Les petits Danois et Suédois vont à l’école malgré le virus

Depuis deux semaines, les cours ont repris pour Christina Rinaldo, professeure d’anglais à l’école de Grundtvigsvej, à Copenhague. Mais rien n’est plus pareil. Désormais, elle ne rencontre plus que quinze de ses 70 élèves âgés de 9 à 12 ans. Au programme: école dehors, groupes de sept et huit élèves et 2 mètres entre les tables. La ministre de l’Éducation, Pernille Rosenkrantz-Theil, l’a souligné: il s’agit d’un enseignement d’urgence et les matières sont réduites au strict minimum: priorité au danois, aux mathématiques et à l’anglais.

«Je suis professeure de danois et d’anglais et je demande l’aide à mes collègues pour enseigner les maths», explique Christina Rinaldo. Les professeurs de français, d’allemand ou d’histoire sont réquisitionnés pour enseigner dans les trois matières principales. Dans la cour, des lavabos ont été installés, réservés à chacune des classes.

Décision «politique»

Le 13 mars, Mette Frederiksen, la première ministre danoise, annonçait la fermeture des frontières et des écoles du pays. À côté d’elle, le directeur de l’autorité sanitaire soulignait le caractère politique de la décision: rien ne prouvait, selon lui, que la fermeture des écoles serait efficace pour contenir l’épidémie. «C’était très stressant, se souvient Christina Rinaldo. Le premier week-end, j’ai passé vingt heures à préparer les cours du lundi avec mes collègues sur FaceTime.»

Le 30 mars, la situation sanitaire s’améliore et la première ministre autorise une réouverture progressive après Pâques. Le 15 avril, les élèves de maternelle et de primaire reprennent le chemin de l’école. Les deux enfants de Morten Fabricius Meyer, habitant de Copenhague, sont ravis mais «ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas jouer avec tous leurs amis à l’école». Les groupes sont strictement divisés et l’absentéisme est faible.

Mais la rentrée des collégiens, prévue le 10 mai, semble, elle, de plus en plus compromise. Dans les écoles ouvertes, la distanciation sociale rend les bâtiments trop exigus et le nombre de maîtres insuffisant. «Certains de mes collègues vont même enseigner aux enfants dans les bâtiments de l’université voisine», explique Christina Rinaldo, inquiète que la pluie annoncée cette semaine ne vienne perturber ses cours en plein air. Les futurs professeurs sont appelés à renforcer les effectifs, alors que le pays attend les consignes du gouvernement pour la phase 2 de la rentrée scolaire.

Pour le président du Syndicat des proviseurs, Claus Hjortdal, les collégiens «pourront peut-être suivre les cours à distance le matin et aller à l’école quelques heures l’après-midi». Alors comment faire pour remonter le moral des troupes? Christina Rinaldo a trois adolescents à la maison et voit que «leur motivation est en train de chuter». Les examens sont annulés, les élèves recevront une note de contrôle continu. Pour les élèves défavorisés, la situation est aussi inquiétante: près de six enseignants sur dix ont un ou plusieurs élèves qui ne participent pas à l’enseignement à distance d’urgence.

Fermeture «pas efficace»

De l’autre côté du pont de l'Øresund, la Suède, elle, ne se pose pas la question du retour à l’école. Depuis le 17 mars, les lycées et les universités enseignent à distance, mais les crèches, écoles maternelles, écoles primaires et collèges ont gardé leurs portes ouvertes. Selon la ligne suédoise, les enfants ne sont pas les principaux porteurs du virus et fermer les écoles ne serait donc pas efficace pour aplatir la courbe de l’épidémie.

Erik Grönlund, père de Greta, 4 ans et demi, de Stockholm, est confiant, comme la grande majorité des Suédois: «Depuis deux semaines, je dépose et retrouve Greta dans la cour de l’école maternelle, parce qu’ils essaient au maximum de réduire le nombre de visites d’adultes dans le bâtiment.» Les enfants malades ou présentant des symptômes, même légers, doivent rester à la maison. «Greta ne s’est jamais aussi bien portée, car certains jours il y a seulement six élèves sur 24 dans sa classe.»

Normalité «essentielle»

Le pays veut préserver le rôle central de l’école et «la poursuite d’une sorte de normalité, essentielle pour les enfants», explique Nathalie Sundesten Landin, professeure de mathématiques dans un collège de la banlieue de Stockholm. Dans les écoles et collèges, le personnel est prié d’espacer les tables à la cantine ou de prendre les repas dans les salles de classe. Au sol, des marquages doivent encourager les élèves à respecter les distances, «mais ils n’ont pas l’air inquiets et ont bien du mal à le faire», relève l’enseignante, qui leur rappelle souvent de se laver les mains. Pour limiter les rencontres entre adultes, les parents ne rentrent plus dans l’école et les réunions entre professeurs se font sur Skype.

Les exigences de qualité de l’enseignement restent les mêmes, au contraire du Danemark, ce que déplore Johanna Jaara Åstrand, présidente du Syndicat des enseignants suédois. «On devrait relâcher la pression, car il est évident qu’avec l’absentéisme des professeurs et des élèves, les recommandations de distanciation sociale et l’enseignement à distance pour les lycéens, la qualité de l’enseignement baisse.» Mais les syndicats ne contestent pas l’ouverture des écoles. Sur les près de 19000 cas de Covid-19 recensés en Suède, 334 appartiennent à la tranche d’âge des 0 à 19 ans. Parmi eux, quatre ont dû être soignés aux soins intensifs. Du côté des enseignants, on déplore un mort.