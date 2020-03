Trois raisons d'espérer dans la lutte contre le coronavirus

Un ver marin contre la détresse respiratoire

Dans quelques jours, les réanimateurs pourraient commencer à tester une hémoglobine extraite de l’arénicole, un ver marin bien connu sur les plages bretonnes, révèle le «Figaro» dans son édition du 27 mars. «L’hémoglobine de ce ver est capable de transporter 40 fois plus d’oxygène des poumons vers les tissus de l’organisme que l’hémoglobine humaine. De plus, c’est un transporteur d’oxygène universel compatible avec tous les groupes sanguins», explique au journal, Franck Zal, ancien chercheur en biologie marine au CNRS et fondateur de Hémarima, la biotech qui a mis au point cette molécule.

Initialement, cette hémoglobine a été testée pour la greffe d’organes. Ajoutée aux solutions de conservation d’organes à greffer, elle permet d’allonger leur durée de conservation de quelques heures à plusieurs jours, et d’accélérer la reprise de fonction de l’organe après la greffe. Le Pr Laurent Lantiéri (Hôpital Pompidou, Paris) qui l’a utilisé il y a deux ans pour une greffe de visage en est un ardent défenseur. Aujourd’hui, elle pourrait venir au secours des patients en réanimation sans véritable alternative. Ceux pour lesquels il faut envisager la mise en place d’une assistance respiratoire extracorporelle, aussi appelé Ecmo. «Le problème, c’est que vu l’ampleur de la catastrophe, nous ne pourrons pas mettre tous les patients qui le nécessitent sous Ecmo», explique le Pr Bernard Cholley, responsable du service de réanimation de l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris.

C’est à eux que serait administrée la molécule. Le réanimateur reste cependant très prudent et insiste sur l’urgence de la situation: «Nous allons nous trouver réellement dans une grande détresse. Il nous paraît éthique de proposer un traitement de rupture dans un moment où nous n’aurons plus de ressources pour des patients très graves.» Avec d’autres médecins, il rédige un protocole destiné à obtenir rapidement les autorisations nécessaires pour tester la faisabilité de cette technique sur un petit nombre de patients.

Le plasma des guéris pour sauver des vies

Le quotidien espagnol «El Pais» évoque une autre piste de traitement des malades les plus grave. «Les autorités sanitaires de Madrid, en plein effondrement des hôpitaux ont commencé à explorer un possible traitement expérimental pour les patients les plus graves: la transfusion directe de plasma sanguin de personnes qui se sont remises de l'infection. Le centre de transfusion de la Communauté de Madrid effectue avec plusieurs hôpitaux madrilènes un premier essai clinique, qui n'en est encore qu'à un stade préliminaire et qui attend l'autorisation du ministère de la Santé. Une lettre à en-tête du centre, divulguée hier sur les réseaux sociaux, a entraîné une avalanche d'offres de donneurs potentiels. Cependant, un porte-parole du centre de transfusion souligne qu'ils ne recherchent pas des volontaires issus de la population en général. Ce sont les médecins qui sont chargés de trouver des candidats adéquats pour obtenir du plasma hyperimmun.»

«L'immunologiste Arturo Casadevall milite depuis fin janvier pour des transfusions de sang pour les convalescents. C'est une stratégie si ancienne qu'elle a été utilisée lors de la pandémie de grippe de 1918, lorsqu'un virus inconnu s'est répandu sur la planète et a tué quelque 50 millions de personnes, soit plus de deux fois plus que la Première Guerre mondiale. Les essais cliniques bâclés de l'époque, utilisant le plasma sanguin des survivants, ont réussi à réduire de moitié la létalité du virus. Casadevall est né à Cuba en 1957 et a vécu enfant à Madrid, près de Puerta del Sol, avant d'émigrer aux États-Unis, où il est aujourd'hui une autorité en matière de maladies infectieuses à l'université Johns Hopkins de Baltimore. Le 27 février, il a écrit une tribune dans le «Wall Street Journal», avertissant que ce plasma pourrait être prêt en quelques semaines. Des collègues de tout le pays ont répondu à son appel. Mardi, la Food and Drug Administration américaine a autorisé l'utilisation de ces transfusions expérimentales chez des patients gravement malades.», écrit le quotidien madrilène.

«Lorsque la situation a commencé à se détériorer, il était devenu évident que cela valait la peine d'essayer», explique l'immunologiste. New York est la ville du monde où la tendance est la plus inquiétante: le nombre de décès dus à Covid-19 double tous les deux jours. Deux hôpitaux de New York – Mount Sinai et l'Albert Einstein College of Medicine – commencera la semaine prochaine à tester ces transfusions.

