Guéris du Covid-19 mais traumatisés

Le confinement, propice aux rêves bizarres

«Vos rêves sont-ils devenus étranges? Vos cauchemars sont-ils plus fréquents? Avez-vous l’impression de vous en souvenir davantage? Si c’est le cas, vous n’êtes pas seuls. En cette période inédite de confinement, nous sommes nombreux à avoir remarqué que nos nuits étaient plus agitées. Peut-on l’expliquer un peu plus rationnellement?», s'interroge le quotidien français le «Figaro».

Perrine Ruby, chercheuse à l’Inserm, travaille au laboratoire Dycog (Dynamique cérébrale et cognition) du centre de recherche en neurosciences de Lyon. Selon elle, «deux facteurs ont un impact sur le sommeil et les rêves: le changement de mode de vie (le nôtre est subitement devenu plus sédentaire) et le stress, autrement dit l’inquiétude face à cette maladie et l’impact qu’elle va avoir sur notre société». Le sommeil est perturbé, et se réveiller davantage la nuit facilite le souvenir des rêves.

Pour évaluer l’impact de ce confinement sur nos nuits et savoir à quoi rêve la population confinée, la chercheuse et son équipe ont mis au point un questionnaire ouvert à tous. Elle se doute que les cauchemars seront plus nombreux: «On rêve de ce qu’on vit. Donc il est normal d’avoir des rêves plus négatifs.» «Nous sommes scénaristes de nos rêves, explique pour sa part Gérard Pavy, psychologue clinicien et psychanalyste en Île-de-France. Ils sont liés au présent et à notre histoire, or le confinement fait flamber nos angoisses et créé une certaine porosité avec les éléments troublés de notre imaginaire (liés à l’enfance, aux traumatismes...), qui trouvent un écho dans la réalité.»

Faire des cauchemars, est-ce forcément mauvais signe? «Une des hypothèses sur les fonctions du rêve est celle de la régulation: le cerveau digère l’information pour diminuer son intensité émotionnelle», explique Perrine Ruby, qui imagine notamment des cauchemars évoquant l’enfermement, l’étouffement ou la pénurie. Le psychanalyste ne serait quant à lui pas étonné de voir surgir des rêves liés à l’ordre, au rapport à la loi, à la culpabilité: «Ça peut être très concret et lié à un désir transgressif du type: je suis sortie sans mon attestation.» Comme ils le rappellent toutefois, quand on parle de rêves, aucune interprétation n’a jamais été validée scientifiquement.

Ce système de régulation émotionnelle pourrait en tout cas expliquer le côté parfois «bizarroïdes» des rêves que certains font en ce moment. «C’est un des mécanismes par lequel le rêve parvient à réguler, explique la chercheuse. Le «bizarre», peut-être métaphorique, crée une émotion différente en rapprochant des choses qui ne vont pas ensemble. Cet effet de décalage, de transfert, permet de prendre du recul.»

«J'ai peur de respirer l'air»

Le quotidien italien «La Repubblica» a rencontré des personnes qui ont guéri du Covid-19. Beaucoup ont été traumatisé par cette maladie et leur hospitalisation. Témoignages.

Oui, on en guérit. «Le test est négatif, rentrez chez vous et n’y pensez plus», disent les médecins à leurs patients. Mais on ne guérit jamais. Les survivants de la région entre Codogno et Lodi devront recevoir une aide psychologique s’ils veulent un jour retrouver une vie normale. En attendant, ils prennent le soleil dans leur cour, comme le fait Andrea Facchini, officiellement guéri, immunisé du virus et donneur de plasma. Mais Andrea nous reçoit dans son jardin: «Je ne sais pas quand je réussirai à sortir d’ici. Je ne me sens pas encore en sécurité», déclare-t-il.

Ce physiothérapeute vit à Chignolo Po. Là-bas aussi, le virus a frappé fort, et de Milan à Pavia, mais également aux alentours de Lodi, on assiste à un défilé incessant de camionnettes et de camions de transport international devant livrer d’urgence. L’accès aux villages est barré, et les cloches sonnent le glas toutes les heures. Dans la chaleur de sa cour, Andrea nous raconte qu’il a quitté l’hôpital le 19 mars. Il a été l’un des premiers à tomber malade – il jouait au football avec son ami Mattia, considéré comme le patient numéro 1 – et l’un des premiers à guérir. Il étreint son chien Neve, «qui m’a tant aidé en me motivant à jouer et à sourire». Son épouse, Emanuela, a elle aussi joué un rôle essentiel dans sa guérison; elle est restée à ses côtés pendant des journées et des nuits entières. «J’avais les jambes qui tremblaient, les yeux qui me sortaient des orbites, je ne dormais plus», se souvient-il. Avant cela, Andrea était en quarantaine, seul. Cela fait à peine dix jours qu’il est véritablement guéri. Il n’a plus de crises de panique et est redevenu l’homme qu’il était avant la maladie.

«Ce masque, je ne l’enlève jamais»

Nous continuons maintenant vers Sant’Angelo Lodigiano – sur la route provinciale, il règne un silence assourdissant et une chaleur estivale – et nous nous arrêtons devant la maison mitoyenne de Domenico Bellani, consultant financier de 57 ans. La rue est déserte, et des masques et des gants – une lessive désormais devenue habituelle – sèchent au soleil. Domenico Bellani ne sort pas de chez lui et n’ouvre pas la fenêtre: «J’ai peur de l’air, on ne sait jamais.» Au début, il pensait que «le virus était une invention destinée à provoquer l’effondrement des marchés».

