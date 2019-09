Dans le coma, elle donne naissance à une petite fille

«Eliska est née par césarienne durant la 34e semaine de grossesse», a expliqué lors d'une conférence de presse Roman Gal, anesthésiste en chef à l'Hôpital universitaire de Brno, deuxième ville du pays.

Eliska mesurait 42 centimètres et pesait 2,13 kilogrammes. «Il s'agit du poids et de la maturité du fœtus parmi les plus élevés obtenus pour un bébé né d'une mère en état de mort cérébrale selon les données mondiales», a ajouté Roman Gal.

La maman d'Eliska, Eva Votavova, âgée de 27 ans, avait été diagnostiquée en 2016 comme souffrant d'une malformation artério-veineuse dans le cerveau. Le 21 avril, elle avait été retrouvée inconsciente chez elle, alors enceinte de 16 semaines.

Simuler la marche

Après une importante hémorragie dans le cerveau, «elle a cessé de respirer dans la soirée puis [...] a été déclarée en état de mort cérébrale», selon Roman Gal. Les médecins ont maintenu ses organes en fonction, en particulier son cœur, ses poumons et ses reins, tout en surveillant la croissance du fœtus.

Durant toute la grossesse, les infirmières ont parlé au fœtus, sa grand-mère lui a lu des histoires et un thérapeute bougeait les jambes de la maman pour simuler la marche, a expliqué Roman Gal.

Le système de maintien artificiel des fonctions vitales a été débranché après la naissance. Eliska est restée deux semaines supplémentaires à l'hôpital puis son père l'a ramenée à la maison où l'attendait son grand frère. Elle est actuellement nourrie au sein par sa tante paternelle qui a également eu un bébé. (afp/nxp)