Démission du Premier ministre slovène

Le Premier ministre slovène Marjan Sarec a annoncé sa démission surprise lundi, mettant fin à son gouvernement minoritaire, composé de cinq partis depuis 2018.

«Avec les membres actuels du parlement et cette coalition, je ne peux pas faire ce qu'attendent de moi les gens, je pourrai le faire après les élections», a indiqué Marjan Sarec, un ancien comédien, devant des journalistes.

«La chose la plus honnête que nous puissions faire, ce serait des élections anticipées, demander aux gens s'ils me font confiance et s'ils veulent que je continue», a-t-il ajouté.

Nouvelle coalition

Sa démission intervient après plusieurs conflits entre les formations gouvernementales, qui ont notamment échoué à composer une majorité concernant une réforme du système de santé.

Le président slovène Borut Pahor doit désormais entamer des consultations avec les différents partis représentés au parlement afin de voir si l'un d'entre eux est en position de former une nouvelle coalition. (afp/nxp)