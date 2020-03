De nouveaux lieux pour les personnes à la rue

Sur le front de l’urgence sociale, les séances de crise s’enchaînent à un rythme soutenu depuis plusieurs jours. Le maudit coronavirus, sans domicile fixe lui aussi, est loin d’être oublié dans ce dispositif d’accueil nocturne qui fonctionne à flux tendu sur les deux rives.

Les sleep-in mis en place par le Collectif d’associations pour l’action sociale (CAUSE) répondent avant la lettre aux consignes actuelles. Jauge à 30lits, distance de sécurité entre chaque couchage: le mobilier d’église permet cela, mieux qu’un salon de thé de Plainpalais mélangeant les âges ou qu’un dortoir commun d’abri de protection civile.

Bien visibles sur les murs, les pictogrammes récapitulant les mesures d’hygiène corporelle. «On se montre attentif à l’état des personnes malades, à celles qui arrivent de voyage», explique Elmira, veilleuse au temple de la Servette.

Pour autant, ajoute-t-elle, «le lieu reste ouvert et aucune identité n’est exigée. Les gens reviennent chaque soir.» Ils ont adopté ces lieux dormants, ces espaces où le sommeil du pauvre s’entend dans un ronflement continu et réparateur.

Le coronavirus est en train de bouleverser le calendrier social et les moyens mis en œuvre. L’urgence hivernale est désormais de toutes les saisons. Le régime de nécessité passe aussi par la mise à l’abri, dans la durée, des personnes les plus démunies. On fermait avant Pâques; on ne ferme plus. Ce qui se concrétise, c’est plutôt l’ouverture de nouveaux lieux, en mobilisant le personnel de la protection civile. L’abri des Vollandes, qui compte 100lits pour les hommes, verra sa capacité réduite de moitié. Il s’agira de retrouver 50places ailleurs.

À Richemont, les transferts ont déjà commencé. Jeudi soir, 31grands précaires ont été relogés à Châtelaine, 46 sont restés à l’avenue de Frontenex. Opération sensible: tous les bénéficiaires, ici, sont des personnes à risque, en raison de leur âge et des problématiques de santé de chacun d’eux.

Le redéploiement dans l’urgence n’écarte aucune piste. Le foyer Frank-Thomas, aux Eaux-Vives, est à nouveau à l’ordre du jour. Avec ses chambres individuelles en surface, il est mieux configuré pour respecter la distance de sécurité entre les gens. Le sanitaire, cette fois, passe avant la police du feu. D’autres locaux sont envisagés pour les plus démunis, du côté des salles de gym et des centres sportifs, vides et désertés.

On combat la centaine indépassable sur tous les fronts. L’équipe du bateau «Genève», assurant les petits-déjeuners chaque matin de 7h30 à 9h30, s’est vue dans l’obligation de réduire son affluence à bord. Buffets dédoublés depuis hier: on mange la tartine à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur, dans un espace semi-abrité, en profitant de la terrasse mise à disposition par le proche glacier.

À la rue de Carouge, il y a le Centre de la Roseraie, un espace d’accueil, d’échange et de formation pour personnes migrantes. Un espace à l’humanité galopante, pris d’assaut chaque jour. C’est bien, cruellement formulé, le problème actuel, cette ouverture à tous. L’exiguïté des locaux contraint d’interrompre dès lundi l’accueil libre.