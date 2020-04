Les masques en tissus sont-ils efficaces?

«Une poignée de main à Wuhan peut mettre l'humanité en danger»

«Qu'un virus originaire d'un marché de Wuhan se soit répandu sur les cinq continents en quelques semaines, provoquant l'une des plus graves crises sanitaires de l'histoire de l'humanité, n'étonne pas Bertrand Badie, l'un des plus grands experts français de la mondialisation», écrit «El Pais». Ce politologue de 69 ans, professeur émérite à Science Po Paris et chercheur associé au Centre d'études et de recherches internationales (CERI), soutient depuis des décennies que l'action individuelle d'un des six milliards d'habitants de la planète peut être plus transcendante que la décision de n'importe quel gouvernement.

Dans un «monde unique» où les frontières n'empêchent plus ce qui se passe dans un pays d'avoir des effets immédiats sur les autres, où l'interdépendance entre les différents secteurs de l'activité humaine n'a jamais été aussi importante et où la mobilité, tant des personnes que des marchandises, est si rapide, «une poignée de main à Wuhan» peut mettre toute l'humanité en échec, dit-il. C'est pourquoi, selon l'auteur du récent essai «L'Hégémonie contestée», la crise actuelle doit nous ouvrir les yeux sur l'importance de la dimension sociale de la mondialisation, en abandonnant le dogme néolibéral qui se limite à concevoir l'être humain comme un simple acteur économique pour embrasser un multilatéralisme inclusif. Entretien.

Pensez-vous que la pandémie de coronavirus a révélé le vrai visage de la mondialisation?

Je pense que jusqu'à cette crise, l'opinion publique et, plus surprenant encore, les dirigeants des différents pays du monde ont ignoré ou fait semblant d'ignorer ce que ce phénomène implique réellement. La mondialisation modifie profondément le sens même de l'altérité. L'autre, dans notre ancien système westphalien, était l'ennemi potentiel; puis, avec le libre-échange et l'accélération des échanges, l'autre est devenu un concurrent, un rival, et nous n'avons pas vu que, sur le plan social, une autre définition de l'altérité était en train de se créer, dans laquelle l'autre est un partenaire dont le destin est profondément lié au nôtre. Cela signifie que nous sommes entrés dans un monde qui n'est plus un monde d'hostilité ou de compétition, mais nécessairement un monde de solidarité, parce que maintenant si je veux survivre et, plus encore, gagner, je dois m'assurer que l'autre survit et que l'autre gagne, et nous avons beaucoup de mal à l'admettre. Cette difficulté nous a conduit dans ce contexte de crise à entendre des choses stupides comme «c'est un virus chinois» ou «le virus est un ennemi du peuple américain», comme l'a souligné le président des États-Unis. Donald Trump n'a pas compris que le véritable sens de la mondialisation réside dans la création de besoins d'intégration sociale auxquels nous devons répondre de toute urgence, sinon nous irons droit au désastre.

Vous affirmez que c'est la faiblesse plutôt que la force qui régit le monde globalisé dans lequel nous vivons. Que voulez-vous dire?

Dans un monde inclusif, interdépendant et mobile, ce sont les faibles qui décident tandis que les puissants sont perpétuellement en position réactive et défensive. Nous devons prendre très au sérieux les nouveaux besoins en matière de sécurité humaine, car les segments les plus instables de la population, fragiles en termes de santé, d'économie, d'alimentation ou de conditions climatiques, supportent nécessairement le plus grand risque de crise. Il ne faut pas oublier que ce virus est né dans un marché de Wuhan qui se caractérise par une grande précarité en termes de santé. La vulnérabilité de nos sociétés extraordinairement sophistiquées est finalement assez élevée. Nous sommes entrés dans un monde inversé où la logique de la faiblesse est la loi. On le voit dans d'autres conflits qui menacent la planète comme le Sahel, le Moyen-Orient, le bassin du Congo ou la Corne de l'Afrique, qui sont encore des zones de grande faiblesse et qui, d'une certaine manière, constituent l'agenda international.

