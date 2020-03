Qui est le professeur Raoult, apôtre de la chloroquine pour lutter contre le virus

Dans son édition du 24 mars, le «Figaro» dessine le portrait du professeur Didier Raoult, l'infectiologue qui fait parler de lui après avoir posté une vidéo sur les capacités de traitement du coronavirus par la chloroquine, l'agent actif d'un médicament contre la malaria.

«Avec sa barbe et ses longs cheveux gris, Didier Raoult a plus le look d’un rockeur soixante-huitard que d’un professeur de médecine. Et pourtant, cet infectiologue de renom international, directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille est sous les projecteurs depuis qu’il a publié fin février «Coronavirus: fin de partie!». Une vidéo dans laquelle il présentait la chloroquine comme un traitement miracle contre l’épidémie. Créant l’espoir pour de nombreux profanes, Didier Raoult a dans le même temps soulevé les critiques d’une partie de la communauté scientifique, qui met en garde tant sur les limites de sa méthodologie que sur les effets secondaires toxiques de la chloroquine. Véritable génie pour les uns, fantasque pour les autres, qui se cache vraiment derrière cette personnalité complexe?», écrit Marie-Cécile Renault.

«Sur le fond, la réputation de Didier Raoult n’est plus à faire. Chercheur ultrarespecté à l’international, il a fait de nombreuses découvertes notamment sur les virus géants, et même donné son nom à deux bactéries (Raoultella planticola et Rickettsia raoultii). Auteur d’un très grand nombre de publications chaque année, il a reçu le Grand Prix Inserm en 2010, et avec l’IHU de Marseille dirige l’un des plus grands instituts sur les maladies infectieuses tropicales émergentes. «C’est un très grand microbiologiste, un grand infectiologue. C’est un homme extraordinaire, engagé, militant de la science. Il a un nombre et une qualité de publications à son actif extraordinaires. Didier Raoult sait de quoi il parle, et on ferait bien de prêter attention à ce qu’il dit», affirme Arnold Munnich, cofondateur à Paris-Necker de l’IHU Imagine dédié aux maladies génétiques, et ancien conseiller santé de Nicolas Sarkozy.

«C’est un très grand médecin, quelqu’un de très éthique, qui travaille énormément, qui respecte beaucoup ses équipes», confirme Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé et des Affaires étrangères, qui dit avoir «beaucoup de respect tant pour l’homme, que le chercheur.» Quant à Renaud Muselier, médecin et président de la région Paca qui le connaît depuis des années, il voit tout simplement en lui un «nobélisable»! Mais il y a la forme… Éruptif, imprévisible, Didier Raoult est volontiers provocateur, quitte à paraître mégalomane. Comme quand il affirme «je ne suis pas un outsider, je suis en avance» dans «La Provence», qu’il conseille à ses détracteurs sur la toxicité de la chloroquine de «retourner à leurs manuels de première année de médecine» dans «Les Échos», ou affirme qu’il se «fiche» qu’un essai clinique soit lancé dans «Le Parisien». Cette désinvolture a provoqué l’irritation de la communauté médicale. «Moi aussi j’ai des essais cliniques que je brûle de faire mais je sais que je dois me conformer aux bonnes pratiques des essais cliniques de mon pays», indique un chercheur, résumant l’avis de plusieurs de ses pairs.

Dans le domaine de la recherche qui prône l’humilité, et encore plus dans la santé, où la prudence est une vertu cardinale, son attitude irrite. On lui reproche son goût des médias et de la notoriété. Même si c’est pour défendre une cause à laquelle il croit et faire bouger les lourdeurs françaises. Car difficile pour un responsable politique, même pressé par l’urgence d’une crise inédite, de laisser prescrire un médicament sans essai clinique pour tester son innocuité et sa tolérance. «Quand il regarde la télé et voit sur les plateaux des médecins qui s’érigent en sachants alors qu’ils ne sont au courant de rien, il est navré, défend son ami Renaud Muselier. En tant que scientifique, il est libre. Lui n’est pas dans le commentaire, il est dans le résultat.»

