Les liaisons TGV entre Paris et la Suisse sont supprimées

Plus aucun train TGV Lyria ne circulera entre Paris et la Suisse à partir de samedi 25 mars. L’offre avait déjà été fortement réduite depuis l’introduction des mesures de confinement et ne comptait plus qu’un aller-retour quotidien Paris-Genève et Paris-Bâle, mais ces trains ne circuleront que jusqu’à vendredi. L’annonce a été faite très discrètement mercredi après-midi sur le site de TGV Lyria, sans aucune précision sur la durée de la mesure.

Mardi soir, le gouvernement avait demandé à la SNCF de réduire encore son plan de transport et de limiter à 40 TGV le trafic au niveau national. C’est dans ce cadre que les deux dernières liaisons avec la Suisse ont été supprimées.

De manière générale, le trafic voyageurs transfrontalier a chuté «entre 80 et 90%» depuis la crise du coronavirus, communiquent les CFF. TGV Lyria ne transmet pas de chiffres précis sur la fréquentation de ces derniers jours, mais elle était à la baisse, notamment sur la liaison bâloise. Par ailleurs, depuis le 19 mars, les trains régionaux ne circulent plus à travers la frontière, à la seule exception du Léman Express.

On notera que pour l’instant, des vols subsistent entre Paris et la Suisse, sans certitudes sur leur maintien ces prochaines semaines. Quelque 200'000 Suisses vivent en France et 185'000 Français en Suisse, confinés comme le reste de la population. En revanche cette décision d’interrompre les transports entre les deux pays pourrait affecter les Suisses qui reviennent d’un séjour à l’étranger et transitent par Paris pour retourner dans leur pays. Mercredi et ce jeudi, ils étaient encore plusieurs à arriver à l’aéroport Charles de Gaulle. Encore à temps pour les derniers trains…