Pourquoi les États continuent-ils à privilégier l'investissement militaire pour garantir leur sécurité, en ignorant ces sources de vulnérabilité que vous mentionnez?

Nous avons vécu pendant des siècles et des siècles avec l'idée que ce qui nous menace et cause notre insécurité est de nature militaire et inter-étatique. Dans le monde d'aujourd'hui, environ deux milliards de dollars sont dépensés pour les budgets militaires. Nous devons admettre que cette concurrence ne fait que flatter l'arrogance des États et n'est en rien efficace sur le plan humain. Le programme des Nations unies pour le développement a clairement indiqué dans un rapport de 1994 que la principale menace pour le monde était d'ordre humain, alimentaire, sanitaire, environnemental et autre, et personne, aucun dirigeant de la planète n'a pris cet avertissement au sérieux, en suivant les voies incertaines de l'investissement militaire. Si seulement cette crise servait à faire en sorte que les dirigeants qui n'ont pas encore assumé leurs responsabilités et qui n'ont pas voulu voir ce qui se trouvait sous leurs yeux, la prennent au sérieux, alors elle aurait servi à quelque chose.

Qu'est-ce qui vous inspire dans la tournure keynésienne qui imprègne soudain les discours de certains hommes politiques plus connus pour leur orientation libérale comme Donald Trump ou Emmanuel Macron?

Il faut rappeler que le social a été tué par le néolibéralisme et relégué à un simple effet de ruissellement. La célèbre formule si vantée par la Banque mondiale selon laquelle «la croissance est bonne pour les pauvres» parce qu'ils finiront par bénéficier de ses effets, reflète la façon dont le social a été conçu au cours des trente dernières années. Si aujourd'hui les prophètes du néolibéralisme deviennent les promoteurs de l'économie sociale, c'est parce qu'ils conçoivent, face à la catastrophe actuelle, qu'il ne sera plus possible de faire ce qui était fait auparavant et qu'il faudra revenir à des impératifs sociaux.

Pensez-vous que ce retournement social va durer?

Il est trop tôt pour dire si elle se poursuivra après la crise ou s'il y aura un retour aux anciennes pratiques. Cependant, il y a un signe d'optimisme dans le fait que le recentrage social de cette droite, qui a été confondue avec l'ultralibéralisme, responsable du démantèlement des services publics, est antérieur à la crise sanitaire. L'année 2019 a été extrêmement turbulente avec la prolifération des mouvements sociaux dans le monde entier et cela a eu des conséquences. Preuve en est, par exemple, le ton social adopté par Boris Johnson au Royaume-Uni lors des dernières élections législatives. L'idée d'investir dans les questions sociales est devenue pratiquement le slogan du Parti conservateur britannique. Je pense que cela signifie que cette redécouverte du social ne dépend pas entièrement de la peur du coronavirus, il y a autre chose, et cela me fait penser que, quoi qu'il arrive, ce ne sera plus jamais pareil.

L'Union européenne est fortement critiquée pour son incapacité à apporter une solution commune à la pandémie de Covid-19...

C'est bien là la grande déception de cette crise, et peut-être le point le plus sombre. L'Europe a jusqu'à présent, et je veux faire très attention à ma formulation, été à un niveau d'intégration zéro. C'est une incapacité totale, pour ne pas dire partielle, à apporter une réponse intégrée à une crise qui, comparée à toutes celles auxquelles nous avons été confrontés, est précisément celle qui exige le plus de solidarité. Cet échec a été constaté tant sur le plan sanitaire, avec l'absence de coordination entre les États membres – chaque État faisant ce qu'il veut et souvent de manière contradictoire – qu'économique, avec une BCE dont la première action a été totalement désastreuse et a provoqué une sorte de krach boursier qui aurait pu être encore plus considérable.

Christine Lagarde a rectifié cela un peu plus tard, vous ne pensez pas?

