«Les soignants donnent tout ce qu’ils peuvent»

Se lever à 4h pour anticiper les contrôles douaniers qui retardent la relève. Travailler douze heures d’affilée, supporter la charge émotionnelle couplée à la fatigue physique, filer faire des courses et repartir les mains vides à cause des rayons dévalisés. Ne plus voir sa famille. Côtoyer, chaque jour, des malades du Covid-19 ou suspectés de l’être en se demandant quels sont les risques pour sa propre santé. Les soignants des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont dans l’œil du cyclone coronavirus. Pour les remercier de leur engagement, les grands groupes de presse suisses, dont Tamedia, mènent une opération spéciale ce vendredi. Rencontre avec Sandra Merkli, directrice des soins des HUG, qui chapeaute 5300 collaborateurs, dont 3800 infirmières.

Mardi, 63 personnes atteintes du Covid-19 étaient hospitalisées aux HUG, dont neuf intubées car incapables de respirer seules. Deux jours plus tard, la jauge a bondi: 92 patients sont désormais hospitalisés, avec 19 en soins intensifs dont 18 intubés. Cinq personnes sont décédées à Genève. «Énormément de ressources sont déjà mobilisées, rapporte Sandra Merkli. On sait que le tsunami arrive, sauf qu’on ne sait pas quand et on ne connaît pas sa puissance.» Que faire pour que les soignants tiennent sur la durée? Comment l’Hôpital se prépare-t-il à affronter cette vague?

«Mobilisation inédite»

Les soignants sont au front; pas encore sous les bombes. Certains disent que la situation est maîtrisée, pour l’instant. Mais ils craignent la suite. Qu’on perde le contrôle, que les masques de protection viennent à manquer (lire ci-contre), d’autant qu’il y a eu des vols à l’hôpital. Ces inquiétudes ne les empêchent toutefois pas d’être à leur poste. «On assiste à une mobilisation inédite, relève Sandra Merkli. On leur supprime les vacances, on modifie leurs plannings. Ils disent que c’est compliqué, injuste parfois. Mais ils comprennent et font passer leur mission au premier plan. C’est incroyable, le meilleur ressort de chacun.»

Une solidarité se met en place entre soignants, comme du côté du public. «Les initiatives fleurissent, pour offrir une chambre, une garde d’enfant. C’est primordial. Les collaborateurs ont besoin de donner du sens à ce qu’ils font et de savoir qu’ils sont soutenus.»

Limiter les tracasseries

Et l’institution, que fait-elle pour les soutenir? «Sur notre site à l’interne, nous avons ajouté la possibilité de partager des annonces de garde d’enfant tout comme des propositions d’hébergement.» Des chambres ont été mises à disposition à l’Hôpital des Trois-Chêne. «Par ailleurs, un service de courses sera mis sur pied. Des administratifs «désœuvrés» pourraient se charger de cette tâche.» «En fonction des besoins, nous agissons pour trouver des solutions. Il faut pouvoir décharger les soignants d’un maximum de tracasseries.»

Former aux soins intensifs

En marge des mesures de soutien, il faut relever de plus gros défis: accroître les forces vives et dégager des lits. Jeunes retraités, étudiants en médecine et à la Haute École de santé – 85 infirmières et 16 physiothérapeutes – sont mobilisés. Du personnel au chômage technique – diététiciennes comme physiothérapeutes – est sollicité pour certaines tâches.

Mais on a surtout besoin de soignants spécialisés. Le Covid-19 entraîne une hospitalisation dans 14% des cas et 5% des personnes infectées nécessitent des soins intensifs. «Nous savons comment les prendre en charge. Le problème est que nous n’en avons jamais eu autant en même temps.» Il faut donc renforcer le service – 270 soignants actuellement – sauf qu’on ne s’improvise pas infirmière des soins intensifs. «C’est deux ans de spécialisation en cours d’emploi… Le travail, très spécifique, implique la charge de patients au pronostic vital engagé, une autonomie poussée dans la réalisation d’actes effectués normalement par des médecins, des soins extrêmement pointus.»

