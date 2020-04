Face au coronavirus, deux penseurs nous rappellent à la raison

Le philosophe André Comte-Sponville appelle à la raison face à la crise du Covid

Dans le quotidien belge L'Echo, le philosophe français André Compte-Sponville nous rappelle à la raison dans un entretien publié le 18 avril. Extraits.

La grippe de 1968 – «grippe de Hong Kong» – a fait environ un million de morts, dans l’indifférence quasi générale. Pourquoi, cinquante ans plus tard, nos sociétés réagissent-elles de manière totalement différente face à la menace du coronavirus?

La grippe dite «asiatique», en 1957-1958, en avait fait encore plus, et tout le monde l’a oubliée. Pourquoi cette différence de traitement? J’y vois trois raisons principales. D’abord la mondialisation, dans son aspect médiatique: nous sommes désormais informés en temps réel de tout ce qui se passe dans le monde, par exemple, chaque jour, du nombre de morts en Chine ou aux États-Unis, en Italie ou en Belgique… Ensuite, la nouveauté et le «biais cognitif» qu’elle entraîne: le Covid-19 est une maladie nouvelle, qui, pour cette raison, inquiète et surprend davantage. Enfin une mise à l’écart de la mort, qui la rend, lorsqu’elle se rappelle à nous, encore plus inacceptable.

Notre rapport à la mort a-t-il changé? La mort est-elle devenue en quelque sorte inacceptable aujourd’hui?

Elle l’a toujours été, mais comme on y pense de moins en moins, on s’en effraie de plus en plus, lorsqu’elle s’approche. Tout se passe comme si les médias découvraient que nous sommes mortels! Vous parlez d’un scoop! On nous fait tous les soirs, sur toutes les télés du monde, le décompte des morts du Covid-19. 14'000 en France, à l’heure actuelle, plus de 4000 en Belgique... C’est beaucoup. C’est trop. C’est triste. Mais enfin faut-il rappeler qu’il meurt 600'000 personnes par an en France? Que le cancer, par exemple, toujours en France, tue environ 150'000 personnes chaque année, dont plusieurs milliers d’enfants et d’adolescents? Pourquoi devrais-je porter le deuil des 14'000 mors du Covid 19, dont la moyenne d’âge est de 81 ans, davantage que celui des 600'000 autres? Encore ne vous parlais-je là que de la France. À l’échelle du monde, c’est bien pire. La malnutrition tue 9 millions d’êtres humains chaque année, dont 3 millions d’enfants.

Cela n’empêche pas que le Covid-19 soit une crise sanitaire majeure, qui justifie le confinement. Mais ce n’est pas une raison pour ne parler plus que de ça, comme font nos télévisions depuis un mois, ni pour avoir en permanence «la peur au ventre», comme je l’ai tant entendu répéter ces derniers jours. Un journaliste m’a demandé – je vous jure que c’est vrai – si c’était la fin du monde! Vous vous rendez compte? Nous sommes confrontés à une maladie dont le taux de létalité est de 1 ou 2% (sans doute moins, si on tient compte des cas non diagnostiqués), et les gens vous parlent de fin du monde.

Emmanuel Macron a rappelé dans son dernier discours que «la santé était la priorité». La santé est-elle devenue la valeur absolue dans nos sociétés?

Hélas, oui! Trois fois hélas! En tout cas c’est un danger, qui nous menace. C’est ce que j’appelle le pan-médicalisme: faire de la santé (et non plus de la justice, de l’amour ou de la liberté) la valeur suprême, ce qui revient à confier à la médecine, non seulement notre santé, ce qui est normal, mais la conduite de nos vies et de nos sociétés. Terrible erreur! La médecine est une grande chose, mais qui ne saurait tenir lieu de politique, de morale, ni de spiritualité. Voyez nos journaux télévisés: on ne voit plus que des médecins. Remercions-les pour le formidable travail qu’ils font, et pour les risques qu’ils prennent. Mais enfin, les experts sont là pour éclairer le peuple et ses élus, pas pour gouverner. (...)

Certains ont parlé d’une espèce de «vengeance de la nature» au sujet de cette épidémie. Est-elle le signe, selon vous, d’un déséquilibre profond entre l’être humain et son environnement?

