Les secrets d'un confinement heureux à la finlandaise

Confinement heureux: la méthode finlandaise

Dans le« Figaro», Marine Sanclemente livre les cinq secrets finlandais d'un confinement heureux.« Depuis trois ans, ils sont en tête du classement World Happiness Report qui détermine, selon différents critères, le pays où les gens sont le plus heureux dans le monde. Quel est donc leur secret? Peut-être est-ce la nature, si riche, de leur pays. La Finlande a plus de forêt par kilomètre carré que n’importe quel autre pays d’Europe et les chênes, les sapins et les bouleaux recouvrent 73% de son territoire.»

«Hélas, en raison de la pandémie de Covid-19, la balade dans les bois n’est pas vraiment d’actualité. Mais les Finlandais ont bien d’autres ressources. Allongez-vous, fermez les yeux et écoutez le bruissement léger des feuilles et des aiguilles de pin des forêts du Nord grâce à cette playlist Spotify. Une fois l’échappée sensorielle terminée, suivez nos cinq conseils pour arborer une sérénité toute nordique… en attendant une prochaine échappée.»

«Le kalsarikänni, c’est le cousin décomplexé des philosophies de vie nordiques. Tandis que le hygge danois prône le cocooning autour d’un feu de cheminée, parfois inaccessible, et que le lagom suédois s’acharne à chercher un impossible équilibre parfait dans tous les domaines, le kalsarikänni renvoie à l’idée de prendre du temps pour soi, sans culpabiliser, sans que cela soit design ou instagrammable.»

‹Connu aussi sous l’anglicisme Päntsdrunk, il signifie littéralement «boire en sous-vêtements». Les règles de cette méthode d’épanouissement personnelle sont simples: se détendre comme on le ferait avec des amis dans un bar, mais chez soi, en caleçon ou en pyjama, avec une boisson réconfortante. On ajoute des snacks sucrés ou salés à grignoter, un bon film, et on coupe toute forme de communication avec le monde extérieur qui pourrait nous empêcher de vivre pleinement le moment présent.›

Stimuler le cerveau, aider à mieux dormir, réduire le stress, minimiser les risques de maladies neurodégénératives… On ne compte plus les bienfaits, tous démontrés par des études scientifiques, d’une pratique régulière de la lecture. En 2016, les Nations Unies ont élu la Finlande pays le plus alphabétisé du monde. Les livres sont chers à ce peuple qui fréquente très régulièrement les bibliothèques: ils sont 5,5 millions d’habitants et empruntent chaque année 68 millions de livres. En attendant de pouvoir visiter l’incroyable Oodi Library, ouverte à Helsinki en 2019 et classée meilleure bibliothèque au monde quelques mois après, pourquoi ne pas s’essayer aux classiques Finlandais en famille ? Les «Moomins», trolls sympathiques aux allures d’hippopotames, créés par l’écrivaine et illustratrice finlandaise Tove Jansson dans les années 1940, font partie intégrante de l’identité du pays et ont accompagné plusieurs générations d’enfants. Leurs aventures, ainsi que des cahiers de coloriage et d’activités, sont en vente sur le site des librairies indépendantes de France.

Ne vous fiez pas à la traduction française, «oreilles battues», les korvapuusti sont des brioches à la cannelle cuites avec un soupçon de cardamome. Grands buveurs de café (près de 10 kilos par personne et par an), les Finlandais aiment accompagner leur petit noir de l’une de ces douceurs. À tel point qu'un mot dédié existe pour cette association gourmande: pullakahvit, qui signifie littéralement «brioche/café».

À défaut de s’essayer à la tradition dans un café d’Helsinki, on apporte du réconfort à notre confinement en réalisant cette recette simple et rapide, qui nécessite peu d’ingrédients. En prime, l’odeur de la cannelle embaumera la pièce pendant plusieurs heures.

Sisu, ce mot intraduisible qui mêle les notions de courage, de résilience et de persévérance serait l’un des secrets du bonheur des Finlandais. Cette force intrinsèque venue des tripes permettrait à tous les habitants d'affronter les aléas de la vie et de prendre du recul sur certaines situations non désirées, à l’instar du confinement. L’une des meilleures illustrations du sisu: plonger dans bain d’eau glacée ou dans un lac gelé. De retour sur la terre ferme, la circulation sanguine s’accélère, le corps se réchauffe et produit alors une explosion d’hormones (sérotonine et dopamine), ayant pour effet de diminuer le stress. Pour reproduire la sensation chez vous, finissez votre douche matinale avec un jet d’eau glacée sur votre corps pendant une à deux minutes. Effet dynamisant garanti pour toute la journée!