Il est vrai qu'il y a eu une petite inflexion, à une marche forcée, mais la vérité est que nous n'avons toujours pas d'accord sur les euro-obligations (ou coronabons), à mon avis, l'expression maximale de ce qui peut être fait ensemble pour faire face à la crise financière qui se profile à l'horizon. Le problème est que même si nous parvenons à trouver une solution commune, le mal est déjà fait. Nous voyons le vrai visage de l'Union européenne et ses lacunes en matière de solidarité. Un autre aspect qui devrait nous préoccuper est de savoir pourquoi, quel que soit l'enjeu dans l'UE, nous sommes confrontés à ce fossé entre le nord et le sud. C'est le cas depuis Maastricht. Elle aura finalement des effets catastrophiques, et on peut même se demander si nous nous retrouverons un jour avec deux Europe.

Que reste-t-il de la gouvernance mondiale face au recul souverainiste dont nous avons été témoins ces dernières années?

L'inefficacité de l'Europe est le reflet de l'échec de la gouvernance mondiale. L'action de l'OMS se réduit à lire chaque soir un communiqué en anglais approximatif demandant aux États de faire quelque chose, ce qui est vraiment désastreux alors que l'OMS aurait dû être le groupe de travail sur la question, l'organe qui coordonne les politiques de santé, qui organise l'assistance technique et médicale et, surtout, qui produit des normes. Le grand danger est précisément l'absence de normes communes et le fait que chaque pays continuera à fonctionner seul et à sa manière.

La solution à cette crise réside, selon vous, dans plus de multilatéralisme et de décisions communes. Pourtant, le monde actuel est rempli de leaders nationalistes, de Trump à Bolsonaro en passant par Johnson. C'est paradoxal, vous ne trouvez pas?

Je pense qu'on peut dire que les planètes n'ont jamais été aussi mal alignées. La nécessité d'une gouvernance mondiale est plus forte que jamais dans notre histoire, et en même temps, un pic de nationalisme jamais vu auparavant. Les deux sont irréconciliables. La seule raison d'espérer est donc que le nationalisme est une idéologie vide qui n'a rien à offrir. Toutes les tentatives de gestion strictement nationale de la crise ont échoué. Des leaders comme Johnson, Trump ou même Bolsonaro, qui ont commencé comme nationalistes et négationnistes, ont dû changer leur discours, chacun à sa manière. Par ailleurs, le mépris de ces politiciens libéraux pour les défis de la santé nous amène à un autre point clé que j'ai abordé dans l'essai L'impuissance de la puissance, à savoir l'impuissance flagrante d'un pays comme les États-Unis face à cette pandémie. L'évolution de la crise aux États-Unis est effrayante et est en partie due à cette conception héritée de l'école de Chicago d'une cécité totale face aux menaces et aux drames collectifs.

Il existe d'autres menaces majeures, comme le changement climatique, qui nécessitent une action commune à court terme. Pensez-vous que le coronavirus va changer la mentalité des politiciens qui sont plus sceptiques quant à la nécessité d'investir des ressources avant qu'il n'y ait plus de retour en arrière?

Logiquement, ce raisonnement est imparable. Humainement, c'est déjà différent et politiquement encore plus. Humainement, il est difficile de considérer les deux objectifs en même temps, même s'ils sont très étroitement liés, mais politiquement, le fait que la lutte contre le réchauffement climatique implique des dépenses, des efforts, des sacrifices à court terme pour avoir des gains à long terme rend cet investissement politiquement suspect. Après cette crise, les États devront investir beaucoup pour reconstruire l'économie mondiale. Accepterons-nous de dépenser et d'investir beaucoup pour le climat, c'est-à-dire d'ajouter des dépenses aux dépenses? Je suis plutôt pessimiste.

Cette crise aura-t-elle des effets positifs?

