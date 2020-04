Le monde dépend de la Chine pour les médicaments

«Trois minutes par patient»

«Comment les médecins tiennent le coup?», s'interroge Pierre-Yves Thienpont du quotidien allemand «Die Welt». Il a posé la question au médecin et écrivain munichois Rainer Jund. «Vendredi après-midi, périphérie de Munich. Le cabinet de Rainer Jund est déjà fermé, le dernier patient vient de partir. Il fait étrangement calme. Dans la salle de consultation, des instruments médicaux sont posés sur un chariot métallique. Ils sont soigneusement rangés. Scalpel. Endoscope, spéculum. Tout semble parfaitement stérile. Dans le bureau du médecin, en revanche, c’est autre chose. Sur la table de travail du praticien, à côté des dossiers médicaux, se dresse également une pile de recueils de poésie. Et le petit livre blanc que l’ORL a lui-même publié fin de l’année dernière. Il s’intitule «Tage in Weiss » (Jours en blanc). Il s’agit d’un roman fragmentaire, presque lyrique qui dissèque en 32 instantanés le spectre des émotions humaines. Peur. Tristesse. Douleur. Colère. Amour. Désespoir.»

«En fin de compte, ces impressions relatent la carrière d’un médecin qui se voit exposé à des questions existentielles au quotidien: l’être humain est-il plus que la somme de ses éléments ? Comment aborde-t-on la souffrance? Et comment fait-on pour ne pas perdre son empathie dans une routine clinique parfaitement réglée?« Tage in Weiss» est une fiction, une réflexion, un livre léger qui porte en lui tout le poids du monde et s’appuie également sur des expériences autobiographiques. Rainer Jund a lui-même travaillé plusieurs années en tant qu’ORL dans une clinique munichoise avant de s’installer à son compte.»

Votre roman commence là où la vie se termine: avec un mort sur une table de préparation. Le protagoniste, un étudiant en médecine, se trouve dans le service de pathologie et doit ouvrir un cadavre pour la première fois de sa vie. Pourquoi avez-vous choisi cette scène comme entrée en matière?

Parce que ce moment est un moment incroyablement important et transformateur pour un médecin en formation. On ouvre un être humain. C’est quelque chose de monstrueux. Pour la première fois, on n’a plus affaire à des concepts théoriques, des mannequins en cire, des dessins et des transparents. On se retrouve face à un vrai cadavre. Tout à coup, mille questions se bousculent dans notre tête : un être humain ! Qui était-ce? Quelle a été sa vie? De quoi est-il mort? Pourquoi a-t-il un tatouage sur le bras? Que se passera-t-il quand on l’ouvrira? Que peut-on examiner? Comment sommes-nous faits à l’intérieur?

Combien de temps faut-il pour dépasser le traumatisme initial et développer un regard professionnel?

Ça va étonnamment vite. Il faut se professionnaliser. Tel un chirurgien, on doit se concentrer sur l’atteinte de son objectif. Par exemple, si je veux atteindre un organe précis, je commence par observer: qu’y a-t-il près de cette structure et comment puis-je l’atteindre sans rien endommager? En acquérant de l’expérience, on perd progressivement l’idée de l’être humain. À un moment donné, l’être humain perd son aspect initial. Il est disséqué en fragments et en petits morceaux, à tel point qu’à la fin de la procédure, on n’a plus que quelques morceaux de tissus bruns devant soi. Des morceaux qui appartenaient autrefois à un être humain. Mais on finit par ne plus y penser du tout.

Si l’être humain finit par ne plus être qu’une structure, ne perd-on pas automatiquement notre empathie à son égard?