Le territoire finlandais compte près de 300 musées, dont 55 dans le domaine de l’art. La scène contemporaine y est très riche, tant grâce au dynamisme des galeries que des lieux d’exposition plus traditionnels. Pour comprendre comment l'art peut être une source de bonheur et de détente pendant ce confinement, on se laisse embarquer pour un voyage virtuel dans les musées du pays.

Par écrans interposés, on pourra flâner dans l’Amos Rex d’Helsinki, récompensé par le prestigieux prix Leading Culture Destinations, grâce aux stories de son compte Instagram. Ceux qui rêvent de découvrir la Laponie, pourront en avoir un avant-goût lors d’une visite du musée d'art de Rovaniemi, situé dans le cercle polaire arctique. Les plus «tradi'» opteront quant à eux pour le musée d'art Ateneum d’Helsinki, dont la collection permanente rassemble plus de 450 œuvres de l’artiste finlandais Akseli Gallen-Kallela.

La double peine des enfermés

Dans le quotidien bruxellois «Le Soir», Cécile Danjou s'intéresse à ceux qu'elle considère comme les oubliés du confinement, ceux qui souffrent de maladies mentales ou de lourds handicaps.

«Il y a ceux qui soupirent en apprenant la prolongation attendue des mesures de confinement. Et puis il y a ceux pour qui la chape de plomb qui pèse déjà sur leurs épaules s’alourdit un peu plus. Comment va-t-on tenir sur le long terme? C’est la grande question que se posent aujourd’hui beaucoup d’acteurs des secteurs de la santé mentale, de la psychiatrie ou encore du handicap, qui doivent composer avec un public loin d’être taillé pour respecter et comprendre le principe du lockdown. Allez expliquer à un enfant autiste qu’il n’est plus question qu’il mette les pieds dans son magasin préféré, à un adulte trisomique que les serrages de main avec les voisins, c’est fini, à un adolescent lourdement handicapé qu’il ne verra plus sa famille pour un certain nombre de semaines… Quatre? Huit? Ça, on ne se sait pas encore.

Et pourtant, la vie continue. Alors, dans les structures spécialisées, on s’adapte, on se débrouille, on trouve des solutions. Parfois dans la douleur, mais le plus souvent dans la bonne humeur. «On se sent oublié de tout le monde. Mais entre nous, il y a une belle collaboration et je pense que c’est pour ça qu’on tient!» De toute façon, Evelyne Carlier n’est pas vraiment du genre à baisser les bras. Elle est éducatrice depuis vingt-trois ans. Autant d’années passées au sein des centres bruxellois Farra, qui accueillent des adultes présentant un handicap mental sévère ou profond», écrit-elle.

Depuis le début du confinement, la structure a été réorganisée. Les deux centres de jour ne reçoivent plus de «bénéficiaires». Seul le centre d’hébergement, avec ses 22 résidents, tourne encore à plein régime, mais en vase clos. Les contacts avec l’extérieur sont quasi inexistants. Même le livreur de repas ne passe plus la porte, il laisse les plats devant l’entrée. Les sorties et activités à l’extérieur du centre ont été supprimées. «Et dès qu’un membre du personnel tousse deux fois, même pour un bête rhume, il est écarté tout de suite.»

Car la grande crainte, ici, c’est évidemment que le virus s’invite dans les lieux. «On fait tout pour éviter que ça rentre. Mais on est trois équipes, certains prennent les transports en commun. Si ça arrive, ça sera par nous», redoute Evelyne. Le risque: des contaminations en cascade. Car si les règles d’hygiène sont strictes dans les locaux, faire respecter la fameuse distance sociale relève de l’utopie. «C’est impossible avec eux! On doit faire les nursings, par exemple, on donne la douche, on lave les dents, etc. Et puis ils sont toujours en demande, ils sont habitués à venir vers nous.»

