «Mon département, dans mon entreprise, a perdu 5 à 6% de chiffre d’affaires», explique-t-il. «Je comprends parfois ces manifestants, j’ai même pitié pour eux. Mais les derniers à PolyU correspondent à la définition du terrorisme. C’est un clan politique qui fait usage d’une violence extrême, nuit à la société dont il est issu, et avec lequel on ne peut pas négocier.»

La sympathie de certains s’est ainsi muée en défiance. Devant un bureau de vote du quartier central de Wan Chai, il y a aussi Damien Dernoncourt, 48 ans, résident permanent de nationalité française. Il participe aux élections locales de Hong Kong depuis 2003: «C’est la première fois que je fais la queue, ça fait plaisir à voir», s’étonne-t-il face à l’exceptionnelle participation. «Quand il y avait deux millions de manifestants en juin, c’était formidable», confie cet étranger installé à Hong Kong il y a vingt-cinq ans. «Samedi dernier, je suis allé à l’intérieur de PolyU, pour voir. Il se passe la même chose qu’avec les «gilets jaunes» en France. Ils étaient soutenus jusqu’à ce qu’ils deviennent violents.»

L’héritier de Joshua Wong

Selon Edmund W. Cheng, professeur en administration publique à l’Université municipale de Hong Kong, tout indiquait, au milieu de la nuit, une «large victoire» pour le camp démocrate. Plusieurs surprises plus que symboliques ont émaillé la soirée. Kelvin Lam, candidat qui a remplacé Joshua Wong à la volée après sa disqualification, a remporté le siège de South Horizons West. Junius Ho, champion des jusqu’au-boutistes pro-Pékin, a été défait.

L’ampleur réelle de cette victoire dépendait en dernier ressort de deux facteurs. La participation inédite d’abord. «Avec près de trois millions de votants, le camp démocrate avait des chances de remporter plus de la moitié des districts.» La géographie électorale, cependant, pouvait faire que «le camp démocrate remporte le vote populaire, mais pas forcément la majorité des sièges». Un résultat écrasant devait permettre au mouvement de contestation hongkongais de «canaliser encore davantage d’énergie pour mettre la pression sur le gouvernement».