Bien sûr! Mais cette perte d’empathie est déjà ancrée dans tout le système médical. Tout comme dans d’autres domaines de la coopération humaine. Un exemple: les médecins portent une blouse blanche. Ce n’est pas que pour des raisons d’hygiène – la blouse pourrait tout aussi bien être noire. Mais le blanc véhicule un message aux patients. Ce message est le suivant: je suis un soignant tout-puissant. Je suis à des années-lumière de toi et toi, tu n’es qu’un civil. Nous appartenons à un autre groupe. Cette conscience de groupes est renforcée en permanence: notamment lors des visites aux malades réalisées par groupes de dix médecins, qui échangent des concepts incompréhensibles alors qu’une personne malade se trouve à 30 centimètres d’eux. C’est d’elle qu’il est question, mais elle ne comprend rien de ce qui se raconte. Cette démarcation permet aux médecins de se défaire de toute empathie pendant quelques instants. Il s’agit d’une distance professionnelle. Moi aussi, je l’ai ressentie. Ça a quelque chose à voir avec l’uniforme. Ces attributs extérieurs permettent à l’être humain de se déshumaniser et de faire son travail. Je me définis à travers ma fonction de médecin. Pas en tant qu’être humain. Je pense qu’il s’agit là d’une fonction essentielle de la blouse. Dans le cas contraire, on ne pourrait peut-être pas supporter la souffrance à laquelle on est confronté au quotidien.

Comment les médecins abordent-ils cette expérience de la souffrance ? En parlent-ils?

Quand on est étudiant, on en parle. Quand on est jeune médecin, on n’en parle plus qu’avec des collègues du même niveau hiérarchique. Mais une fois qu’on gagne en assurance et qu’on prend du galon, ces discussions n’ont quasiment plus lieu. Parce qu’elles sont moins nécessaires? Je ne pense pas. Je pense qu’elles sont indispensables. Mais les conditions ne sont pas réunies pour qu’elles aient lieu.

Quelle en est la raison?

Il y a la réalité du monde du travail. D’une part, on a reconnu le problème depuis longtemps. Et on y a réagi. Aujourd’hui, dans le cadre de leur formation, les médecins reçoivent des cours de communication qui leur apprennent à parler de leurs préoccupations entre eux. Et d’autre part, l’économisation de la médecine va rigoureusement à l’encontre de cette tendance. Cette économisation touche non seulement la médecine clinique, mais également la médecine ambulatoire. L’efficacité fait clairement obstacle à une bonne communication. Si je veux être efficace, je dois aller rapidement à l’essentiel – sans respect pour la personne qui se trouve en face de moi. Je ne peux pas me permettre de me demander si cette personne se sent déconcertée, indécise, triste, si elle a peut-être besoin de s’attarder un peu plus longtemps sur un point précis. Et puis, je n’ai en moyenne que 3,7 minutes à consacrer par patient. L’attention devient un bien fragile. Tout comme l’empathie.

Comment réussit-on ce grand écart entre déshumanisation professionnalisée et maintien de l’empathie nécessaire?

C’est tout l’art d’un bon médecin. D’un côté, on doit réagir avec professionnalisme et compétence. C’est-à-dire ausculter le patient, lui faire une prise de sang, l’examiner sous toutes les coutures, ce qui n’est pas toujours agréable. Tout cela doit se faire de manière professionnelle et ciblée. Et d’un autre côté, en cas de problèmes sérieux, on doit toujours réussir à prendre en compte l’ensemble des angoisses et besoins du patient. Cet exercice d’équilibriste est extrêmement important. Mais il est loin d’être facile. Car on doit réagir vite quand quelqu’un souffre. Si on veut faire preuve d’efficacité, on ne doit pas traîner: on voit le patient deux minutes durant les visites, un certain temps sur la table d’opération, puis encore deux minutes pour le suivi. Il n’y a pas de place pour l’empathie. À un moment, on devrait pouvoir retirer sa blouse, s’asseoir en face de son patient et lui demander: comment avez-vous vécu votre prise en charge? En tant que médecin, j’aimerais en tirer des leçons pour m’améliorer. Comment ça s’est passé pour vous? Cependant, la pression professionnelle empêche souvent cela.