Parler d’une vengeance de la nature, c’est une sottise superstitieuse. En revanche, qu’il y ait un déséquilibre entre l’homme et son environnement, ce n’est que trop vrai. Cela s’explique à la fois par la surpopulation – nos enfants ne meurent plus en bas-âge: on ne va pas s’en plaindre – et la révolution industrielle, grâce à laquelle la famine a disparu de nos pays et a formidablement reculé dans le monde: là encore, on ne va pas s’en plaindre. Mais la conjonction de ces deux faits nous pose des problèmes énormes. Le réchauffement climatique fera beaucoup plus de morts que le Covid-19! (...)

Le confinement est-il le moment opportun pour réfléchir à nos modes de vie? De quelle manière la philosophie peut-elle nous aider en cette période?

Tous les moments sont opportuns pour philosopher. La philosophie peut nous aider en nous poussant à réfléchir, à prendre du recul, plutôt que de nous laisser emporter par nos émotions – à commencer par la peur – et le politiquement correct.

Quels sont les enseignements positifs que nous pouvons tirer de cette crise?

J’en vois trois principaux. D’abord l’importance de la solidarité: se protéger soi, c’est aussi protéger les autres, et réciproquement. Ensuite le goût de la liberté: quel plaisir ce sera de sortir de cette «assignation à résidence» qu’est le confinement! Enfin l’amour de la vie, d’autant plus précieuse quand on comprend qu’elle est mortelle. Gide l’a dit en une phrase qui m’a toujours frappé: «Une pas assez constante pensée de la mort n’a donné pas assez de prix au plus petit instant de ta vie.» Le Covid-19, qui fait que nous pensons à la mort plus souvent que d’habitude, pourrait nous pousser à vivre plus intensément, plus lucidement, et même – lorsqu’il sera vaincu – plus heureusement.

Ce que Tocqueville nous apprend sur notre situation actuelle

Dans le quotidien français le «Figaro», Laure Mandeville interroge Joshua Mitchell, professeur de théorie politique de l’université de Georgetown, à Washington, sur les risques de la distanciation sociale qui est selon lui un «virus politique qui tue l’esprit de la démocratie» en poussant les individus isolés à s’en remettre à un super-État omnipotent.

Pour l'auteur de «Tocqueville en Arabie» , «nous avons aujourd’hui une notion très parcellaire de ce qu’est la démocratie. Nous disons qu’une nation est démocratique si le vote est conduit de manière équitable et juste, et si les gens sont représentés. Mais le vote et la représentation, aussi importants soient-ils, ne sont pas suffisants pour assurer la bonne santé de la démocratie. Il doit y avoir un esprit de la démocratie, qui ne peut être développé et maintenu que si les citoyens, dans leurs vies quotidiennes, travaillent chaque jour à construire un monde avec leurs compatriotes. La «distanciation sociale» est de ce point de vue le grand ennemi de l’esprit de la démocratie. Je comprends le besoin immédiat de «distanciation sociale», pour empêcher le coronavirus de se propager, mais n’oublions pas que la «distanciation sociale» est un virus politique qui tue l’esprit de la démocratie.

La perspective de la mort, écrivez-vous, pourrait nous mener à nous retirer en notre propre monde, et à nous appuyer, par le télétravail, les réseaux sociaux et l’isolement, sur le «despotisme doux» de l’État, que Tocqueville redoutait. Devons-nous relire Tocqueville pour comprendre les défis du Coronavirus?

J’ai étudié et écrit sur l’œuvre d’Alexis de Tocqueville toute ma vie professionnelle - c’est-à-dire à peu près quarante ans. C’est l’un des esprits les plus clairvoyants du XIXe siècle. Pour comprendre la sorte de tyrannie que nous devons craindre pour le futur, lisez ce qu’il a écrit en 1840, dans »De la démocratie en Amérique«. Sa prédiction était incroyablement prophétique. Il avait compris qu’avec l’effondrement de l’âge aristocratique, les rôles sociaux qui nous étaient assignés et nos obligations par rapport aux autres, allaient disparaître, et qu’il y aurait de moins en moins de liens susceptibles de nous relier les uns aux autres. Il avait deviné que nous serions hantés par la solitude et que nous rechercherions le soutien du seul pouvoir visible, l’État, pour nos besoins.

