Un syndrome peut-être lié au Covid-19 frappe des enfants au Royaume-Uni

«Un nouveau syndrome grave lié au coronavirus frappe les enfants dans tout le Royaume-Uni», met en garde le Service de santé britannique (NHS) dans son bulletin, le «Health Service Journal». Cette alerte transmise aux médecins du Royaume fait suite à l'enregistrement d'une augmentation du nombre de cas cliniques graves au cours des dernières semaines.

«Au cours des trois dernières semaines, il y a eu une augmentation du nombre d'enfants de tous âges présentant un état inflammatoire multi-systémique nécessitant des soins intensifs à Londres et dans d'autres régions du Royaume-Uni», stipule un rapport cité par le bulletin médical. Il y a donc une «inquiétude croissante qu'un syndrome inflammatoire lié au Covid-19 émerge chez les enfants au Royaume-Uni, ou qu'il puisse y avoir un autre pathogène infectieux, non encore identifié, associé à ces cas», poursuit cet article.

Le syndrome, qui n'a pas encore été nommé, peut provoquer plusieurs symptômes désagréables, notamment des douleurs abdominales et une inflammation cardiaque. Les cas ont en commun les caractéristiques du syndrome de choc toxique et de la maladie de Kawasaki atypique, avec des paramètres sanguins correspondant à un Covid-19 grave chez les enfants. La pandémie de coronavirus «ouvre la voie à une augmentation des superbactéries», avertit un scientifique. «Cela a été observé chez des enfants dont l'infection par le Covid-19 a été confirmée ainsi que chez des enfants testés négatif. Des preuves sérologiques d'une possible infection antérieure par le Covid-19 ont également été observées.»

La BBC cite le Dr Nazima Pathan, consultante en soins intensifs pédiatriques à Cambridge, indiquant que des collègues en Espagne et en Italie avaient signalé des cas similaires. Certains des enfants se sont présentés avec une maladie de type choc septique et des éruptions cutanées – le genre de présentation que l'on s'attendrait à voir dans le syndrome de choc toxique et la maladie de Kawasaki (qui affecte les vaisseaux sanguins et le cœur). Dans l'ensemble, les enfants semblent plus résistants à une infection pulmonaire grave suite à une exposition à un coronavirus, et le nombre d'admissions dans les unités de soins intensifs est relativement faible.

Le service de santé britannique a indiqué en effet qu'il connaissait moins de 20 cas de ce type dans le pays où une association a été constatée par les cliniciens. Les enquêtes vont se poursuivre, mais aucun lien n'a encore été établi, a déclaré un porte-parole.

Le Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) a estimé que les parents devraient être rassurés par cette situation, mais que s'ils sont préoccupés par la santé de leurs enfants pour quelque raison que ce soit, ils doivent demander l'aide d'un professionnel de la santé.

Par ailleurs, les données disponibles à ce jour suggèrent que, bien que les enfants développent le Covid-19, très peu d'entre eux présentent des symptômes graves, même s'ils ont un problème de santé sous-jacent.