Il existe une tradition littéraire chez les médecins. Pensez-vous faire partie d’une tradition littéraire?

Les études de médecine sont une merveilleuse école pour les écrivains. L’observation subtile de symptômes, de signes, d’odeur, d’une couleur de peau. Voilà ce qu’on apprend en tant que médecin si on veut bien faire son travail. Mais on doit aussi apprendre à exprimer et décrire ces observations, dans des courriers et rapports médicaux. Par notre propre pensée. Il s’agit également là d’une sorte de processus de création littéraire. En même temps, les histoires que l’on vit sont difficiles, dangereuses et existentielles. Un médecin fait face à tout l’éventail des émotions humaines et il doit apprendre à gérer cela. C’est une confrontation. On ne peut pas rester impassible lorsqu’un patient se met à pleurer devant nous. Comment peut-on rester de marbre ? Peut-on dire : « Vous avez un cancer ? Et alors, ce n’est pas si grave?»

Que faudrait-il dire à la place ?

Peut-être rien du tout. Il faudrait peut-être simplement se taire. Comme c’est souvent le cas dans la vie. Il faudrait peut-être tenir sa langue, donner un peu d’espace au reste et faire comprendre qu’on est là de manière non verbale, par un regard, par exemple. Et passer quelques secondes ou quelques minutes avec le patient. Puis l’assurer, oralement, du savoir-faire et de l’expertise des médecins: il existe un traitement. Il y a de l’espoir. Je peux vous aider, je suis là pour vous. Nous pouvons le faire. C’est tout l’art d’un bon médecin. Cependant, dans mon système, où on n’a droit qu’à trois minutes par patient, nous n’arriverons peut-être pas à faire tout ça. Pourtant, nous devrions.

Il suffit que la Chine arrête de produire des antibiotiques pour mettre l'Europe à terre

Notre santé dépend largement de la Chine. Cette réalité a fait sursauter les citoyens d’Occident, qui, avec la crise du coronavirus, ont découvert des chiffres que les experts connaissaient déjà partiellement, mais que la plupart d’entre nous ignoraient: en moins de trente ans, l’ensemble des pays du monde, Amérique et Europe en tête, ont abandonné une large part de leur souveraineté en matière de médicaments et d’équipements médicaux au profit d’une Chine devenue l’usine de production de plus de 80 % des principes actifs utilisés par l’industrie pharmaceutique, d’une part encore plus écrasante des matières premières qui constituent ces ingrédients actifs (entre 80 et 90 %) et d’une part substantielle de la production de médicaments dits «finis»!

La Chine produit ainsi, par exemple, 97% des matières premières et des substances chimiques nécessaires à la production des antibiotiques génériques consommés aux États-Unis, pourtant adversaire géopolitique déclaré. L’Inde, autre gros producteur, a certes été elle aussi un grand bénéficiaire de la délocalisation des industries occidentales. Mais elle n’échappe pas à la dépendance aux principes actifs et «aux matières premières chinoises», à environ 80% elle aussi. «Toutes les routes mènent à la Chine», résume pour «Le Figaro» la spécialiste Rosemary Gibson.

Il plane toujours un flou artistique surprenant sur les statistiques d’un secteur pharmaceutique habitué, selon Gibson, à entourer ses chaînes de production d’un voile de mystère à l’heure du «marché global». Mais la pénurie globale de médicaments vitaux qui se dessine, alors que de nombreuses usines chinoises ont dû être mises à l’arrêt, pousse nos gouvernants pris en défaut à réclamer des comptes plus précis. D’Emmanuel Macron à Donald Trump, en passant par Vladimir Poutine, le nouveau mot d’ordre semble souvent le même: battre le rappel des industries chimiques et pharmaceutiques nationales. Et commencer à réfléchir à une diversification et à un rapatriement des lignes de production vitales.

