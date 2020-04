L’Équateur est en plein cauchemar

En Équateur, les autorités ont été totalement dépassées par l’ampleur de l’épidémie de coronavirus. Depuis quelques jours, les réseaux sociaux regorgent de vidéos montrant des gens masqués s’effondrant dans les rues où les corps sont abandonnés et parfois brûlés à même le sol. Des scènes cauchemardesques. La population est traumatisée.

L’Équateur est l’un des pays d’Amérique latine les plus touchés par le coronavirus. Le pays a identifié son premier cas officiel de coronavirus le 29 février dernier. Il s’agissait d’une femme de 71 ans qui avait voyagé en Espagne. Ensuite, l’épidémie a progressé très vite, frappant gravement la province du Guayas et son chef-lieu Guayaquil, qui compte 70% des cas et plus de la moitié des morts de ce pays de quelque 17 millions d’habitants.

Le système de santé équatorien n’était pas préparé à une telle catastrophe. Le 22 mars, la ministre de la Santé, Catalina Andramuño, a préféré démissionner, estimant qu’elle n’avait pas «les ressources nécessaires» pour mener le combat. «Nous faisons face à une réalité très dure et qui a dépassé la capacité non seulement du gouvernement de l’Équateur mais aussi des gouvernements du monde entier», a expliqué la ministre de l’Intérieur, María Paula Romo. Samedi, le vice-président équatorien, Otto Sonnenholzner, a présenté ses excuses pour la situation survenue dans la ville de Guayaquil. «Cette semaine, nous avons subi une forte détérioration de notre image internationale, nous avons vu des images qui n’auraient jamais dû exister!» a-t-il reconnu. Les scènes diffusées sur les réseaux sociaux ont soulevé une vague d’indignation. La Commission interaméricaine des droits de l’homme a fait part de «sa profonde consternation» et rappelé que «le soin des dépouilles mortelles est une forme de respect du droit à la dignité humaine».

Lire aussi: Suivez la situation de la pandémie de Covid-19 en chiffres et en graphiques

Les témoignages rapportés par les habitants sont glaçants. Dans le «New York Times», une veuve a raconté qu’elle n’avait pas eu d’autre solution que d’envelopper le corps de son mari défunt dans un sac en plastique et de l’entreposer dans le salon en attendant qu’il soit récupéré. Des appels incessants aux services funéraires et au numéro d’urgence pour signaler les décès restent sans résultat, contraignant les familles à conserver les corps, alors que le climat est tropical et humide. Faute d’assistance, des familles se débarrassent des cadavres dans la rue.

«La pandémie a compliqué le fonctionnement du système mortuaire», admet le porte-parole du gouvernement, Jorge Wated. Le confinement ralentit les enterrements et les employés des services funéraires rechignent à prendre en charge des corps par peur d’être contaminés à leur tour. Officiellement, l’Équateur comptait dimanche 3465 cas positifs au coronavirus dont 172 sont décédés. Mais le gouvernement admet lui-même que ces chiffres ne seraient «qu’une partie de la réalité». Jeudi, le président Lenín Moreno a annoncé qu’environ 150 corps étaient collectés quotidiennement dans la ville de Guayaquil.