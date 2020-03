Fini les activités pour les aînés genevois

Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables au coronavirus. Pour les protéger d’une éventuelle infection, la Ville de Genève et de nombreuses communes suburbaines ont pris des mesures. Cité Seniors a fermé ses portes et la très grande majorité des activités à destination des aînés sont annulées jusqu’à nouvel avis.

Cela concerne autant les excursions, que les repas, les visites, les ateliers hebdomadaires, les cours ou les après-midis jeux et discussions. «Déjà que la lecture des journaux et les actualités télévisées nous dépriment, on ne peut même plus s'aérer l'esprit en allant faire de la gym», regrette une dynamique senior, démoralisée à l'idée de devoir rester isolée chez elle pendant des semaines.

Pour «éviter cette double peine», selon les termes de son maire, Martin Staub, la Ville de Vernier tente de joindre, dans la mesure du possible, les personnes les plus isolées pour prendre de leurs nouvelles. Et surtout préserver le lien social.

Les villes de Carouge et Plan-les-Ouates s'apprêtent, de leur côté, à envoyer un courrier à leur seniors pour leur rappeler les recommandations d’hygiène du Canton et les inciter à éviter les contacts trop rapprochés.