Il y a toujours de l'espoir. La caractéristique d'une crise, en aiguisant la peur, est qu'elle permet à la créativité humaine et sociale de se développer. La crise économique de 1929, qui a fait gagner les nationalistes dans certains sondages, a également inventé le keynésianisme et a permis de relancer l'économie mondiale jusqu'à la revanche du libéralisme dans les années 1980. Ce sont aussi les grandes guerres, et aussi les plus meurtrières, qui ont conduit, au moins en Europe, à des inventions absolument extraordinaires et qui ont finalement permis de résoudre des problèmes qui ne pouvaient l'être dans un contexte de paix et de mobilisation. Par conséquent, plus cette crise sera forte, plus elle brisera les schémas et les cercles vicieux, et c'est pourquoi je crois que quelque chose de positif peut en sortir. Quand, comment et pourquoi, nous ne savons pas.

Le risque d'une Suisse sans chocolat

Ces jours-ci, les prophéties de catastrophes ne manquent pas. D’après l’une d’entre elles, notre monde risque un jour d’être privé de chocolat, rapporte «Die Welt». Comme on peut le lire sur Facebook et dans certains journaux, d’ici à 2050, les plants de cacao pourraient disparaître à cause du changement climatique. Beaucoup de gens se retrouveraient alors privés de leur gourmandise préférée. Ce scénario catastrophe est certes exagéré, mais à y regarder de plus près, il a tout de même un fond de vérité.

Au cours de la dernière saison, les cultivateurs ont récolté quelque 4,8 millions de tonnes de fèves de cacao sous les tropiques. Chaque année, le commerce du chocolat rapporte près de 100 milliards d’euros. Le risque de pénurie de cacao est un risque annoncé depuis déjà plusieurs années, mais pour l’instant, le pire ne s’est pas encore produit. Ce que l’on constate cependant, c’est que toujours plus de récoltes sont décimées par les maladies et les épisodes de sécheresse. En 2016, 1,7 million de tonnes de fèves de cacao ont été perdues à cause de maladies, un chiffre deux fois plus élevé qu’en 2001.

Originaires de la forêt amazonienne, les cacaoyers sont adaptés aux zones ombragées et humides. Déjà aujourd’hui, ils poussent souvent dans des conditions qui sont loin d’être optimales, et l’augmentation du nombre d’épisodes de sécheresse pourrait encore aggraver la situation. Certains scientifiques qualifient déjà le cacaoyer malade de canari du changement climatique. Tout comme ces petits oiseaux interrompaient autrefois leur chant dans les mines de charbon pour prévenir des coups de grisou, ces arbres extrêmement sensibles pourraient peut-être annoncer les changements qui s’opéreront au cours des prochaines décennies.

Afin de pouvoir continuer à approvisionner la planète en cacao, les cultivateurs doivent déboiser toujours plus de forêt tropicale pour aménager de nouvelles plantations. C’est pourquoi les obtenteurs de variétés végétales, les écologistes et les scientifiques se battent pour une production plus durable, pour une sauvegarde du chocolat.

Parmi eux, Judith Brown, qui étudie les maladies des plantes à l’Université de l’Arizona, mais passe autant de temps que possible dans les zones de culture d’Afrique de l’Ouest. Environ deux tiers de la récolte mondiale proviennent de cette région. «J’aimerais comprendre la situation, découvrir ce qui se passe», explique Brown. Outre les maladies déjà connues, un nouvel ennemi encore peu compris décime les cacaoyers.

Les premiers symptômes incluent l’apparition de renflements au niveau des branches, ce qui explique pourquoi cette maladie est également appelée virus de la pousse de cacao gonflée. Les fruits se développent de manière plus clairsemée et les cacaoyers meurent trois à cinq ans après l’apparition des premiers symptômes. La maladie est occasionnée par un virus dont la transmission au cacaoyer originaire d’Amérique du Sud par des plantes africaines remonterait déjà aux années 30. Cependant, le virus ne semble frapper les arbres de plein fouet que maintenant. Pour l’instant, la maladie n’a pas encore fait son apparition en Amérique du Sud.

