Découverte d'une comète venue d'ailleurs

Et de deux! Une comète venue d'ailleurs a été repérée au sein de notre système solaire, selon une étude publiée lundi dans Nature Astronomy. C'est la deuxième du genre après la découverte en 2017 d'Oumuamua, un étrange objet en forme de cigare.

Tout a commencé le 30 août, quand Gennady Borisov, un astronome amateur, repère un bolide dans le ciel. Alertés, des astronomes se penchent sur l'objet inconnu. Ils sont alors formels: l'analyse des données recueillies montre que son orbite ne peut pas avoir son origine à l'intérieur de notre système solaire. Il vient d'un autre système stellaire. Mais lequel? Cela reste un mystère.

'Nother one. Here's a great recent capture of 'Interstellar Comet' 2I/Borisov courtesy of Michael Jäger of Weissenkirchen, Austria on the front page of today's Space-Weather: https://t.co/PQI0pXU06z pic.twitter.com/rhZauiR3lJ