Face au Covid-19, une plante suscite l'espoir à Madagascar

Contre le coronavirus, comme au temps de la peste

Berthold Seewald, journaliste de «Die Welt», le quotidien allemand, nous apprend que bien des mesures prises pour lutter contre la pandémie ont une longue histoire.

«Tout comme l’épidémie à laquelle nous faisons face actuellement, l’épidémie de peste a défié les autorités étatiques. En 1347, en raison de plusieurs soupçons, les autorités génoises refusent le débarquement du navire en provenance de Caffa, contraignant ainsi l’équipage agonisant à faire route vers Marseille. Sur place, les autorités se montrent moins vigilantes. À mesure que les États du début des temps modernes disposent de fonctionnaires et de forces de l’ordre qualifiées ainsi que de recettes garanties, ils mettent en œuvre des mesures à grande échelle pour lutter contre la mort noire», écrit-il. L’historien Franz Mauelshagen, originaire de Potsdam, a décrit ces «réglementations de lutte contre la peste» comme l’«imposition d’un ordre social sui generis abrogeant l’ensemble des valeurs habituelles de la société».

«Des mesures d’interdiction des rassemblements, d’isolement et de quarantaine sont mises en place. Les malades sont transférés dans des hôpitaux pour pestiférés, alors que leurs vêtements, leur mobilier et même leurs maisons sont brûlés. Enterrés à la hâte dans des fosses communes, souvent au-delà des murs de la ville, les morts n’ont pas droit à des funérailles dignes de ce nom et à la communion salvatrice entre les vivants et les morts. Ces mesures coercitives se heurtent à pas mal de résistance. Les fossoyeurs illégaux ont la cote. Rien qu’à Florence, pas moins de 332 procès pour violation des dispositions d’urgence seront organisés entre 1630 et 1633. À cela viennent s’ajouter des embargos responsables de graves crises d’approvisionnement.»

«Cependant, ces mesures semblent fonctionner. Si le transfert dans des hôpitaux pour pestiférés et l’isolement des familles abritant un malade condamnent les personnes concernées à une mort certaine, cette séparation augmente les chances de survie des personnes saines.»

L'artémisia, plante miracle pour vaincre le Covid-19?

Sur son site, la radio française France Info fait état d'une annonce porteuse d'espoir. «Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, a annoncé, dimanche soir, qu'un médicament efficace contre le Covid-19 a été élaboré par le laboratoire Albert Rakoto-Ratsimamanga. Le Covid-Organics contient de l'artémisia, plante cultivée sur la Grande île contre l'avis de l'OMS.»

«Quelle sera la réaction des scientifiques de la planète?» se demande le journaliste. «Difficile de se prononcer. Les avis risquent, une fois encore, d'être très tranchés. Les équipes du laboratoire de l'IMRA (Professeur Albert Rakoto-Ratsimamana) ont élaboré le Covid-Organics en utilisant, entre autre, les molécules de l'artémisia plante cultivée et utilisée à Madagascar pour lutter contre le paludisme. Une culture autorisée par le président malgache contre l'avis de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé).» «Pour mémoire, l'OMS estime que 405'000 personnes sont décédées du paludisme en 2018. Un virus transmis par le moustique tigre dans les pays pauvres de la planète. En Chine comme en Afrique, les malades se soignent avec l'artémisia. Une plante dont la culture a été interdite par l'OMS. Elle serait dangereuse...» L'IMRA (Institut Malgache des Recherches Appliquées) travaillait depuis plusieurs semaines sur un traitement contre le Covid-19. Les chercheurs se sont appuyés sur les travaux qu'ils mènent depuis des années contre le paludisme pour fabriquer le Covid-Organics. Dès la fin du mois de mars 2020, Andry Rajoelina avait laissé entendre qu'un médicament avait été découvert comme l'écrivait Madagascar-Tribune, le vendredi 27 mars. En prenant la parole à la télévision dimanche soir, le président malgache a officialisé la nouvelle.

Les malades traités avec le Covid-Organics ont été guéris, écrit «L'Express» de Madagascar. Il a poursuivi sa démonstration en expliquant que désormais Madagascar compte 39 patients guéris grâce à ce traitement et aucun décès. Il a ajouté: «Des malades en détresse respiratoire ont été tirés d'affaire et sont déjà sortis de l'hôpital.»

Le Covid-Organics sera administré aux élèves qui reprendront bientôt le chemin de l'école. C'est, selon le président de Madagascar« préventif en renforçant le système immunitaire et curatif en soignant les malades du coronavirus», précise «Midi-Madagascar». Il faut attendre une confirmation des experts internationaux, mais comme l'écrivent les rédacteurs de Madagascar, cette information va chambouler l'ordre établi dans le monde médical. Le Covid-Organics pourrait propulser Madagascar sur le devant de la scène médicale internationale et bousculer le monde de la finance. L'artémisia étant produite essentiellement à Madagascar, en Afrique et en Asie. Ce lundi, la page Facebook «Présidence de la République Malgache» était en Facebook live pour une présentation du Covid-Organics.

Une bonne nouvelle avant la reprise de l'école

«L'enfant de 9 ans qui avait contracté le Covid-19 aux Contamines-Montjoie en Haute-Savoie n'a transmis le virus à personne dans les trois écoles qu'il a fréquentées, selon une étude qui conclut que les enfants seraient peu vecteurs de la maladie», peut-on lire dans le «Figaro», ce mardi. Contamines-Montjoie fut l'un des premiers foyers («cluster») en France. Fin janvier, un Britannique de retour de Singapour rejoint dans la station de ski des compatriotes dont une famille résidente de la station. Au total, il sera à l'origine de la contamination de douze personnes dont un enfant de 9 ans.

Une étude, publiée le 11 avril dans la revue de la société des infectiologues américains (Clinical Infectious Diseases) et révélée lundi par «Libération», s'est penchée sur le cas de l'enfant, qui a continué à fréquenter trois écoles et un ski-club avant que l'alerte sanitaire ne soit donnée. Cet enfant avait déclenché des symptômes légers de ce nouveau coronavirus et présentait une charge virale très faible, huit jours après le déclenchement des symptômes.

«Après enquête rapide et minutieuse d'infectiologues et épidémiologistes, il est rapidement ressorti que ce jeune patient a été en contact alors qu'il était malade avec 172 personnes dont 112 élèves et professeurs. Ces derniers avaient tous alors été placés en quarantaine chez eux car considérés comme à haut risque. Mais au final, cet enfant n'a contaminé personne, pas même les deux autres enfants de sa fratrie. En revanche d'autres virus hivernaux comme la grippe ont été détectés chez une majorité des «personnes contact» testées (64%).»

Ce cas «laisse à penser que les enfants pourraient ne pas être une source importante de transmission de ce nouveau virus» et suggère «une dynamique de transmission différente chez les enfants», conclut l'étude.