À l’Académie nationale de pharmacie de France, cela fait dix ans que l’on tire les sonnettes d’alarme pour alerter sur la perte de souveraineté engendrée par une dépendance excessive à la Chine et à l’Inde, nous raconte Bruno Bonnemain, président d’un groupe de travail sur les ruptures d’approvisionnement. Dès 2011, explique-t-il, l’organisation s’est mobilisée auprès des autorités de santé. «Pour 86% des hôpitaux en Europe, la question des pénuries est devenue un sujet de préoccupation quotidien. Les principales classes impactées sont (…) les anti-infectieux et les anticancéreux, suivis de près par des médicaments d’urgence-réanimation, médicaments de cardiologie et les anesthésiques», met en garde un rapport de l’Académie. La hausse des besoins des pays émergents producteurs a rendu la demande globale difficile à satisfaire.

S’y ajoutent des problèmes fréquents de mises à l’arrêt d’usines pour des raisons climatiques, environnementales, techniques ou sociales. Sans parler des scandales liés à la qualité des médicaments, comme celui de l’héparine, un fluidifiant sanguin, importé de Chine, qui a provoqué la mort de 81 personnes aux États-Unis. «Personne n’a réagi à nos rappels à l’ordre quand il était encore temps», regrette Bruno Bonnemain, constatant qu’aujourd’hui, «l’Europe ne produit par exemple plus un gramme de paracétamol». Le gouvernement est resté largement passif, se bornant à créer «un groupe de travail» au ministère de la Santé.

Dans les années 1980, l’Europe conserve encore une industrie pharmaceutique puissante. Quelque 80% des principes actifs sont produits chez nous, et 20 % à l’étranger. Trente ans plus tard, les chiffres sont inversés. «Le grand basculement a commencé dans les années 1990, raconte Bonnemain, puis s’est accéléré au début des années 2000, quand les entreprises ont décidé de délocaliser massivement pour des raisons de coût de main-d’œuvre et de règles environnementales.»

Le schéma initial consistait à tout produire sur le même lieu. Mais avec la concurrence des génériques produits dans les pays en développement, le secteur pharmaceutique en vient à sous-traiter à la fois la production de matières premières, des principes actifs et dans bien des cas le médicament lui-même. C’est l’heure de la globalisation dite «win-win», qui permet aux uns de décoller et aux autres de produire à bas prix. «La grande erreur de nos gouvernements a été de ne plus considérer les médicaments comme des produits stratégiques. En privilégiant le critère du coût, on a laissé les entreprises faire n’importe quoi. Il y a eu un abandon de souveraineté», décrypte sans fard cet ancien pharmacien industriel.

Il fut un temps, où l’Allemagne, et non la Chine, était appelée l’usine pharmaceutique et chimique du monde. Mais l’historique de la délocalisation massive que brosse le professeur Stefan Laufer, qui fut président de l’Association nationale des pharmaciens allemands jusqu’en décembre 2019, est presque un «copier-coller» de l’analyse de Bruno Bonnemain. Même déclin amorcé au tournant des années 1990, même délocalisation massive vers l’Asie, et notamment la Chine, depuis dix ans. «Sous la pression des agences d’assurances de santé allemandes, les médicaments sont devenus un produit dont le critère essentiel était le prix et non la qualité», résume Laufer. Il insiste sur l’aspect environnemental, qui a joué un rôle majeur dans la délocalisation de la chimie organique, au profit d’une industrie biologique pharmaceutique novatrice, très développée outre-Rhin. «On a trop négligé la chimie organique».