«Cet esprit libre, jamais dans le moule, ne lui attire pas que des amis. Certains lui reprochent des relations pas toujours faciles avec ses propres chercheurs. Mais personne ne veut témoigner pour étayer ce type d’accusation. «Les gens ont peur. On ne peut rien dire contre lui à Marseille, il est puissant», croit savoir un médecin, qui préfère rester anonyme. D’autres l’accusent «d’hyperpublication», comme le biologiste Nicolas Chevassus-au-Louis qui dans son livre «Malscience», lui décerne le titre de «recordman mondial» avec un rythme de 12.252 articles publiés entre 1996 et 2011, auxquels se sont ajoutés plus de 800 autres par la suite, soit un rythme de 6 articles par mois! Trop pour être honnête? A-t-il vraiment pu participer activement à tous les travaux qu’il cosigne? «Les autres devraient travailler plus!» rétorque Renaud Muselier. Enfin, d’autres lui reprochent son côté électron libre, n’acceptant d’ordres de personne, y compris de ses tutelles. Il est ainsi de notoriété publique qu’il est en guerre ouverte avec Yves Lévy, patron de l’Inserm de 2014 à 2018 et mari d’Agnès Buzyn, notamment sur le statut des IHU.»

Ce que Didier Raoult a aujourd’hui, il ne le doit qu’à lui-même. Il n’est pas né coiffé, il a dû ramer. Il se comporte comme quelqu’un qui a souffert, qui s’est construit tout seul «C’est son style. Il faut passer par-dessus cela, pour apprécier la valeur du scientifique et du grand médecin. Il faut voir tout ce que ce garçon apporte et apportera encore», estime Arnold Munnich, qui le décrit comme un «homme de passion, de conviction, un homme entier, au fond terriblement attachant». Et tant pis si ce goût du paradoxe agace et finit par desservir la cause qu’il défend. «C’est un bâtisseur, un esprit innovant, il déplace des montagnes, il a une ambition sans limite pour la cause qu’il défend», poursuit Arnold Munnich.

«Bref, Didier Raoult ferait partie de ces hommes qui ont besoin d’être dans le conflit pour avancer. Pourquoi? «Ce n’est pas un profil rare en biologie, science qui dépend beaucoup de l’inventivité, du génie d’une personne, même s’il y a toute une équipe derrière», affirme une responsable au ministère de la Recherche. Si à 68 ans, il est internationalement reconnu, la vie n’a pas toujours été facile pour lui. Il est né à Dakar au Sénégal, son père était médecin militaire, sa mère infirmière. Il s’est engagé très tôt dans la marine, a passé un bac littéraire en candidat libre puis entrepris des études (brillantes!) de médecine. Marié à une médecin psychiatre, père de trois grands enfants, «ce qu’il a aujourd’hui, il ne le doit qu’à lui-même. Il n’est pas né coiffé, il a dû ramer. Il se comporte comme quelqu’un qui a souffert, qui s’est construit tout seul», indique un médecin qui l’a connu jeune, et s’interroge sur la transformation de son apparence physique. Car ce grand gaillard, «plutôt beau mec à l’époque», n’a pas toujours eu ce look bohème.

Quand Nicolas Sarkozy a créé les IHU, Didier Raoult lui a été extrêmement reconnaissant d’avoir tout fait pour que le mérite soit récompensé. Pour que ceux qui travaillent plus soient récompensés. Comme s’il y avait quelque chose de l’ordre d’une réparation.», termine le quotidien français.

Vidéo virale d'un humoriste suisse alémanique

Dans le «Tages Anzeiger», c'est une vidéo vue 250'000 fois sur YouTube et la plus populaire des vidéos sur le coronavirus en Suisse allemande qui a suscité la curiosité de la rédaction. Linus Schöpfer raconte: l'humoriste Stefan Büsser a mis en ligne une vidéo d'une gravité mortelle. Il l'avait filmée avec Fabian Unteregger, le collègue comédien et médecin. (...) Büsser est atteint de diabète et de mucoviscidose, une maladie métabolique qui peut rapidement enflammer les poumons. Cette personne de 35 ans est l'une de celles pour qui le virus représente un danger de mort. Depuis la mi-mars, Büsser vit dans l'isolement à la périphérie de Zurich. Trois fois par jour, il sort avec son chien, un zwergspitz, pendant une demi-heure à chaque fois. Puis il retourne à son appartement. Il ne reçoit pas de visiteurs. (...)

