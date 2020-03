Salon de l'aviation annulé en mai

C’est au tour des organisateurs de l’European Business Aviation Convention & Exhibition 2020 (EBACE2020), de renoncer à leur salon en raison de « la rapide propagation du coronavirus ».

Cet événement, qui rassemble le monde de l’aviation d’affaires et a des retombées économiques importantes pour le canton, devait avoir lieu du 26 au 28 mai. Les frais d’enregistrement des participants et des quelque 400 exposants leur seront remboursés, ont communiqué les organisateurs. Cette exposition s’étend habituellement sur 74'000 m2 et attire plus de 12'000 personnes.

Autre salon reporté cette fois au mois de septembre, Vitafoods Europe. Cette manifestation centrée sur les alicaments (contraction entre aliments et médicaments) est suivie par plus de 20000 personnes de la branche pharmaceutique mais aussi par les professionnels de la santé et des nouvelles technologies alimentaires.

Plus de 1000 exposants lui sont fidèles, sur une surface de 50'000 m2. Ce sont encore deux coups durs pour Palexpo, dont certains collaborateurs viennent de terminer de démonter le Salon de l’auto.