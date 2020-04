Les syndicats exigent la fermeture des chantiers

«L'Etat n'a pas hésité à mobiliser 400 personnes avec des drones, le week-end dernier, pour sanctionner des rassemblements de plus de 5 personnes. A juste titre. Or il ne semble pas aussi déterminé à contrôler les règles d'hygiène sur les lieux de travail. Belle hypocrisie», s'emporte Alessandro Pelizzari, président de la Communauté d'action syndicale (CGAS).

Et ce citer le cas d'un chantier à nouveau autorisé à la place du Molard. «Ce mercredi des ouvriers ont eu le courage de dénoncer leurs conditions sanitaires déplorables en arrêtant de travailler», précise Davide De Filippo, vice-président de la CGAS. Cela montre que, même sur les petits chantiers, il est pratiquement impossible de respecter les normes sanitaires, estiment les syndicats: «Un nombre important d’entreprises s’adressent d'ailleurs à nous pour dénoncer la pression que des entreprises générales ou maîtres d’ouvrage font sur elles pour reprendre le travail après Pâques, et ce malgré l’impossibilité de respecter les règles de distance et d’hygiène.»

«Quelque garde-fous»

La CGAS exige ainsi que le Canton utilise la marge de manœuvre laissée par le Conseil fédéral pour décréter à nouveau la fermeture de tous les chantiers au moins jusqu’à la fin du mois d’avril. «Nous n’avons plus cette marge de manœuvre actuellement, au vu de la décision du Conseil fédéral, réagit le conseiller d'Etat Mauro Poggia. Notre gouvernement a ordonné la fermeture de tous les chantiers, le 18 mars, lorsqu’il avait encore la latitude de le faire. Or, une semaine plus tard, le Conseil fédéral nous a demandé de n'intervenir que s'il y avait une impossibilité constatée de respecter les recommandations de l’OFSP. Nous appliquons donc les règles fédérales, mais avec quelques garde-fous. Tout chantier doit faire l'objet d'une annonce, les employeurs sont responsables de la santé de leurs employés et si on constate un abus, on sanctionne.»

Polémique sur le chômage partiel

Là encore la CGAS déplore le faible nombre de contrôleurs à Genève (11 inspecteurs de chantier, 1 inspecteur SUVA et une dizaine d'inspecteurs paritaires). Plus globalement, les syndicats appellent à ce que seuls les secteurs économiques essentiels, prioritaires ou urgents poursuivent leur activité, sauf si les travailleurs ne peuvent exercer leur activité à distance (télétravail).

«Le Conseil d’Etat a décidé qu’une vingtaine d’inspecteurs de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) devait être assignée au traitement des demandes de chômage partiel à l’OCIRT. relève encore la CGAS. Comme s’il n’y avait pas d’autres services de l’Etat, dont les activités ont été mises en suspens, qui pourraient fournir un appui...»

Réponse chiffrée de Mauro Poggia: «L'année dernière, nous avons reçu 10 demandes de chômage partiel. Depuis le 17 mars, on en est à 12800 demandes pour 124000 travailleurs. Il y a effectivement des priorités et nous avons dû passer d’un collaborateur assigné à cette tâche à 65! Les syndicats auraient été les premiers à crier au scandale si ces demandes n’avaient pas été traitées et si les entreprises étaient restées dans l’impossibilité de verser les salaires. »