La vidéo Corona n'était pas sa meilleure, mais certainement la plus importante. La vidéo a été visionnée un quart de million de fois sur YouTube et a été le premier film suisse alémanique à succès expliquant le virus. Il est maintenant extrêmement important d'atteindre les jeunes, déclare Büsser. Quelques jours seulement après sa vidéo, Alain Berset, Roger Federer et d'autres célébrités ont suivi son défi Instagram. «Bien sûr, chaque jour compte. Mais Berset avait probablement des choses plus importantes à faire.»

Chaque année, Stefan Büsser doit passer deux semaines à l'hôpital pour une cure d'antibiotiques. Cette mesure est destinée à prévenir les infections. Toutefois, il ne s'agit pas d'une préparation à la situation actuelle. «Je pense que je vais devoir rester seul dans mon appartement pendant encore plusieurs semaines.» Stefan Büsser est convaincu que les experts extérieurs sauront gérer la crise entre-temps. L'humoriste continuera son programme depuis chez lui et diffusera mercredi le prochain podcast. «Plus la situation est grave, plus l'humour est important.» Il dit qu'il connaît une santé fragile depuis sa petite enfance. Mais il a toujours été un rigolo. «Je ne perdrai jamais mon sens de l'humour, ce relâchement est simplement en moi. Cela m'a énormément aidé.» Parfois, il commence son spectacle ainsi: «Je m'appelle Stefan Büsser. Je souffre d'une maladie mortelle.» Silence dans le public. «Je suis de Zurich.»

En Espagne, le personnel soignant paie le prix fort

En Espagne où le virus se propage encore plus vite qu'en Italie, «El Pais» fait le point sur la situation des personnels soignants qui n'est pas bonne. «Après plus de 10 jours de pandémie, le ministère de la santé commence à révéler une partie de l'ampleur de l'un des problèmes les plus inquiétants causés par le coronavirus : quelque 4 000 travailleurs de la santé ont été infectés. Ce chiffre, qui représente 12 % du nombre total de malades en Espagne, n'inclut pas toutes les victimes qui ont poussé le personnel hospitalier à bout. Ils sont également séparés du service, en isolement sur suspicion d'infection, d'un nombre important de médecins et d'infirmières que la Santé a évité de fournir lundi. «La PCR prend huit jours, donc parfois le travailleur de la santé est isolé à la maison et d'autres fois, s'il n'y a pas eu de contact étroit avec une personne infectée, il continue à travailler avec des symptômes», prévient Victoria Velasco, porte-parole de la santé au travail de l'Association des médecins et des diplômés (Amyts) de Madrid.»

«Les dommages que le coronavirus cause à la santé des professionnels de santé qui le combattent sont beaucoup plus importants que dans d'autres pays, et en seulement 24 heures, le nombre de personnes diagnostiquées a augmenté de 435 professionnels (de 3 475 à 3 910). En Italie, les médecins et les infirmières représentent environ 8 % des personnes infectées, contre 12 % en Espagne. En Chine, il est inférieur à 4 %.»

«Et, si les épidémiologistes espèrent que les mesures de distanciation sociale permettront d'aplatir la courbe de propagation dans la population générale dès que possible, il n'existe pas d'horizon clair pour arrêter la propagation de la maladie parmi les travailleurs de la santé. «C'est une courbe en soi qui prendra probablement plus de temps à s'aplatir car nos toilettes continueront d'être plus exposées et plus longtemps», explique M. Velasco, qui souligne que le problème ne s'arrêtera que lorsque le manque pressant d'équipements de protection adéquats aura pris fin. La pénurie touche les masques FPP2 et FPP3 qui protègent des sécrétions des patients et les blouses imperméables ; elle affecte moins les gants en nitrile.»

Le Dr Antonio Antela ne sait pas exactement quand le virus contre lequel il luttait est entré dans son corps. Il ne s'occupait des patients de Covid-19 à l'hôpital de Saint-Jacques de Compostelle, où il est coordinateur de l'unité des maladies infectieuses, que depuis une semaine lorsqu'il a commencé à ressentir des symptômes. «J'aurais pu l'attraper plus tôt, probablement à la clinique, alors que le virus circulait déjà et que nous n'avions aucune prévention. Toutes les infections dans le système de santé ne doivent pas nécessairement être liées au traitement», dit-il depuis sa chambre dans le complexe hospitalier universitaire de La Corogne où il est soigné. Après huit jours de profond malaise, il s'est réveillé ce lundi avec moins de toux et peut maintenant parler. C'est sa première matinée de rétablissement.

