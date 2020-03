Entreprise suisse sur la liste noire des profiteurs du coronavirus en Lombardie

Des Français quittent les grandes villes

Partir ou ne pas partir à la campagne ou en bord de mer avant un prévisible confinement généralisé? C’est une question que se posent les habitants des grandes villes qui ont la chance de pouvoir accéder à une maison familiale avec jardin, loin de leurs appartements de centre-ville. «Le Figaro» a recueilli quelques témoignages.

«J’attends encore deux ou trois jours pour voir comment le télétravail de mon mari se met en place. Puis je partirai près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)», témoigne Blandine. Avec ses trois jeunes enfants, cette bijoutière parisienne à son compte peut s’organiser comme elle l’entend mais craint «de ne pas tenir longtemps» dans son appartement parisien. «Ils ont besoin de sortir, de courir, jouer, respirer. Un jardin, cela change tout. À Paris, ce sera bientôt impossible», pressent-elle.

Autre interrogation pour Sylvie, une Toulousaine qui hésite aussi à se réfugier dans un village du Tarn, au vert avec ses enfants: «Cela n’est pas forcément très civique. Nous risquons de contaminer des endroits encore non infectés par le coronavirus». C’est ce qui s’est passé, récemment en Espagne, lorsque des habitants de Madrid sont partis se réfugier à Alicante… Anne, elle, est déjà partie ce dimanche en Normandie, avec son nouveau-né dans la maison de ses parents: «Je crains que les hôpitaux parisiens ne deviennent vite surpeuplés et hors de contrôle».

Une entreprise suisse sur la liste noire des profiteurs en Lombardie

Dans la newsletter du quotidien italien «La Repubblica», il est fait état d'une liste noire des profiteurs de la crise sanitaire. «La Région Lombardie est prête à communiquer la liste des entreprises qui spéculent sur l'achat de masques servant de protection contre les coronavirus. Avant l'explosion de l'urgence, ces masques chirurgicaux coûtaient entre 0,10 et 0,40 centimes, maintenant il y a ceux qui les offrent pour 4 euros avec une augmentation de 4000%. Le Palazzo Lombardia, d'après ce que sait le site «Adnkronos», ne veut plus tolérer et s'apprête à dresser une liste de "mauvais" vendeurs. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'y en a pas que quelques-uns.» Parmi ces profiteurs, des entreprises suisses sont pointées du doigt comme celle-ci qui propose un masque ffp3 pour 9 euros, le modèle ffp2 pour 8 euros et le masque classique à trois couches avec élastique et pince-nez pour 0,45 euros.

Une équipe belge a découvert et travaille sur un anticorps

«Le Soir», quotidien de Bruxelles révèle qu'une équipe belge a trouvé un anticorps au coronavirus. Coronavirus: un institut belge annonce avoir développé un anticorps capable de neutraliser le virus covid-19. L’Institut flamand de recherche en biotechnologie (VIB) a annoncé lundi la découverte d’un anticorps capable de neutraliser le virus à l’origine du covid-19. Des recherches supplémentaires sont toutefois encore nécessaires pour confirmer les résultats.

Plus tôt cette année, le laboratoire de Xavier Saelens (VIB-UGent) a annoncé la découverte d’un anticorps unique capable de neutraliser le virus qui cause le covid-19. Le VIB annonce lundi dans un communiqué avoir établi que l’anticorps peut neutraliser une variante de laboratoire du virus, «ce qui constitue une avancée importante dans le développement d’un éventuel médicament antiviral contre le nouveau coronavirus». Selon le laboratoire, «les nouveaux résultats indiquent que l’anticorps pourrait empêcher le nouveau coronavirus d’infecter les cellules humaines.» De plus, il pourrait également «être produit à grande échelle en utilisant des procédés de production courants dans l’industrie biopharmaceutique».

« Contrairement aux vaccins, un anticorps offre une protection immédiate – bien que de plus courte durée. L’avantage de cette approche par rapport aux vaccins est que les patients n’ont pas besoin de produire leurs propres anticorps. […] Les travailleurs de la santé ou les personnes présentant un risque accru d’exposition au virus peuvent également bénéficier d’une protection immédiate », peut-on lire dans le communiqué de l'Institut.

