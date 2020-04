Un renfort essentiel aux soins intensifs du CHUV

«Est-ce que j’ai l’impression de vivre un moment historique? Pas davantage que chacun d’entre nous, je crois», dit d’entrée Anaïs Cajander. Pourtant, l’infirmière en soins continus de chirurgie cardiaque travaille depuis le 20 mars aux soins intensifs, à la suite de l’arrêt provisoire des activités électives au CHUV. L’habitante de Forel (Lavaux) fait partie des 450 collaborateurs, dont 12 infirmiers de sa spécialité, à avoir été libérés pour renforcer le secteur qui en a le plus besoin et répondre à l’urgence du Covid-19 (lire encadré).

La professionnelle admet la part de stress que cette réaffectation a provoquée: un aspect environnemental différent, d’autres protocoles, des patients plus instables, et la découverte quotidienne de nouvelles complications… «Ce qui était désécurisant, c’était de savoir si j’allais être réellement utile ou si je serais une charge», dit l’infirmière de 33 ans et sept ans et demi d’expérience. Mais elle enchaîne: «On connaît nos compétences, nos limites et notre responsabilité.» De plus, sa formation postdiplôme en soins continus en fait une collaboratrice efficace, sélectionnée d’ailleurs sur cette base-là.

Une vie sous le masque

Nous avons pu le vérifier lors d’une matinée passée avec elle aux soins intensifs. Dans cette fourmilière, à l’heure de relever l’équipe de nuit, la soignante se faufile dans l’étroit couloir de l’unité 1, saluant certains visages connus. Les autres, elle ne les a jamais vus, le tournus des équipes rend les rencontres difficiles. «Lors des pauses, on découvre parfois des bouches sur des visages dont on ne connaissait que les yeux!», dit-elle, évoquant le port continu de masques chirurgicaux.

Des pauses, elle n’en prend pas beaucoup durant ses douze heures de travail. L’échange de renseignements qui ne devrait durer qu’une dizaine de minutes entre l’infirmière de nuit et Anaïs Cajander est perturbé ce matin-là à deux reprises car le patient de 71 ans qui lui est confié, aux soins intensifs depuis le 23 mars, respire mal et les voyants passent au rouge. Chaque fois, il faut remettre une blouse, des gants et des lunettes de protection. Le précieux masque FFP2, elle ne l’enlève pas car il faudrait le jeter. «Il y a des jours où je ne bois qu’à midi», sourit-elle.

Une femme aux gestes sûrs

Au chevet du patient, on découvre une femme aux gestes sûrs et d’une rare attention, qui parle à celui dont la trachéotomie ne permet pas de répondre et dont l’état confusionnel complique la communication. «Mais les émotions passent aussi par les mains. Parfois, on peut sentir que les gens nous disent merci.» Lorsqu’elle n’est pas auprès du patient, elle échange avec ses collègues (physio, ergo, aide-soignant...), puis documente tous les gestes effectués et les mesures prises. Le calme qui se dégage de ces moments de perpétuelle urgence impressionne.

À 10h, Anaïs Cajander prend enfin le temps d’un des deux coups de fil quotidiens aux proches. Il durera dix minutes. D’une voix douce, elle prend des nouvelles de cette dame qui a failli perdre son mari et ne l’a pas revu depuis un mois, puis elle raconte son état, ses réactions, et rassure: «On a bien reçu les photos et le bricolage, oui, on va les mettre en évidence pour qu’il les voie!»

L’infirmière admet que le temps où les visites étaient autorisées, où on pouvait échanger de visu avec la famille, lui manque. «On a besoin de partager, même les petits progrès.» Elle n’était pas présente quand des patients dont elle s’était occupée sont décédés. Mais elle relate cet épisode «impressionnant», où le médecin a annoncé par visioconférence un très mauvais pronostic où un retrait thérapeutique était à envisager. «Pour la famille, c’est très dur d’apprendre ça par écrans interposés…»

Applaudir? Changer!

Être en contact avec le Covid-19 n’a pas refroidi cette maman de deux très jeunes enfants. «Forcément, on y pense. Et mon mari était un peu inquiet au début. Mais c’était une expérience professionnelle et humaine très enrichissante.» De quoi envisager un transfert définitif aux soins intensifs? «Je sais que des collègues y réfléchissent, mais ce n’est pas mon cas.» Elle réintégrera bientôt son poste en chirurgie cardiaque, dénotant d’un lent retour à la normale pour ces soignants qu’on applaudit chaque soir au balcon.

«Cette gratitude me fait chaud au cœur, mais y aura-t-il encore quelqu’un pour nous applaudir dans deux, dans cinq ans?» Ce qu’elle aimerait, maintenant, c’est «une reconnaissance de nos compétences professionnelles, une revalorisation de notre grille salariale, que notre durée de vie professionnelle et que la relève soient assurées. Tout ça n’est pas nouveau, mais on espère que ce coup de projecteur pourra faire changer les choses.»