Antela a vécu de près l'époque où le coronavirus frappait à la porte des hôpitaux : «Il y avait beaucoup d'improvisation initiale. On ne lui a pas accordé l'importance nécessaire et il y a eu un manque de centralisation des mesures. La médecine préventive avait un discours différent dans chaque hôpital et il changeait chaque jour». Une équipe spécifique a été créée au centre de Compostelle au début du mois de mars, avec une usine d'isolement et des règles d'action. Mais il n'y avait qu'un nombre suffisant de masques chirurgicaux. Les FPP2 et FPP3, qui protègent réellement les travailleurs de la santé, étaient «en nombre limité» et devaient être «réutilisés».

«Le premier décès par coronavirus parmi les travailleurs de la santé est celui d'une infirmière du Pays basque. «Tous les agents de santé auraient dû être testés dès le début. C'est devenu incontrôlable», déplore Mercedes del Moral, du syndicat d'infirmières Satse de Madrid. Au début de la crise, explique-t-elle, seul le personnel ayant de la fièvre a été testé pour le coronavirus. Ce n'est qu'après quelques jours que les autres symptômes se sont répandus. «De nombreuses personnes travaillaient avec des symptômes et sans équipement de protection individuelle, propageant la maladie dans les hôpitaux et en dehors d'eux», explique Del Moral. Satse connaît des centres où les gens lavent leurs manteaux et leurs masques, ce qui est «aberrant» en termes d'hygiène sanitaire. Selon le syndicat, les pires carences se trouvent dans les hôpitaux privés, y compris dans les maisons de retraite.

Depuis le début du mois de mars, les organisations professionnelles demandent aux responsables de la santé de prendre des mesures pour prévenir la contagion, de la fermeture des cantines communales à la restriction de l'accès aux hôpitaux avec contrôle de la température à l'entrée.»

Thérapie par le rire

«Le Soir» consacre aussi un article aux humoristes qui tentent de trouver des raisons de rire de ce qu'il nous arrive. L'humour belge contre le coronavirus?

«Dans le climat d’angoisse qui se propage avec le coronavirus au sein de la population, la résistance par le rire propose une contre-offensive sinon miraculeuse, en tout cas salutaire. Ces derniers jours, les clowns prolifèrent, organisent la contagion par l’humour, et cet exutoire fait du bien. Quatre ans presque jour pour jour après les attentats de Bruxelles, Pablo Andres a remis son uniforme d’agent Verhaegen et est reparti, tel Clark Kent enfilant le collant de Superman, pour une croisade belle et désespérée dont il a le secret. En moins de trois minutes, balancées solo et face caméra, le plus célèbre agent du royaume est parvenu à détendre tout le pays. Le blocus ? Quel blocus? «En Belgique, avec la pluie, on est déjà en confinement général la moitié de l’année.» Le coronavirus? « On va te faire ta peau, fieu. Je crois que t’as pas bien compris où t’as mis les pieds, grand chef.»

Sur sa chaîne Youtube, Véronique Gallo raconte sa vie de mère confinée : un enfer, très ordinaire. Le pitch de ses capsules ? On veut tous passer plus de temps chez soi… mais quand on y est forcé, ce n’est plus du tout la même histoire.

Le «Kings of comedy club» a monté en quelques jours un véritable commando de soldats et de reporters du rire. A la tête du club qu’il gère depuis 2012, Cédric Vantroyen a créé un groupe de réflexion il y a quelques jours, avec une quarantaine d’humoristes, parmi lesquels Alex Vizorek et Guillermo Guiz. «On a fait un groupe privé sur Facebook et on s’est demandé ce qu’on pouvait faire, et comment. On a six ou sept pistes de création de contenu.» L’idée la plus avancée ? Un «lockdown daily news», explique Cédric. «Un JT du confinement, à ceci près que l’idée serait de ne presque pas parler du coronavirus. On aura une sorte de rédaction, avec cinq ou six humoristes décryptant les nouvelles de la journée.»

La présentation de ce JT du nouveau monde, qui débute ce lundi à 20 heures, est assurée par Serine Ayari, entourée par Emilie Croon, André Demarteau, Gaëtan Delferière, Nikoz. Diffusion sur Facebook, Instagram et la chaîne Youtube du Kings. Fait sans argent, précise Cédric Vantroyen, avec les moyens du bord et chacun chez soi . En attendant de trouver des sources financières… si cela dure longtemps.