«Je connais des plantations dans lesquelles 100% des arbres sont infectés», assure Brown. En collaboration avec des scientifiques originaires de Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria, la virologue spécialisée dans les végétaux a découvert que la maladie pouvait être déclenchée par au moins cinq virus différents, voire peut-être plus. Les chercheurs travaillent actuellement sur un test qui pourrait permettre de diagnostiquer la maladie avant l’apparition des premiers symptômes et ainsi stopper sa progression. Parallèlement, des cultivateurs africains tentent de développer des variétés résistantes. Cependant, comme les cacaoyers ne portent des fruits qu’au bout de trois ans, il faut parfois jusqu’à dix ans pour créer une nouvelle variété.

Une méthode plus rapide consisterait à modifier le génome du cacao grâce au génie génétique. De premiers essais ont déjà eu lieu. Cependant, nous manquons encore de connaissances fondamentales sur les mécanismes pathologiques et défensifs. «Nous avons besoin de nombreuses stratégies pour sauver les cacaoyers», déclare Judith Brown. Pour elle, il est particulièrement important d’améliorer les méthodes de culture afin de renforcer la santé des végétaux de manière générale. On peut notamment y parvenir en améliorant la santé des sols ou en plantant de grands arbres dispensateurs d’ombre entre les cacaoyers, de plus petite taille.

De telles mesures pourraient également permettre de lutter contre un autre problème – dans de nombreuses zones de culture, les cultivateurs de cacao se plaignent du manque de pluie. D’après l’étude d’un groupe international de chercheurs, près de 90% des récoltes de l’Etat fédéral brésilien de Bahia ont été perdues durant la sécheresse de 2015-2016, 15% des arbres ont péri et les maladies fongiques se sont propagées. En Afrique aussi, les cultivateurs sont confrontés à des épisodes de sécheresse. «Les conditions extrêmes se multiplient, nous connaissons parfois plus de précipitations, mais également des périodes de sécheresse toujours plus étendues», déclare Christian Bunn, de l’International Center for Tropical Agriculture, un institut de recherche international dont le siège social se situe en Colombie.

Pour l’instant, il est impossible de prouver que les maladies qui sévissent actuellement sont déjà une conséquence du changement climatique. «Il est toutefois possible d’établir un lien, car les plantes affaiblies par la sécheresse sont plus vulnérables aux maladies», précise Bunn. Dans une recherche récemment publiée, Bunn et ses collègues ont montré, à l’aide d’une simulation, quels changements pourraient toucher la culture de cacao au Ghana, un des principaux pays producteurs de cacao, d’ici à 2050. Principal constat: les conséquences climatiques ne sont pas homogènes, elles ne toucheront pas tous les cultivateurs de la même manière.

Au cours d’une analyse détaillée, les scientifiques ont d’abord recensé toutes les zones où le cacao connaissait une bonne croissance au Ghana. C’est principalement le cas dans les régions tropicales humides du sud, moins dans les régions sèches situées plus au nord. Dans un deuxième temps, les chercheurs ont eu recours à un système d’intelligence artificielle auto-apprenant pour déterminer comment ce rapport pouvait s’expliquer par des variables climatiques. Des modèles climatiques montrent les répercussions que le changement climatique aura sur chaque région: d’après ces modèles, les zones humides deviendront plus humides et les zones sèches plus sèches. À partir de ces données, l’IA peut établir une carte de l’avenir, une carte qui montre où il sera possible de cultiver du cacao au Ghana en 2050. Dans certaines régions, les conditions seront plus favorables; c’est souvent là que se trouvent les dernières forêts tropicales protégées. Dans d’autres zones, il ne sera plus possible de cultiver du cacao, et en maints endroits, c’est l’incertitude qui règne – ici, les cultivateurs devront certainement adapter leurs méthodes de culture.

Les prévisions sont empreintes d’une grande incertitude, la carte de l’avenir se modifiant légèrement en fonction du modèle climatique utilisé. Mais le temps presse. «Nous devons prendre des mesures d’adaptation dès maintenant, pas dans vingt ans», déclare Bunn. «Les variétés plantées actuellement décideront des vingt prochaines années. Et les arbres d’ombrage n’atteignent leur taille définitive qu’après plusieurs années.»