Surtout, «on a surestimé la valeur du marché global, en estimant qu’il n’y avait pas besoin de penser indépendance locale puisque le marché répondrait toujours présent! C’était une illusion. Il n’y a pas de marché global! Chacun a fermé ses frontières et se bat pour récupérer des masques et des médicaments!», poursuit le professeur de Tübingen. Comme Bonnemain, Laufer avait tiré les sonnettes d’alarme dès 2012. L’armée allemande avait aussi donné de la voix pour souligner la vulnérabilité stratégique. «On est allé au Bundestag. Les rapports se sont accumulés. Tout le monde s’en fichait», se souvient Laufer… Très engagée sur ce dossier, l’élue de Brême, Claudia Bernhard, membre de Die Linke, explique «l’absence de réaction des pouvoirs publics par l’influence du lobby pharmaceutique» sur les caisses d’assurance chargées de passer contrat directement avec les producteurs de médicaments. «Je regrette l’absence d’action du gouvernement central, qui a laissé cette dépendance s’installer. La dernière usine de fabrication d’antibiotiques a fermé en 2017 en Allemagne. L’État doit se réengager dans la reconstruction d’une nouvelle industrie pharmaceutique, et sur le retour d’une production de principes actifs. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais la crise ne nous laisse pas le choix, c’est une question de vie ou de mort», explique-t-elle, se réjouissant que les ministres de la Santé des Länder allemands aient formulé une proposition en ce sens.

En Russie, nous raconte le consultant de l’agence d’information RNC Pharma, Nikolaï Bespalov, «une délocalisation semblable à ce qui s’est passé en Occident s’est produite après la fin de l’URSS, créant une forte dépendance à la Chine et à l’Inde» pour les principes actifs, et les matières premières (entre 50 et 70%). «L’inquiétude est donc réelle», malgré l’existence de stocks. Depuis 2010, un effort de relocalisation de la production s’est toutefois engagé et le gouvernement a décidé fin février d’accélérer cette mobilisation du secteur chimique et pharmaceutique.

Outre-Atlantique, le réveil est particulièrement douloureux pour une Amérique qui considérait le «marché global» comme une vache sacrée. Certes, depuis 2016, l’Administration Trump avait déjà remis au goût du jour le protectionnisme et instillé du rapport de force dans la relation avec la Chine, notamment pour la grande bataille de la 5G. Mais avec le coronavirus, les Américains réalisent à quel point ils sont dépendants de leur grand adversaire pour leur santé. S’ils conservent une production de principes actifs, ainsi que des usines de production de médicaments sous label, la Chine s’est imposée en puissance dominante sur le marché américain des matières premières et des principes actifs pour génériques, ainsi que sur le marché des antibiotiques génériques, une situation qui crée une grande vulnérabilité stratégique.

Dans un rapport du Conseil pour les relations extérieures, le chercheur Yang Zong Yuhan évoque une conversation à la Maison-Blanche rapportée par le journaliste Bob Woodward, dans laquelle l’économiste en chef Gary Cohn met en garde contre une guerre commerciale au motif que les Chinois pourraient répliquer avec l’arme des antibiotiques, vu qu’ils fournissent 97 % de la consommation américaine: «Si vous êtes chinois et que vous voulez nous détruire, vous arrêtez tout simplement de nous envoyer des antibiotiques», avertit-il alors.

Une prise de conscience que le coronavirus a évidemment accélérée, note la chercheuse de l’Institut Hastings Rosemary Gibson. Une déclaration de l’agence officielle chinoise Xinhua, datée du 4 mars, qui envisage un scénario d’arrêt des exportations chinoises de médicaments a été très mal prise à Washington. Un tel arrêt «plongerait les États-Unis dans un océan de coronavirus», avait noté Xinhua. Du coup, dans la communauté stratégique, l’idée d’un découplage économique avec la Chine émerge en force. Au Congrès, un projet de législation visant à encourager le rapatriement de certaines lignes de production de médicaments a été introduit par un groupe d’élus démocrates et républicains. Tous les spécialistes du dossier notent toutefois les difficultés de la relocalisation en termes de délais, de coût, de savoir-faire à recréer. Laufer reste sceptique à long terme. «Cela prendra des années, les processus en chimie fine sont très complexes, surtout qu’il faudra inventer des technologies propres, pour respecter les normes vertes», note Bonnemain, estimant que «cela devra évidemment se faire en étroite coordination au niveau européen, car chacun ne pourra pas tout produire chez lui». «Tout cela suppose un véritable changement philosophique», dit-il.