«What the fun», plateforme organisatrice de plateaux d’humoristes en Belgique, va publier tous les deux jours une vidéo d’humoristes montants, sur Facebook, Instagram ou Youtube. Des interviews d’humoristes racontant leurs vies de confinement sont également prévues, d’ici la fin de semaine.

Sur Facebook, une agence bruxelloise de communication, La Com’ des demoiselles, incarnée par deux femmes (Valérie Cornelis et Ophélie Marcil), propose chaque jour en fin d’après-midi quelques minutes de détente. Cela a commencé la semaine passée. On y voit l’humoriste Nicolas Lacroix, le mentaliste Fabien Olicard, qui devait faire le Cirque royal et le Forum de Liège, David Jeanmotte (chroniqueur au Grand Cactus) ou le tout jeune TIM Doucet… en attendant Kody, Fabian Le Castel ou Jérémy Ferrari.Chaque soir, sur le coup de 18 heures, Charlie Dupont fait depuis son salon œuvre de divertissement sur Instagram, en organisant un blind test musical. Jean-Luc Piraux, comédien, prodigue sur sa page Facebook quelques conseils doux et farfelus, à son image, «en ces temps de retraite forcée». Il s’y présente comme un chasseur de bonnes nouvelles. Sur Instagram, Danial Kheirikhah, acteur iranien et influenceur sur Instagram, explique, façon Chaplin et en musique symphonique, comment bien se laver les mains à l’ère du coronavirus.

Privée de sa scène adorée, Sandra Zidani distille quant à elle ses posts sur sa page Facebook. Le 20 mars, elle notait, depuis ses charentaises: «C’est pas parce qu’il y a le coronavirus que je vais me mettre à faire du jogging. Faut pas déconner.»

Il y a aussi Le cas Pucine, qui livre sa chronique façon ventriloque, en faisant parler sa marionnette. La France est en guerre? «Aux vannes, citoyens», lançait il y a quelques jours Charline Vanhoenacker, à la barre de Par Jupiter (France Inter), rebaptisé Par Jupidémie, qui propose des podcasts bricolés à distance, avec ses compères Alex Vizorek et Guillaume Meurice. Pierre-Emmanuel Barré, autre humoriste d’Inter, tient chaque jour un journal de confinement, qu’il balance depuis son bunker dans les Cévennes. Idem de Pablo Mira, chroniqueur humoristique de Quotidien, l’émission de Yann Barthès, se fend lui aussi d’un journal de bord, plutôt énervé et à bout de souffle, sur les réseaux sociaux.

Norman tue aussi le temps, face caméra et un bébé à ses pieds. Ce qui se passe? «On dirait qu’on est dans un film de science-fiction, mais dans lequel il y aurait très peu d’action.» Un film d’horreur qui s’appellerait «Je suis chez moi». Booder, lui, a choisi d’aborder le confinement en tâchant de faire réviser les leçons à son fils. Ses intentions sont belles. Les résultats le sont nettement moins. C’est tendre et drôle.

Pierre Palmade, au saut du lit, se filme en train de chanter dans sa salle de bains. «Bonjour la France! On est bien peu de choses. On vit des heures moroses Mais on se serre les coudes Et jamais on ne boude Bonjour la France!» Franck Dubosc multiplie les posts sur Instagram, en se montrant odieux avec ses enfants, pathétique avec sa femme, en proie à la folie.

Même Blanche Gardin, d’habitude discrète sur les réseaux sociaux, multiplie ces derniers jours les posts, entre déconnade et engagement social. Ce samedi, elle publiait une photo d’un magasin de pompes funèbres, vide. Commentaire: «Putain ! Et voilà, y a plus rien! C’est le troisième que je fais! Ils sont chiants, les gens, à dévaliser tout! PENSEZ AUX AUTRES MERDE! Humour noir, déplorent certains? Elle rétorque, en référence à un mot de Desproges: «Est-ce qu’elle ne pratique pas l’humour noir, elle, la mort?»

Un smartphone, un compte Facebook ou Instagram, quelques vannes bricolées chez soi, selon le bon vieux système D, et le tour est donc joué. Capsules, contenus produits depuis chez soi, spectacles live… De nouvelles idées, de nouvelles façons de faire émergent. Une petite révolution serait-elle en marche?»