En Europe, les citoyens tournent notamment leurs regards vers l’Union européenne, qui leur promet la sécurité économique et aussi l’autosatisfaction de «la fin de l’Histoire». C’est «le despotisme sous un autre nom» (pour paraphraser Tocqueville), il ne soumet pas et ne démoralise pas en portant atteinte à notre corps ; il s’en prend directement à notre âme – en promettant la sécurité physique et en encourageant le divertissement incessant pour nous distraire de l’ennui et de l’anxiété. Mais cet État, ou ce super-État, fait autre chose, que Tocqueville n’avait pas anticipé: il nous soulage de la dette irremboursable que tant d’Occidentaux ressentent à cause de leur histoire nationale. Il leur dit, venez à moi, renoncez à vos nations, et en échange, je vous donnerai la paix de l’esprit. En achetant cette paix que le christianisme aurait pu offrir à travers la notion de pardon, mais qu’il ne peut fournir aujourd’hui (parce qu’il n’est plus en vogue), les citoyens renoncent à leur chance de construire un monde national ensemble et regardent vers le haut, au lieu de regarder vers leur voisin.

Vous craignez la disparition des interactions directes, mais les réseaux sociaux ne nous fournissent-ils pas temporairement des possibilités d’interactions salutaires en ce temps d’isolement forcé?

Les amis des réseaux sociaux sont des suppléments à l’amitié authentique, pas des substituts. Pour comprendre ce qu’ils peuvent faire ou ne pas faire, pensez à la relation entre un repas et des vitamines. Les vitamines peuvent compléter un repas, mais elles ne peuvent s’y substituer. Aujourd’hui, alors que nous vivons toujours dans le souvenir des interactions de la vraie vie dans nos esprits et nos cœurs, les réseaux sociaux apparaissent comme une vraie chance. Mais si nous continuons sur ce chemin de la distanciation trop longtemps, nous tomberons malades. L’homme se renforce avec des compléments, mais meurt s’il en fait des substituts. Les réseaux sociaux – c’est-à-dire la vie vécue de manière digitale – ne peuvent se substituer à la vie qui se vit sur le sol, dans le monde humain que nous construisons ensemble en temps réel.

L’un des aspects menaçants du gentil despote dont vous parlez est sa propension à utiliser l’intelligence artificielle pour surveiller ses citoyens au nom du combat contre la pandémie. En Asie, les gens semblent prêts à accepter l’abandon de leur vie privée à cette fin. La puissance montante de l’État de surveillance pourrait-elle être une conséquence durable de la crise?

C’est une question difficile, non pas parce que la réponse est difficile à trouver, mais parce que la réponse que je vais y donner est difficile à accepter. Je ne peux parler de manière informée de ce qui se passe en Asie. Mes observations ont plutôt trait à l’Europe et au monde anglo-saxon. Ce qui est remarquable est la rapidité avec laquelle notre attention a été reportée sur la pandémie du coronavirus et à quel point nous avons volontairement abandonné toutes nos libertés, afin d’empêcher la mort d’entrer dans nos maisons. On nous dit que le virus met plusieurs semaines à incuber, qu’il est mortel, et que pour cette raison nous devons transformer notre monde, et user de toutes les ressources technologiques, y compris la surveillance de l’intelligence artificielle, pour nous protéger.

Mais imaginez le scénario suivant: nous découvrons qu’il existe un virus qui prend 70 ans à incuber, et qui est 100% mortel. Transformerions-nous complètement notre monde pour tenir la mort à distance? Vous avez peut-être anticipé où je veux en venir. Chaque être humain qui a vécu a contracté ce virus. C’est notre «destin de mortel». Nous acceptons cette mortalité. Nous ne devons pas la braver inutilement, nous devons chérir la vie qui est un don, mais ce n’est pas la valeur suprême. Si c’était le cas, nous ferions ce que nous sommes en train de faire face au Covid-19, et plus, pour garder la mort hors de nos maisons. Or il y a d’autres choses, auxquelles nous avons la chance de contribuer, parfois de belle manière, même si nous avons tous contracté «le virus de 70 ans». Nous venons au monde et nous périssons, mais nous passons quelque chose à nos enfants, en sus de la malédiction du virus de 70 ans. Sinon, il n’y aurait ni civilisation, ni enfants. C’est ce qui me préoccupe. (...)