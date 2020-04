«On voit le bout du tunnel, on en sortira par étapes»

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi que les mesures contre l’épidémie de coronavirus seront prolongées jusqu’au 26 avril et assouplies progressivement ces prochaines semaines. Antonio Hodgers, le président du Conseil d’État genevois, livre sa vision de la crise, ses espoirs et ses craintes pour la suite. Il prévient: la sortie du confinement ne se fera pas d’un coup, mais par étapes.

Antonio Hodgers, comment parvenir à tenir les Genevois à la maison durant les vacances de Pâques?

Nous maintiendrons le même dispositif de contrôle que celui du week-end dernier. Nous avons collectivement réussi à stabiliser la courbe de l’épidémie, c’est un résultat à la hauteur des efforts consentis par tous et du civisme dont ont fait preuve les Genevois. On ne sait pas encore combien de temps on va rester dans ce tunnel, mais on commence à en voir le bout. Ce résultat est toutefois fragile, s’il y a trop de relâchement, la courbe risque de repartir. Il faut tenir, même si je suis conscient que ce semi-confinement induit un état de fatigue psychique, notamment des parents, amorce des décrochages scolaires, entraîne des situations dramatiques pour les indépendants.

Ce tsunami dont les experts prédisaient l’arrivée mi-avril n’aura donc pas lieu?

Ce pic attendu était un modèle prévisionnel. Nous craignions une courbe exponentielle, avec un doublement des cas tous les trois jours au moins. Au début, nous avons connu cette situation. Mais assez vite, nous avons constaté que la vague s’accroissait mais de manière linéaire. La crise est dure mais elle reste, pour l’instant, à un niveau en deçà de nos capacités de soins. Un plateau s’est maintenant instauré, comme ailleurs en Europe. Le risque n’est toutefois pas écarté, c’est pour cela qu’il ne faut pas relâcher nos efforts et tenir au moins encore deux semaines.

Tenir le semi-confinement jusqu’au 26 avril. Et après?

Si d’ici là la courbe de cas hospitalisés tend vers la baisse, nous pourrons commencer à mettre en œuvre les étapes de déconfinement. Avec la réouverture des écoles et de certains commerces. Mais je doute qu’on puisse réorganiser des manifestations sportives ou culturelles d’ici à juin. La sortie définitive de toutes les mesures prendra des mois. Le déconfinement, ce ne sera pas le jour de la libération, avec un défilé et des personnes jetant des fleurs du balcon, cela se fera progressivement.

Le Conseil d’État travaille sur un plan de déconfinement, avec l’appui d’experts. Quelles en sont les grandes lignes?

Le même travail est engagé au niveau fédéral. Au niveau genevois, un consensus semble se dégager sur une réouverture en priorité des écoles et des crèches. Il y a une logique du point de vue sanitaire – les enfants semblent peu porteurs et les écoles ne sont pas des foyers épidémiques – et du point de vue économique – on ne peut pas renvoyer les parents au travail sans solution de prise en charge. Il nous faudra trouver un équilibre entre les enjeux sanitaires, économiques et sociétaux. Évaluer, aussi, les effets sur la courbe sanitaire en revenant en arrière si besoin, car il pourrait y avoir un retour de flamme.

L’Autriche a commencé à ouvrir certains commerces. Un exemple à suivre?

Tant que l’état de situation exceptionnelle dure, c’est le Conseil fédéral seul qui décide d’une réouverture. Si cet état devait être levé, on donnerait alors une marge de manœuvre aux cantons, avec des garde-fous. Le Conseil d’État estime que la conduite du déconfinement doit être principalement guidée par une vision sanitaire et subsidiairement par les besoins de l’économie.

Rétrospectivement, y a-t-il des choses que vous auriez faites différemment?

Avec le recul, on décèle toujours des points où des ajustements auraient été possibles. Mais le Conseil d’État n’a pas à rougir, il a pris les bonnes décisions au bon moment, du point de vue épidémiologique et du point de vue de la capacité de la population à les accepter pour qu’elles aient un plein effet, et sans mettre un policier derrière chaque citoyen… Si nous avions déclaré le semi-confinement plus tôt, je ne suis pas certain que dans un pays aussi démocratique que le nôtre, nous aurions réussi à obtenir l’adhésion de la population. Cela aurait alors pu déboucher sur des situations conflictuelles et la courbe épidémiologique n’aurait probablement pas été très différente de celle d’aujourd’hui. De même, privilégier le semi-confinement au confinement total paraît juste: nous sommes engagés dans un marathon qui va durer encore des semaines et, pour pouvoir tenir, il faut des temps de respiration, il faut pouvoir sortir, en respectant les distances sociales.

Il y a aujourd’hui des pressions contradictoires de toutes parts: les uns veulent stopper toute activité économique non essentielle, les autres demandent de laisser redémarrer l’économie. Où se situe le Conseil d’État?

En effet, mais le Conseil d’État garde la tête froide et base ses choix sur les avis médicaux, plus que politiques. Il ne compte, à court terme, ni assouplir ni relâcher les mesures. Car le dispositif de semi-confinement et la responsabilisation des employeurs fonctionnent globalement, même s’il y a des situations qui nécessitent une intervention de l’autorité.

Les finances publiques permettent à l’économie et aux individus de survivre. Mais cela aura un coût. Comment se réglera la facture?

Cela va nous coûter doublement. D’une part parce que nous injectons de l’argent dans l’économie pour permettre aux entreprises de subsister, d’autre part du fait que les recettes fiscales seront logiquement moindres que celles espérées. Il faut être clair: nous allons nous endetter. Mais c’est absolument indispensable, car cela nous coûterait beaucoup plus cher de ne rien faire.

C’est-à-dire?

Le coût du redémarrage d’une économie qui n’aurait pas été soutenue serait beaucoup plus important que les sommes injectées aujourd’hui. Il est nécessaire que les collectivités publiques soutiennent en priorité l’économie locale. Pour les très grosses entreprises, les multinationales, il y aura des discussions à avoir sur la part de risques qu’elles devraient assumer elles-mêmes.

Qui dit crise dit remise en cause. N’y aurait-il pas des choses à revoir dans notre fonctionnement?

On pourrait effectivement en profiter pour réorienter certains secteurs économiques, pour les rendre moins polluants. Nous aurons de toute façon à tirer un bilan collectif de cette crise et tenter de répondre à des questions: quelle économie voulons-nous? Quels sont les avantages et désavantages du télétravail? Ne serait-il pas judicieux de revaloriser les métiers peu considérés mais si essentiels aujourd’hui?

Cette crise pourrait donc être aussi une opportunité?

Je ne dirais pas cela aujourd’hui. C’est avant tout une catastrophe, des gens meurent. Il y a trop de souffrances pour l’évoquer ainsi. Ce qui est vrai, c’est qu’on en sortira différents. Une des leçons à tirer est que notre économie s’est peut-être trop globalisée. Nous devons davantage valoriser la production locale car elle nous permet d’être plus résilients. Et je ne pense pas qu’à la production agricole. Voyez ce qui s’est passé avec le matériel médical!

D’autres leçons à tirer?

Ce virus a aussi mis en évidence les effets de la pollution et des modes de vie peu sains. Les facteurs de comorbidité qui tuent également, et pas seulement le Covid-19. Les patients dont le système respiratoire est affaibli par la pollution ou souffrant de maladies cardiovasculaires, parfois liées à une alimentation peu équilibrée, sont les plus vulnérables. Cela devrait nous donner à réfléchir. Pour ma part, je pense que la relance de l’économie serait le moment idéal pour lancer un «green New Deal» qui réorienterait notre économie vers un développement durable.