Dans le centre de psychiatrie infantile CPI-N «Les Goélands» situé au cœur du village wallon de Spy, on ne peut pas non plus faire fi des besoins humains des enfants et adolescents hébergés. Les jeunes qui parlent peuvent dire «On fait bisou de loin». Mais on a aussi de grands autistes qui ont l’habitude de venir se coller près du visage, qui ont souvent beaucoup de salive sur les mains. Il y a beaucoup de nettoyage, beaucoup de suivi, mais ils ne comprendraient pas si on commençait à mettre des combinaisons pour venir travailler», explique Gérard Denis, directeur du centre, qui héberge actuellement onze jeunes. «On a prévu d’isoler une partie d’une de nos maisons au cas où on aurait des malades.»

Dans les centres Farra, la direction a également mis en place des mesures pour anticiper au maximum l’arrivée d’un cas. «On prend la température trois fois par jour à chacun et s’ils toussent ou ont le nez qui coule, ils sont isolés», détaille Annick Segers, la directrice de la structure. Deux chambres ont été aménagées pour un éventuel cas ou les suspicions. Depuis trois jours, elles sont occupées. «Les deux patients sont enfermés jour et nuit et un même éducateur s’en occupe par demi-journée. Il rentre avec une blouse, des gants et un masque. Puis on ferme la chambre à clé, ce qu’on ne fait jamais d’habitude, sinon ils risquent de ressortir.»

Une situation acceptée mais qui a fait grimper d’un cran la tension dans l’équipe. «On voyait sur leur visage qu’ils ne comprenaient pas pourquoi ils restaient enfermés dans leur chambre. On leur explique, mais ce n’est pas possible pour eux de comprendre», soupire Evelyne. La solution, elle existe pourtant. «Il faudrait faire des tests», tempête Annick Segers. «Alors, on pourrait savoir s’ils sont atteints ou pas. On va probablement en avoir, mais pour 100 euros l’unité.» Notre interlocutrice dénonce aussi un manque de blouses, de gants, de masques. «On en a péniblement trouvé nous-mêmes. Je viens de recevoir 100 masques chirurgicaux, sinon je n’avais rien. J’ai négocié pour des gants et du gel.» Une pénurie qui touche, sans surprise, tous les centres que nous avons contactés.

Un point un peu moins problématique pour les centres de jour. Et pour cause, ces derniers ont stoppé accueil des patients, activités de groupe et consultations. Les inquiétudes n’en sont pas moins grandes. Car les personnes suivies dans ces structures se retrouvent confinées chez elles, parfois complètement seules. Certaines s’adaptent, d’autres pas du tout. C’est ce qui préoccupe Christine*, psychologue dans une structure qui prend en charge des adultes avec des troubles anxieux ou psychotiques. Son nouvel outil de travail: le téléphone. Comme beaucoup de thérapeutes, elle appelle régulièrement ses patients. «Déjà en temps normal, le peu de contacts qu’ils ont, c’est le centre. Ne plus venir, c’est donc compliqué. Certains sont très anxieux, ils prennent plus de médicaments pour dormir, ils restent au lit.»

Inquiétudes partagées par Ann Bryssinck, psychiatre et directrice médicale du centre« Le Méridien», à Bruxelles. «Les patients qui d’habitude sont dans un équilibre relatif avec leur centre de jour, leur rendez-vous chez le psychiatre, l’assistante sociale, les bonjours à la voisine, etc., tout leur petit monde est bloqué. Certains ne sortent plus du tout, se mettent à ruminer et peuvent entrer dans des schémas d’insécurité, de vécu de menace, voire de persécution.»

Ils risquent aussi d’alimenter des idées suicidaires ou de décompenser, c’est-à-dire faire des crises. «Pour les personnes paranoïaques, ce type de contexte n’aide pas, évidemment. Même chose pour ceux qui souffrent de dépendance. Globalement, il y a toute une tranche de la population qui est de facto mise en danger», déplore Christine. «Ce qui est plus inquiétant encore, c’est la combinaison entre problèmes sociaux et problèmes de santé mentale. Car les inégalités qui préexistaient sont exacerbées», ajoute Yahyâ Hachem Samii, le président de la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale.

Face à ce constat, certains centres allongent les plages de permanence téléphonique, mettent en place des vidéoconférences, publient des animations et vidéos sur internet. La balle est aussi renvoyée aux politiques, peu bavards sur le sujet, même si les choses bougent, très lentement. La semaine dernière, des enveloppes financières ont été débloquées pour le secteur en Wallonie et à Bruxelles. Des distributions de masques sont également prévues. Mais certains demandent des dérogations de sortie pour les personnes souffrant de troubles mentaux ou des aides pour les familles qui ont repris leur enfant à maison. Car tout le monde est d’accord: plus la crise dure et plus les risques augmentent. «Et quand elle sera passée, des personnes qui ont encaissé vont craquer. Rien n’est anticipé pour l’instant. Or, on sait que cette vague qui va arriver après, elle sera pour nous», prévient Yahyâ Hachem Samii.