Le spécialiste allemand – qui adore lui aussi le chocolat – ne pense pas que nous connaîtrons un monde sans chocolat. «Cependant, le changement climatique aggravera les problèmes sociaux et écologiques associés à la culture du cacao.» Ce n’est pas la peur des rayons vides dans les supermarchés, mais son inquiétude quant au sort de millions de cultivateurs qui le pousse à agir. Environ 50 millions de personnes vivent de la production de cacao à travers le monde, et 90% de cette production est issue de petites entreprises familiales. Une partie du travail est toujours effectuée par des enfants, qui n’ont donc pas la possibilité d’aller l’école. Dans certains cas, des mineurs travaillent même sur des plantations beaucoup plus grandes. «Nous ne voulons pas laisser tomber ceux qui n’ont que peu contribué au changement climatique mais qui sont particulièrement touchés par ses répercussions», déclare Bunn.

Efficaces, les masques en tissus?

Une écharpe, un bandana, une serviette en papier, un carré de tissu… Sur internet, les imaginations se mettent en branle pour proposer des masques de fortune, écrit le «Figaro». Le maire de New York et le surgeon general américain (chef des services de santé de l’US Army) y sont même allés de leurs conseils. Mais à quoi servent ces masques faits maison, et que sait-on de leur efficacité?

Pour nous infecter, le virus doit entrer en contact avec nos muqueuses: les lèvres, la langue, le nez mais aussi les yeux. Quand nous sommes infectés (même si nous n’avons pas de symptômes), le virus est présent dans les gouttelettes de salive que nous éjectons dès lors que nous toussons, éternuons ou parlons fort. Celles-ci, relativement lourdes, retombent rapidement au sol. Mais une équipe japonaise a récemment montré, dans une vidéo diffusée par la NHK, que des microgouttelettes étaient aussi émises, et ce même lors d’une simple conversation. Et celles-là restent longtemps en suspension, surtout dans une pièce mal ventilée. Elles peuvent donc arriver à nos muqueuses même si nous n’avons pas eu de contact étroit avec leur émetteur. Leur capacité à transporter le virus reste cependant inconnue, d’autant que ces gouttelettes, très petites, sèchent vite.

D’autre part, on peut être infecté soit par une projection directe (si un malade tousse ou éternue dans notre direction sans se protéger la bouche et le nez), soit par transfert de l’agent pathogène de la main vers les muqueuses (quand on se touche le visage après avoir touché une surface contaminée). Porter un masque est donc protecteur à deux titres: d’une part, il piège les particules émises par celui qui le porte, et qui contamine donc moins l’atmosphère (si chacun porte un masque, tout le monde est donc protégé). D’autre part, le masque gêne les interactions entre nos mains et les muqueuses (on ne peut pas toucher sa bouche ou se gratter le nez quand un masque les recouvre), ce qui diminue le risque de se contaminer soi-même. On peut enfin aussi raisonnablement penser que, même s’ils sont évidemment moins efficaces que les masques médicaux, ils limitent les contacts directs avec les gouttelettes émises par notre entourage. «Tous les types de masques réduisent l’exposition aux aérosols», notaient en 2008 des chercheurs néerlandais et américains ayant comparé les masques FFP2, chirurgicaux et en tissu. Une autre étude indiquait en 2013 que si les masques faits maison devaient être utilisés en «dernier recours», cela restait «mieux que de ne pas avoir de protection».

Prudentes, les sociétés françaises des sciences de la stérilisation (SF2S) et d’hygiène hospitalière (SF2H) estiment qu’il «n’existe pas de preuve scientifique de l’efficacité des masques en tissu», et qu’on ignore comment les laver efficacement et sans altérer leurs qualités de filtration. Elles préconisent donc l’utilisation de «feuilles de stérilisation (feuilles non-tissé) utilisées pour l’emballage et le maintien de l’état stérile des produits stérilisés» (feuilles SMS ou SMMS), «totalement hydrophobes (pas de passage des liquides)» mais permettant «le passage des gaz (air)». Un matériau que l’on peut certes trouver sur internet, mais qui reste bien plus difficile d’accès qu’un bout de tissu en coton…

