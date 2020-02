Défilé de carnaval: une voiture fonce dans la foule

Une voiture a foncé lundi dans un défilé de carnaval à Volkmarsen, dans le centre de l'Allemagne, faisant «plusieurs blessés», a annoncé la police locale. Les médias allemands parlent de 10 à 15 blessés. Selon le «Bild», la voiture a parcouru une trentaine de mètres avant de s'arrêter.

Le conducteur du véhicule «a été arrêté», a précisé la police sans fournir de précisions sur les circonstances ou motivations du suspect alors qu'une partie de l'Allemagne célèbre le «lundi des roses», le point culminant des festivités du carnaval.

:red_circle: Car has driven into crowd at carnival parade near #Kassel, Hessen, #Germany. At least 15 people injured.