* Prénoms d’emprunt

Fuite, quarantaine, bouc-émissaire, charlatans sont de toutes les pandémies

L'historien polonais Andrzej Karpinski de l'Institut d'histoire de l'Académie polonaise des sciences, auteur du livre «Dans la lutte contre l'ennemi invisible. Épidémies de maladies infectieuses dans la République et leurs conséquences démographiques, socio-économiques et culturelles» a accordé un entretien à «Gazeta Wyborcza», le grand quotidien polonais. En voici des extraits très éclairants concernant les réactions humaines à une pandémie.

Y-a-t-il des points communs entre la crise sanitaire actuelle et celles du passé?

Les réactions sont très similaires. Au début de la propagation du coronavirus, nous avons observé des personnes fuyant la Lombardie. La fuite comme méthode la plus efficace pour se protéger de l'épidémie est recommandée depuis l'époque d'Hippocrate.

Aujourd'hui, cependant, il est difficile d'échapper au virus, qui a atteint si rapidement d'autres pays...

Au Moyen-Age, les épidémies se propagent beaucoup plus lentement en raison de la possibilité limitée de se déplacer. Aux XVIe et XVIIe siècles, la peste se déplace avec les rats à une vitesse de 30 à 40 km par jour.

De nos jours, la forme la plus courante de lutte contre une épidémie est la restriction des déplacements...

Au début de l'ère moderne, elle se limitait à la fermeture des villes. La quarantaine a des origines très anciennes, car elle est liée à l'ère de la peste noire. Au XIVe siècle, elle a été introduite pour la première fois par Venise et Raguza. Cependant, dans les pays om régnait un régime absolutiste, les cordons sanitaires ont été utilisés de plus en plus souvent. Les frontières ont été gardées par l'armée, afin que personne ne puisse entrer dans la région. Aujourd'hui, les frontières sont également fermées, ce qui crée une certaine similitude.

(...)

Quelle population a été la plus exposée?

Les plus pauvres, surtout les mendiants. Un des mécanismes de protection contre les épidémies était de les chasser des villes. Lorsqu'on a su qu'un ennemi mortel approchait, les autorités de la ville décidaient d'expulser les mendiants, les prostituées et les vagabonds. Les épidémies étaient également propagées par les soldats. L'histoire de toutes les guerres jusqu'à la fin du XVIIIe siècle est en même temps l'histoire des épidémies. Jusqu'à cette époque, les maladies erraient avec les armées.

Et comment les riches se sont-ils sauvés?

Dès qu'il s'est avéré que la peste s'approchait de la ville, ils sont partis. Ils se sont tous enfuis, à commencer par les monarques, qui se rendaient parfois dans les forêts où ils chassaient. Plus tard, les souverains se sont cachés dans des banlieues. Les ecclésiastiques ont également fui. L'activité de la plupart des institutions a été suspendue. La vie publique s'éteignait: les écoles cessaient d'enseigner, les chapitres cléricaux cessaient de se réunir, les assemblées étaient interrompues ou raccourcies, et les assemblées étaient déplacées vers des lieux plus sûrs. De même, les bureaux de l'administration - il y a des lacunes dans les registres des baptêmes et des mariages, car il n'y avait personne pour tenir les registres. Les couvents émigraient en dehors des villes, bien qu'on ne sache pas ce qui se passera à leur retour. C'est pourquoi, parfois, les moines et les nonnes s'enfermaient dans le monastère. Des artisans et des médecins se sont également enfuis. La peur de la mort noire était énorme.

(...)

Les épidémies ont-elles affecté les formes de la religiosité catholique?