«La multinationale espagnole Grifols, l'un des plus grands producteurs mondiaux de dérivés sanguins, a annoncé mercredi un accord de collaboration avec la FDA pour obtenir du plasma de patients récupérés de Covid-19, afin de le traiter industriellement et de fabriquer un médicament expérimental à partir d'immunoglobulines hyperimmunes, des protéines générées par le corps humain pour combattre l'infection. «Si elle s'avère efficace, cette technique pourrait être utilisée dans la lutte contre cette pandémie», a déclaré la société, qui entre ainsi dans la course internationale pour trouver des médicaments contre la nouvelle maladie. Grifols a également proposé de collaborer aux États-Unis pour effectuer des transfusions directes de plasma pour les patients guéris. La multinationale espagnole garantit le nettoyage du plasma grâce à une technologie basée sur le bleu de méthylène, un colorant qui déclenche des réactions qui détruisent les microorganismes. La multinationale a déclaré qu'elle «travaille en Espagne sur un essai clinique avec du plasma inactivé au bleu de méthylène provenant de patients récupérés, en collaboration avec certains centres de don et hôpitaux publics, sans donner plus de détails pour le moment.»

Casadevall est optimiste. Dans un article scientifique publié dans «The Journal of Clinical Investigation», il a analysé des précédents historiques, comme cette étude portant sur 69 patients atteints d'Ebola en Sierra Leone lors de l'épidémie de 2014. Les personnes qui ont reçu du sang de survivants ont connu un taux de mortalité de 28%, contre 44% dans le groupe ayant reçu un traitement de routine. Une autre enquête portant sur 80 patients lors de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) à Hong Kong en 2003 a montré que plus la transfusion de plasma était effectuée tôt, meilleur était le pronostic des patients.

«Bien que prometteur, le plasma des personnes récupérées ne s'est pas révélé efficace dans toutes les maladies étudiées», prévient cependant la FDA. «Lorsque l'on utilise du plasma provenant de personnes convalescentes, c'est souvent trop tard», explique Casadevall, qui se souvient que la Chine a annoncé il y a un mois qu'elle avait commencé un essai clinique avec du plasma provenant de donneurs qui avaient dépassé la norme Covid-19. «Les Chinois parlent de bons résultats préliminaires, mais il n'y a pas encore de données définitives», conclut l'immunologiste.

Un test à un dollar est à l'étude

Une entreprise britannique est à l'origine d'un test de détection des anticorps du coronavirus de dix minutes, qui coûtera environ 1 dollar, rapporte l'agence Reuters de Londres. Elle a commencé à envoyer des prototypes aux laboratoires pour validation, ce qui pourrait changer la donne dans la lutte contre la pandémie. L'entreprise de technologie de santé Mologic, qui a créé l'un des premiers tests de grossesse à domicile, vise à ce que ce test soit mis en place dès le mois de juin si les essais sont concluants.

Les tests d'anticorps sont conçus pour établir si les personnes ont déjà été infectées, par opposition aux tests d'antigènes qui montrent si une personne est effectivement atteinte de la maladie Covid-19 causée par le virus. Mologic a déclaré que l'évaluation et la validation de son test de diagnostic Covid-19 avait commencé cette semaine à la Liverpool School of Tropical Medicine et à l'hôpital St Georges, et que les partenaires mondiaux examineraient également les prototypes. Joe Fitchett, directeur médical de Mologic, a déclaré que si de nombreuses entreprises travaillent sur des diagnostics de virus, l'objectif est de créer des tests bon marché et largement disponibles. (...)

La Grande-Bretagne a acheté 3,5 millions de kits de tests d'anticorps auprès de différents fournisseurs et s'assure actuellement de leur bon fonctionnement avant de les distribuer. Un responsable de la santé a déclaré mercredi aux législateurs que de tels kits de test seraient disponibles dans les jours à venir pour être envoyés aux ménages, peut-être via Amazon, en précisant qu'un prototype non nommé était en cours de validation à Oxford cette semaine. Mais les responsables sont prudents quant au compromis entre la production de quelque chose le plus rapidement possible et la garantie que les tests fonctionnent. Le médecin en chef Chris Whitty a par la suite tempéré les attentes quant à la disponibilité rapide des tests, affirmant que des tests imprécis seraient dangereux. Mologic, qui est basée près de Bedford, au nord de Londres, a indiqué qu'après évaluation en Grande-Bretagne, les prototypes seraient envoyés à des partenaires de validation en Chine, aux États-Unis, en Malaisie, en Espagne, au Brésil et au Sénégal.