Le dur quotidien des personnels de résidence pour personnes âgées

Le quotidien belge «Le Soir» rencontré des infirmières qui travaillent dans des résidences pour personnes âgées et doivent gérer des tragédies quasi quotidiennes. «Charlotte sur la tête et masque chirurgical sur le nez et la bouche, Shirley Doyen arpente les couloirs du Christalain, la maison de repos et de soins dirigée par son frère Steve, à Jette, où elle est responsable des soins. Son pas est alerte et sa voix énergique. Elle ne le dira pas et ne le montrera pas mais la mère de trois enfants est fatiguée. Mais elle tient debout.»

«Ce matin, je suis arrivée à 5h30», illustre la jeune femme. «Je serais bien restée un peu chez moi près de ma famille mais le service de nuit a enregistré trois nouveaux décès de résidents. Mon rôle est d’être ici pour soutenir le personnel et les résidents ainsi que les familles quand les défunts en ont encore.» Les victimes du jour étaient trois femmes âgées respectivement de 81, 82 et 97 ans. Ce qui porte à 9 le nombre de décès dans le home de 120 résidents depuis le début de la crise. «Sur les 9, nous ne savons pas combien ont succombé au Covid , précise Steve. Ce qui est dur aussi, c’est qu’ils partent d’ici vers les pompes funèbres dans des doubles sacs… »

Cette crise sanitaire, le Christalain y est entré de plain-pied le 21 mars dernier en enregistrant son premier décès. «C’était un samedi», se souvient avec émotion le directeur. «Il a fallu réorganiser toute la vie de la résidence. Prévenir et rassurer le personnel. On avait quelques masques mais pas assez pour tout le monde. Cette épreuve, on y est entré ensemble. On en sortira ensemble. Ça resserre nos liens.»

Depuis trois semaines, la résidence vit à l’heure du confinement. Les couloirs sont vides et silencieux. À de très rares exceptions près, les résidents, parmi lesquels une vingtaine de cas suspects, ne peuvent pas sortir de leur chambre. «Toutes les animations ludiques qui rythment la vie d’un établissement comme le nôtre sont à l’arrêt», déplore Steve Doyen. «Ça rend les journées des résidents encore plus longues. Pour la messe de Pâques, nous avons fait venir un prêtre. Nous avons enregistré la célébration que nous diffuserons en télévision sur notre réseau interne. C’est important pour les pensionnaires.»

Comme tout leur personnel, Steve et Shirley tentent de garder la tête hors de l’eau. Même s’ils ont perdu un tiers de leurs effectifs en cours de route. «Certains ont été testés positifs, d’autres sont tout simplement malades ou épuisés», commente le directeur. « Jamais on ne les jugera pour une absence. Surtout dans ce contexte.»

Dans la cuisine, Pascal, le chef, revit. Il vient de reprendre du service. «J’avais les bronches serrées et je toussais», explique-t-il. «J’étais positif au Covid. On m’a mis en quarantaine. Les médecins m’ont dit que maintenant je peux revenir travailler.» Un retour vécu comme une bénédiction car les repas rythment la vie d’une résidence. Et ils sont plus que chamboulés depuis trois semaines. Le poulet sauce des îles et gratin de chou-fleur de ce jeudi ne dérogera pas à la nouvelle règle. La salle de restaurant étant interdite, il sera dégusté en chambre. Dans une boîte en frigolite qui fait rougir de honte le directeur qui n’a pourtant pas d’autre choix.

Revue presse des journaux LENA: Le Figaro, Die Welt, Le Soir, El País, La Repubblica, Gazeta Wyborcza, Tages Anzeiger, Tribune de Genève