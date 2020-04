Faut-il plus d’aides pour la culture?

Ceux qui ont droit aux mesures d’aide et ceux qui en sont exclus

Aide d’urgence? Ou indemnisation des pertes financières? Les deux mesures de la Confédération pour relancer les activités culturelles prêtent encore à confusion. Théâtre, danse, musique, cinéma, arts visuels, design, musée, littérature: aux entreprises, structures et acteurs culturels, les demandes sont ouvertes jusqu’au 20 mai.



Des 43,6 millions de francs d’aides, partagés par la Confédération (27,4 millions), le Canton, les communes genevoises et la Loterie Romande (16,2 millions), 32,4 millions de francs vont aux indemnisations des pertes financières, mesure à laquelle peuvent prétendre les entreprises privées (l’agence de concerts classiques Caecilia par exemple) et les structures à but non lucratif (telles que l’AMR pour le jazz ou le Théâtre du Galpon). Mais pas la Comédie ni Le Poche, le Forum Meyrin ou le Grand Théâtre, qui sont des fondations de droit public et ne peuvent requérir aucun soutien extraordinaire.



Les indemnisations sont, pour l’heure, les plus sollicitées. Mais les versements peuvent prendre du temps. Pour parer aux besoins immédiats, les mesures prévoient des aides d’urgence: 11,2 millions de francs à disposition uniquement des entreprises culturelles à but non lucratif. Ces aides-là sont remboursables à taux zéro sur cinq ans. Si tant est qu’elles seront remboursées, ce qu’évoque le conseiller d’État Thierry Apothéloz (lire ci-contre).



Pourtant, les aides d’urgence sont très peu demandées. «Parce que les demandeurs craignent de s’endetter», constate Anna Vaucher, chargée de communication à l’État de Genève. Elle précise: «Pour les indépendants, ces aides d’urgence sont à fonds perdu. Elles sont délivrées par Suisseculture, association faîtière des acteurs culturels. Lorsqu’il s’agit d’obtenir rapidement des liquidités, c’est bien à ces aides d’urgence qu’il faut faire appel et non aux indemnisations.»



Enfin, les associations d’amateurs s’adresseront aux organisations faîtières nationales, pour un montant de 10000francs maximum, non remboursables. Quant aux free-lances, ni indépendants, ni salariés, après avoir déposé une demande d’allocation pour perte de gain, et même si celle-ci est refusée, ils pourront également soumettre une demande auprès de Suisseculture.F.G.