Je pense que cette épidémie va s'arrêter

Le quotidien polonais «Gazeta Wyborcza» a, lui, interrogé la professeure Krystyna Bienkowska-Szewczyk, cheffe du Département de biologie moléculaire des virus à la Faculté de biotechnologie de l'Université de Gdansk et GUMed. Elle étudie la propagation des virus au niveau moléculaire.

Peut-on prévoir quand cette épidémie finira?

«Il n'y a pas de réponse précise à cette question. Nous ne pouvons que consulter diverses sources d'information. Selon des calculs théoriques, telles que les méthodes mathématiques de modélisation du déroulement d'une épidémie qui ont fait leurs preuves par rapport à la propagation du virus en Europe ont montré que la propagation de la maladie seraient rapide. En revanche, cette modélisation ne supposait pas que l'épidémie commencerait à s'estomper en Chine maintenant, de sorte que les pronostics peuvent être plus optimistes. Je pense que l'épidémie va s'arrêter, mais pas comme avec les coronavirus dangereux précédents: Le SRAS en 2003 ou le MERS neuf ans plus tard. Ces épidémies se sont ralenties d'elles-mêmes, mais pas entièrement, car il existe encore aujourd'hui des cas isolés du virus MERS. Les nouveaux coronavirus originaires de Chine sont une sorte de surprise pour nous, car les virus similaires de cette famille sont courants en permanence. La plupart d'entre nous contracteront très probablement la maladie appelée COVID-19 et le virus restera dans notre environnement, tout comme le virus de la grippe.

Le Ministre de la santé prédit que le pic de la maladie nous attend et que le nombre de personnes diagnostiquées se compteront en milliers.

«Si enfin des centres de diagnostic supplémentaires sont lancés, comme cela devrait déjà être fait, le nombre de personnes diagnostiquées augmentera naturellement grâce aux nouveaux tests. Toute personne raisonnable sait qu'il y a beaucoup plus de maladies que ce que nous voyons dans les statistiques officielles, sinon le virus ne se propagerait pas aussi rapidement. La Corée du Sud, par exemple, a opté pour des diagnostics rapides et de masse, en effectuant jusqu'à 20'000 tests par jour, ce qui permet d'identifier rapidement les sources d'infection. Mais j'insiste: cela ne signifie pas que nous allons nous débarrasser complètement de la maladie. Si chaque personne infectée laisse ses traces respiratoires dans les pièces où elle séjourne, il n'est malheureusement pas facile de limiter la propagation du virus.»

Cela ne semble pas optimiste.

Mais le coronavirus n'est pas vraiment mortel pour la plupart des gens. Malheureusement, elle peut être dangereuse pour les personnes dont la résistance est réduite, soit à cause de certaines maladies, soit à cause de la vieillesse. Nous voyons des reportages dramatiques en provenance d'Italie. Cependant, toute infection, y compris la grippe, dans cette tranche d'âge peut être mortelle. Mais le coronavirus n'est pas un virus de la polio, qui pourrait provoquer ce qu'on appelle une paralysie infantile, une forme de paralysie (heureusement, nous sommes tous vaccinés contre cette maladie), ou le virus Ébola, qui a récemment causé des infections mortelles dans certains pays africains. C'est le virus qui provoque le plus souvent les symptômes d'un rhume plus ou moins intense, l'infection pouvant même être asymptomatique. La crainte mortelle qu'elle suscite est sans fondement. La propagation du virus doit être ralentie, et c'est ce que nous faisons. Les règles de quarantaine doivent bien sûr être respectées si nécessaire, mais je ne suis pas favorable à l'idée de menacer les gens avec des amendes. Il serait préférable de pouvoir effectuer des tests rapides et surtout de se concentrer sur la protection des travailleurs de la santé, car si nous les perdons, les scientifiques ne nous aideront pas non plus. La chose la plus absurde qui me semble est que les personnes du personnel médical, qui sont en première ligne et qui ont des contacts avec les plus grands, ne sont pas diagnostiquées rapidement.

Revue presse des journaux LENA: Le Figaro, Die Welt, Le Soir, El País, La Repubblica, Gazeta Wyborcza, Tages Anseiger, Tribune de Genève