Lorsque nous l’interviewons, il se tient derrière la vitre de sa fenêtre, équipé d’un masque: «Ce masque, je ne l’enlève jamais. Je vis à l’étage, et ma famille vit au rez-de-chaussée. Je ne veux pas prendre de risques, le vent me fait peur. Désormais, je souffre aussi de tachycardie», explique-t-il. «Les trois premiers jours, je les ai passés sur un fauteuil dans un couloir sans fenêtres. Combien étions-nous alors? Je ne sais pas, mais nous étions beaucoup. J’étais à la polyclinique de Pavia, le téléphone ne captait pas, j’étais seul», poursuit-il.

Il ne garde que des mauvais souvenirs de cette hospitalisation: «Au début, une vieille dame était assise à côté de moi, elle a ensuite été installée sur une civière et a fini par décéder. Ils l’ont alors placée dans un sac noir, lui ont enlevé le bracelet qu’elle portait autour du poignet et l’ont attaché au sac. Il y avait aussi un monsieur de 63 ans. Il ne portait qu’une couche-culotte et avait le visage dissimulé sous un masque de ventilation. Il a fini par être sédaté, parce qu’il tentait sans cesse de l’arracher.» Ça passera? «J’ai besoin de temps. Mais j’ai décidé de ne pas sortir avant la mi-mai.»

À la polyclinique de Pavia, nous rencontrons Francesco Falaschi, 54 ans, directeur médical de premier niveau. Le 23 mars dernier, il était parti pour Codogno avec deux autres collègues: «Le médecin chef Scanzi était seul, il fallait l’aider.» Il a réintégré son service au bout de six jours, car les patients de la zone rouge commençaient à être transférés sur place. «Une nuit, nous avons dû faire face à un important afflux de malades et je me souviens parfaitement de ce moment-là ; je ne me suis pas suffisamment protégé.» Il était fatigué et bouleversé. Il a suffi de peu pour qu’il soit contaminé. «Durant mon confinement à la maison, ma femme me déposait mes repas devant la porte. Seul face à mon saturomètre, je savais que mon état n’était pas préoccupant.» Mais un médecin possède d’autres ressources: «Nous sommes habitués à gérer l’incertitude, mais c’est différent pour une personne qui n’a jamais souffert ou été confrontée à une maladie grave, qui n’a jamais vu mourir quelqu’un. Le traumatisme est énorme.»

Francesco Falaschi nous reçoit dans son cabinet. Nous y accédons par de multiples détours afin d’éviter les départements Covid-19. L’endroit ressemble davantage à un entrepôt qu’à un bureau de médecin, des boîtes de blouses et de masques Decathlon étant posées un peu partout. «Pendant mon confinement, j’ai eu pas mal d’idées. J’ai notamment lancé un appel au don de masques de plongée, et nous en avons reçu énormément, même beaucoup trop. Nous avons maintenant fabriqué les valves nécessaires dans notre laboratoire 3D.» Ces masques serviront pour la nouvelle vague, prévue en juin. «J’ai également mis en place un programme de financement pour l’achat de moniteurs et ai récolté 120'000 euros…»

C’est ainsi que Falaschi a guéri, puis intégré le département Covid-19. «Les gens veulent des garanties, mais comme le dit Clint Eastwood, si tu veux une garantie, achète-toi un grille-pain», explique Falaschi. Ce n’est pas du cynisme, c’est juste qu’«ils savent qu’une aggravation conduit presque toujours à la mort. Ils te demandent si les examens sont meilleurs, mais entre adultes, on doit se dire la vérité.» Et que peut-on dire à un vieil homme qui se rend lui aussi compte que «chacun de ses battements de cœur sera peut-être le dernier»?

Michelangelo Scutellà, 97 ans, est en quarantaine «dans sa chambre, et moi dans la mienne», raconte sa fille Grazia. L’homme a échappé à la mort après deux semaines passées à l’hôpital d’Asola. «Il va mieux, mais ce n’est pas encore ça.» Tout comme Mario Scrigna, 84 ans, contaminé à l’hôpital de Codogno. Son fils Massimo nous raconte: «C’était un communiste, il a toujours été fidèle à cette mouvance-là. Aujourd’hui, il s’est trouvé une nouvelle religion, il prie beaucoup et suit même la messe à la télévision.»

«Je pense toujours aux morts, c’est ce qui m’angoisse le plus. Je suis rentrée chez moi et j’ai demandé des nouvelles des voisins.» La liste des personnes contaminées et décédées était longue. Le 15 avril, Paola Pirillo est retournée dans la maison de repos de Maleo qui l’emploie: «J’ai compté ceux qui n’étaient plus là, une vingtaine de résidents sur 120.» Comment peut-on guérir de tout ça? «Je n’arrive toujours pas à y croire, comme lorsque mon médecin de Crémone m’a dit que j’allais devoir être admise au service des maladies infectieuses. J’étais stupéfaite. Je ne parvenais pas à dormir, j’avais peur.» Et quand son mari est allé la récupérer, il ne l’a pas reconnue: «Je portais un masque, j’étais bouleversée. Je lui ai dit: «C’est moi.» Il m’a alors fait monter à l’arrière de la voiture et m’a ramenée à la maison», à Corno Giovine, province de Lodi, où la famille reçoit désormais ses hôtes sous le porche, jamais à l’intérieur.