Comment faire, alors? Tout ce qui peut être retardé voire stoppé – consultations, bilans médicaux – l’est pour réallouer des forces. «Nous avons fermé des blocs opératoires et repoussé les interventions non urgentes. Cela nous a libéré la majorité de l’équipe d’anesthésie.» Soit une centaine d’infirmières – un nombre appelé à augmenter en fonction des fermetures d’unités – dont les compétences leur permettent de basculer vers les soins intensifs, moyennant deux jours de formation.

Réallouer des forces, mais aussi des locaux. À la fin de la semaine, indique Sandra Merkli, les HUG disposeront de 80 lits de soins intensifs. Un étage de l’hôpital a été réhabilité en unité d’hospitalisation, faisant gagner 60 lits, avec un potentiel de 100.

Comme en Italie?

On peut prendre toutes les mesures possibles mais les soignants ne sont pas des surhommes. Ils tirent déjà sur la corde alors que le tsunami n’a pas encore déferlé. «Nous prévoyons des cohortes qui interviendront en deuxième ligne. Je sais que nos collaborateurs vont se surpasser. Mais il est évident que le plus dur reste à venir.»

Par «plus dur», entend-elle affronter la même situation qu’en Italie, où des médecins ont dû «sacrifier» des patients âgés pour s’occuper des plus jeunes? «La courbe des cas en Suisse suit celle de l’Italie. Il n’y a pas de raison de penser que la situation sera différente, malgré notre anticipation. Les décès vont augmenter. Oui, des choix devront probablement être faits. Mais sur la base de critères précis.»

Et d’en appeler à la population pour tenter d’aplanir la vague, lui enjoignant de respecter les restrictions. «Les soignants donnent tout ce qu’ils peuvent. Il faut que la population fasse aussi sa part.»

Ils surpassent leur peur par solidarité

Encore un magnifique exemple d’humanité! Alors que les crèches et les écoles sont fermées, la plateforme internationale de services à domicile Yoopies se dépense sans compter pour assurer la garde d’enfants du personnel des établissements de santé. «Outre ceux qui collaborent avec nous en temps normal, nous avons lancé un appel à la mobilisation pour les étudiants et le personnel qualifié», informe Véra Dimitrova, responsable de communication de cette plate-forme. Dès que cette fonctionnalité intitulée «Bénévole face à la crise du coronavirus» a été mise en place, les appels se sont multipliés en Suisse et en Europe. Concrètement, chaque intervenant de Yoopies a reçu un e-mail demandant s’il souhaitait proposer ses services bénévolement. En quelques heures seulement, près de 1000 baby-sitters avaient déjà répondu favorablement à l’appel!

Et ce chiffre ne cesse d’enfler. «Nous sommes témoins de vrais élans de solidarité, commente Anne-Charlotte Cauhapé, responsable de Yoopies en Suisse. Or, nous devons encore recruter des bénévoles. J’invite toutes les personnes disponibles et ayant des compétences en matière de garde d’enfants à le faire savoir sur notre plateforme.»La représentante suisse relève que 8000 personnes, dont une grande majorité sur l’arc lémanique, «notre focus», sont déjà mobilisées pour venir en aide au personnel soignant. Mais ces bénévoles ne redoutent-ils pas d’être contaminés? «Ils surpassent leur peur grâce à leur solidarité, admire Anne-Charlotte Cauhapé, tout en précisant que tous les intervenants Yoopies sont formés aux gestes de prévention contre le coronavirus – Covid-19. Et puis, familles et intervenants se doivent d’être responsables et d’annoncer le moindre symptôme. Dans ce cas, on met un terme au service; cela relève du bon sens.» Pour s’inscrire: https://yoopies.ch/info/besoin-de-vous/

Laurence Bézaguet