Sans aucun doute, oui. Selon la théorie déiste, les épidémies, comme toute défaite, étaient considérées comme le don de Dieu et la punition de Dieu pour les péchés humains. C'est pourquoi, avant leur arrivée, des processions de supplication aux saints ont été organisées, et après leur disparition, en remerciement du fait que Dieu a épargné certaines personnes. L'un d'eux était Saint Sébastien, représenté comme un jeune homme transpercé par des flèches qui étaient considérées comme un symbole de la peste. Un autre saint vénéré était Saint Roch, un personnage authentique, un médecin médiéval de la peste. L'église ou la chapelle de Saint-Roch ou de Saint-Sébastien était aussi généralement construite pour répondre à la promesse des habitants qui priaient pour la protection de ces saints. En dehors d'eux, d'autres cultes étaient également populaires, comme celui de Sainte Rosalie et de Saint Charles Boromée. Il ne faut pas oublier la Sainte Vierge Marie, qui apparaît dans l'iconographie dans un long manteau protégeant les fidèles.

Les épidémies sont aussi un temps d'action de divers charlatans offrant des recettes miraculeuses, des amulettes et des talismans pour sauver de la mort. L'Église a lutté contre les superstitions, mais cela n'a pas servi à grand-chose, non?

Un médecin rendant visite à un patient atteint de la peste lui a bouché le nez avec une éponge imbibée de vinaigre aromatique et son assistant lui tient le nez avec ses doigts. Gravure sur bois allemande du XVIe siècle. Un autre, en visite chez un patient atteint de la peste se bouche le nez avec une éponge imbibée de vinaigre aromatique et son assistant lui tient le nez avec ses doigts.

Était-on tenté de chercher un bouc émissaire à blâmer pour la colère divine ?

Parallèlement à la théorie déiste, il existait une théorie astrologique qui supposait qu'une certaine disposition des corps célestes pouvait provoquer une épidémie. Un signe de malheur imminent était, par exemple, l'apparition d'une comète qui pouvait arracher des miamistes venimeux. Au XVIe siècle, la théorie de la contagion est apparue à une plus grande échelle. Nous considérons que le créateur de cette théorie est le médecin italien Girolam Fracastoro, qui a déclaré que les gens pendant l'épidémie ont infecté les séminaires - invisibles à l'œil nu les graines de la peste. Les remèdes qui se référaient à ces théories, c'est-à-dire les prières et les médicaments à l'époque, étaient inefficaces. C'est pourquoi les gens cherchaient quelqu'un à blâmer pour la durée de l'épidémie. Ces semeurs de mort étaient recherchés parmi les étrangers. Lorsque, par exemple, deux pays étaient en guerre et qu'une épidémie se déclarait dans l'un d'entre eux, on pensait qu'elle était propagée par des agents ennemis. Dans la Pologne médiévale, on prétendait par exemple que la peste était propagée par les Tatars.

Mais les Juifs sont également devenus les boucs émissaires, ce qui a entraîné leurs pogroms de masse pendant la période de la mort noire.

Les lépreux étaient aussi accusés. La lèpre était une maladie très répandue dans toute l'Europe pendant les Croisades. Dans la première moitié du XIVe siècle, les meurtres de masse des personnes soupçonnées d'empoisonner les puits de lépreux se sont tellement intensifiés que la lèpre a même commencé à disparaître en Europe. Au cours des siècles suivants, les soupçons ont commencé à peser sur les personnes qui étaient censées se préoccuper de l'épidémie en contact avec les personnes infectées .Ils étaient accusés de gagner de l'argent grâce à la peste : médecins, barbiers, fossoyeurs.

Les épidémies, par les troubles économiques et la fuite démographique, ont-elles contribué à l'effondrement de la République polonaise?

C'est l'une des raisons des changements économiques dans le pays, surtout après la troisième guerre du Nord. Pendant l'épidémie, le système fiscal a cessé de bien fonctionner, si bien que les recettes royales et étatiques ont chuté. Si l'on suppose qu'un quart de la population s'est éteinte, on peut imaginer d'immenses étendues de terre que personne ne cultivait. C'est l'un des nombreux éléments qui ont certainement contribué au déclin économique. Le commerce s'est également effondré à cause de l'épidémie, par exemple les foires et les marchés ont cessé d'être organisés. Les autorités de la ville, alors que les victimes de l'épidémie n'étaient pas encore nombreuses, ont fermé les yeux sur l'interdiction du commerce, malgré son isolement formel. À Marseille, par exemple, en 1720, bien que le port ait été officiellement fermé, certains navires avec des marchandises ont été acceptés – ce qui a contribué à l'apparition de l'épidémie. À son tour, après la fin de la peste, on a tenté de compenser la baisse des recettes en demandant la liberté, c'est-à-dire en s'affranchissant du paiement des impôts pendant un certain temps.

